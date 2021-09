Dino Jelusić: 'Materijalne stvari mi nisu prioritet, još uvijek živim u stanu s mamom i tatom'

Glazbenik Dino Jelusić (29) proteklih nekoliko mjeseci živi svoj san. Nakon što je prijašnjih godina nastupao širom svijeta sa skupinom Trans-Siberian Orchestra, nedavno je objavljeno da je postao član grupe Whitesnake, jedne od najvećih rock-grupa u povijesti glazbe.

– Kod mene euforija, tuga i sreća traju samo prvi dan, a onda se mogu na sve naviknuti. Whitesnake nije prvi veliki bend u koju sam pozvan. Naravno da mi je bilo “wow” kada je to objavio David Coverdale, no zahvaljujući koncertima s Trans-Siberian Orchestrom postalo mi je to normalno, shvatio sam da smo svi ljudi – kazao nam je Dino Jelusić . Jelusić je tako ostvario svoj san, no za mnoge u Hrvatskoj on je još uvijek “onaj mali koji je pobijedio na dječjem Eurosongu i gledao Sanji u sise”.

– Nevjerojatno je da ljudi sve o meni mogu saznati u pet minuta, ali ne žele. Imam toliko skrivenih dragulja iza sebe, albuma koje sam snimao sa stranim izvođačima, a mnogi ih otkriju tek nakon sedam godina. Ali lakše im je reći: “Ha-ha, Dino je gledao Sanji u sise” ili: “Trash party, “Ti si moja prva ljubav”. Prije me to kao nekog tko se bavi umjetnošću diralo, no sada zaboravim za pet minuta – iskreno će Dino.

Foto: vl Glazbenik je tijekom lockdowna puno radio s brojnim svjetski poznatim rock i metal glazbenicima. Snimali su videa i objavljivali ih na YouTubeu. A onda je u dva ujutro stigao poziv legendarnog Davida Coverdalea, frontmena Whitesnakea.

– Poveznica nam je Joel Hoekstra, koji svira u Whitesnakeu, ali i u Trans-Siberian Orchestri sa mnom. Nazvao me i rekao: David je sa mnom, želi te nešto pitati. Kad ono, javlja se Coverdale i kaže da prati moj rad, te da bi volio da sviram klavijature u Whitesnakeu. Mislio sam da me zezaju pa sam im kazao da me nazovu ujutro. No David mi je rekao da odmah želi odgovor. Samo sam rekao O.K. i to je bilo to – ispričao nam je Dino koji će svirati klavijature i pjevati prateće vokale.

– Pomoći ću i Davidu u nekim zahtjevnijim dionicama. Ne znam tko bi to više mogao pjevati sa 70 godina. I on sam mi je rekao da je uzbuđen što ću biti dio njihove ekipe, iako bih više ja trebao biti uzbuđen. Ovo im je oproštajna turneja i rekao mi je da bi htio da ja budem taj zadnji član Whitesnakea te da dam svoj doprinos. Rekao sam mu da može na mene računati za sve što me treba – dodao je Dino.

Jelusić je odrastao u glazbenoj obitelji. Tata Dario svirao je gitaru u grupi Neki to vole vruće, a i danas vodi brigu o Dininoj karijeri.

– Tata je bio pravi “good guy”, moralan mladić. Od njega sam pokupio rock-utjecaj, a kad bih god napravio nešto žešće kazao bi mi da malo ublažim, jer je ovo ipak Hrvatska. A onda prođem s nečim žešćim vani. Treba vjerovati u sebe. Evo, najbolji je primjer Maneskin. Došli su na Eurosong i “poderali” sve one koji su pokušali napraviti nešto s poluplagijatima. Tako se to radi, odsvirali su svoj koncert i pobijedili. S druge strane, u Hrvatskoj se prolazi samo ako si dio nekog klana. Zato sam uvijek sanjao o karijeri u inozemstvu, nije mi san imati isključivo karijeru s hrvatskim pjesmama. Uvijek sam pratio scenu u Los Angelesu i želio biti dio te scene. Na kraju sam svirao u svim tim klubovima u Los Angelesu i redovito dobivam pozive od tih glazbenika – veli Jelusić.

Foto: Patrik Macek/Jurica Galoic/PIXSELL Premda je odrastao u Zagrebu, Jelusić je rođen u Požegi, gdje mu je djed bio ravnatelj bolnice. Mama mu je, kaže, željela biti sigurna da će sigurno doći na svijet, pa se djed pobrinuo da sve bude u redu. No često je dolazio u Požegu kod bake i djeda.

Dino je počeo pisati pjesme sa sedam godina, a šira javnost upoznala ga je kada je 2003. pobijedio na dječjem Eurosongu s pjesmom za koju je napisao glazbu i tekst. Inače, favorit je tada bio mladi Španjolac koji je napisao pjesmu za pokojnu majku. Premda su mnogi lobirali kod gledatelja za pobjedu, na kraju je pobijedila Dinina “Ti si moja prva ljubav”.

