David Temelkov u zagrljaju atraktivne brinete u Veneciji!

Poznati mladi pjevač uživa u trenutcima sreće koje proživljava u gradu ljubavi. Dečko koji je tiha patnja mnogih djevojaka David Temelkov, očito je svoje srce poklonio atraktivnoj brineti, u čijim je zagrljajima zatečen u Veneciji.

Strasti su, kako doznajemo, planule na snimanju video spota za njegovu novu pjesmu 'Ljubavi', u kojoj atraktivna Sara Spinčić ima glavnu ulogu.

Novom paru, pogledi turista i stanovnika nisu ni najmanje smetali dok su izmjenjivali nježnosti šetajući poznatim Trgom svetog Marka ili ploveći gondolama venecijskim kanalima.

Sve napisano, osmišljeno je kao dio glazbene priče za spomenutu skladbu, koja dolazi iz 'radionice' višestruko nagrađivanog autora, Miroslava Rusa, koji ovim projektom stavlja svoj prepoznatljivi rukopis i pečat na cjelokupnu regionalnu glazbenu scenu.

'Zadovoljstvo mi je predstaviti svoj novi projekt pod nazivom David Temelkov. Radi se o mladom dečku, koji je došao iz Makedonije i postao naš sugrađanin u Zagrebu, što mi je jako drago, jer riječ je o izuzetnom talentu koji me na neki način vratio u kompozitorske vode. Pjesma najavljuje, mogu skromno reći, jedan pravi album koji smo spremili. David je izuzetno talentiran, glazbeno obrazovan, koji nosi temperament i način pjevanja, koji njeguju pjevači s tog područja, a koji po mnogo čemu nadilaze, te neke okvire u koje smo jako često zatvoreni, možda malo i previše.'

'Očekujem da će on vrlo brzo privući pažnju, i da će tim svojim talentom i sa ovim s čime smo se mi trudili, naša mala ekipa, među kojima bi istaknuo Mihaela Bluma izuzetnog, novog mladog producenta, novu snagu naše kuće, i naš jedan standard, evergreen, Zvonimira Domazeta. S takvom ekipom bio mi je gušt raditi i mislim da smo postigli zanimljiv rezultat s kojim sam jako zadovoljan, a plod toga je i moja trenutačna suradnja, i sa Zdravkom Čolićem i Crvenom jabukom, i vjerovatno najvećim iznenađenjem , jer radi se o nečemu što nitko nije očekivao, a to je moj prvi bend, ITD bend, za koji završavam cijeli album. Ovi mladi dečki, David i Mihael, su me na neki način, rekao bih reanimirali, tako da postajem ponovno autorski prisutan. Očekujem puno, mislim kako je najbolje da sami poslušate pjesmu, koju smo naslovili s 'Ljubavi'.', zaključio je Rus.

Ovom pjesmom nastavljena je uspješna suradnja koja je započela posljednjim Davidovim singlom 'Ljubav na daljinu'.

'Pjesma 'Ljubavi' nastala je od strane velikog autora Miroslava Rusa, u izdanju Hit Recordsa. Velika čast i zadovoljstvo je raditi sa čovjekom poput njega. Sama skladba, bilo je jedno neočekivano iznenađenje, koje je Rus podijelio sa mnom, preko telefona, za vrijeme mog boravka u Makedoniji.

U cijelu priču, kao i u samu pjesmu, zaljubio sam se iz prve, a tekst sam zapamtio kroz jedno slušanje. Stvarajući istu, puno smo razmišljali, kako bi to sve na kraju trebalo zvučati. Sam prijedlog za snimanje spota u Veneciji, dao je Rus, a ovako lijepa pjesma zaslužuje odličan video snimljen u predivnom gradu. Potrudili smo se, dati vam najbolje od sebe, a na vama je da prosudite jesmo li uspjeli u tome. Uživajte!', rekao je ovom prilikom David.

Za spot koji osvaja kadrovima grada sa 350 mostova i 170 kanala, zaslužna je mlada i kreativna ekipa Hit Produkcije, predvođena redateljem Josipom Šukerom. Posebna atrakcija su kadrovi Venecije prekrivene maglom, što je rijetka pojava, a koju su uspjeli prenjeti i na sam video spot.