– Sjećam se da me Rajko Dujmić testirao da vidi jesam li to stvarno sam napisao. Tražio me da mu odsviram još nešto i odsvirao sam pjesmu koju sam napisao inspiriran grupom Queen koju sam tada mnogo slušao. Dujmić nije mogao vjerovati da klinac od 10 godina može odsvirati takve harme – ispričao nam je Dino. Nakon pobjede u Kopenhagenu nastupao je po Danskoj pred čak 100 tisuća ljudi. Imao je i diskografa te je tako brzo odrastao.

– Znalo se dogoditi da ujutro odem na avion za Dansku, održim koncert i vratim se u Zagreb. A imao sam samo 12 godina. Brzo sam shvatio što želim, a što ne želim. Ono što neki prolaze s 25, ja sam odradio već s 12 – priča nam Dino.

Njegovi sestra i brat također su glazbeno nadareni. Lorena je dvije godine nakon njega predstavljala Hrvatsku na dječjem Eurosongu, a Bruno svira klavir i pjeva, te upravo radi na svom bendu.

Glazbenik posebno pamti 2014. godinu kada je nakon snimanja konceptualnog albuma “Prošao sam sve” morao operirati glasnice.

– Riječ je o konceptualnom albumu koji je inspiriran tužnom pričom Marijana Gubine, koji je kao 10-godišnji dječak prošao 260 dana pakla srpskog logora. Na albumu sam odsvirao sve instrumente. Jedva sam to otpjevao prije operacije. Inače se ne bojim, no moram priznati da sam tada pomislio: “Što ako se probudim, a ne postoji više ono od prije”. Bilo me malo strah, ali hvala Bogu, sve je super prošlo – priča nam Dino, kojem je nakon te operacije karijera krenula uzlaznom putanjom. Dvije godine nakon toga uslijedio je poziv Trans-Siberian Orchestra. Na internetu su ga vidjeli kako pjeva “Show Must Go On” i to im se jako svidjelo. Poslali su mu zahtjev da snimi pjesmu uz pratnju klavira.

– Zvali su me na Floridu i producentu se odmah svidjelo kako pjevam. To je prilično nevjerojatno, jer znam pjevače koji su tamo došli nakon nekoliko godina čekanja, tek kada se oslobodilo mjesto. Mene su zvali da im se odmah pridružim. Pitao sam ih zašto su zvali mene, kad u Americi imaju toliko dobrih pjevača. Rekli su mi: “Ali nemamo baš tako dobrih pjevača u Americi”. Ima talentiranih izvođača, ali oni traže cijeli paket. Morate dobro izgledati, jednako dobro pjevati i niske i visoke lage, i rock i R&B – veli Jelusić koji nije mogao vjerovati kad je prvi put došao na probe TSO-a.

– Odjednom sam u timu s Jeffom Scott Sotom, koji je bio pjevač grupe Journey i govorilo se da će biti pjevač Queena. Čak sam imao i tremu na probama dok nisam dobio “killer instinkt”. Imao sam vatrena krštenja kad bi se pjevačica razboljela, pa bi mi pet minuta prije nastupa rekli: “Dino, ti ćeš pjevati umjesto nje”. To su mi napravili u Houstonu 2018. godine i to je bio prijelomni trenutak. Tada sam shvatio da mogu postići velike stvari – dodao je glazbenik.

Nakon što je dobio poziv Whitesnakea, stigle su brojne čestitke poznatih i nepoznatih, naravno i poruke pripadnica ljepšeg spola. Mnoge od njih sigurno će zanimati je li zauzet.

– Držim do svoje privatnosti jer mislim da se danas u medijima serviraju krive stvari. U redu, postoje neke osobe koje nemaju što pokazati pa ih se snima na njihovoj jahti, na odmoru. Meni materijalne stvari nisu prioritet, još uvijek živim u stanu s mamom i tatom – iskreno će Jelusić.

Premda je prijašnjih godina to odbijao, ostavio je mogućnost da nas možda ponovno predstavlja na Eurosongu, ovog puta onom pravom.

– Zvali su me i prijašnjih godina s HRT-a i pitali bih li išao na Doru, no odbijao sam. Moram priznati da me to nije toliko zanimalo jer su se većinom izvodile slične, sintetičke pjesme. No kada sam ove godine vidio nastup grupe Maneskin, promijenio sam mišljenje. Došli su tamo potpuno drukčiji od svih, pokazali stav i odnijeli pobjedu. Kad bih imao slobodu da napravim pjesmu po svom, to bi mi bio izazov. Eto, možda bi prava prilika bila da nastupim 2023., točno na 20. godišnjicu moje pobjede na dječjem Eurosongu u Kopenhagenu – veli Dino.

Prije mogućeg nastupa na Eurosongu očekuje ga turneja s Whitesnakeom te grupama Europe i Foreigner, koja počinje u svibnju 2022. u Irskoj. Nakon toga svirat će po ostatku Europe.

Još uvijek nisu poznati svi datumi. Volio bih da se dogovori i nastup u Hrvatskoj. Eto, dobar je povod to što je jedan njihov član iz Hrvatske – zaključio je Dino Jelusić.

