Danijela Dvornik o svom životu s Dinom: 'Ponekad je bilo kao u Alan Ford stripu'

Danijela Dvornik često se javlja na društvenim mrežama, a sada je podijelila emotivnu objavu na Instagramu povodom svog rođendana, prisjećajući se svog pokojnog supruga, legendarnog Dine Dvornika. U nizu fotografija vidimo slavljeničku tortu, ukusne plate i veselu Danijelu kako pali prskalice. U dirljivoj objavi, Danijela se prisjetila Dininih riječi i njihove "surove dalmatinske ljubavi". Opisala je kako je Dino zaboravljao na njen rođendan i Valentinovo, te kako je on ljubav pokazivao svakodnevno, a ne samo na posebne datume.

- Prolaze godine, prava je sreća da ih doživimo. Ja sam to osvijestila onog trenutka kad je Dino umro. Shvatila sam onu njegovu poznatu, vrlo jednostavnu rečenicu koja zaista vrlo životno opisuje ono čega mi smrtnici nismo ni svjesni dok živimo, kad bi ja dramatizirala oko svog rođendana kojeg bi on uredno zaboravio i poklona kojeg nikad nije donio na taj dan:

- Ali Danči, ne razumim tvoju dramu, tebi je rođendan svaki dan!

Nije to mene tada moglo utješiti. Dan prije mog rođendana je bilo to nesretno Valentinovo pa sam uvijek mislila kako mu to može biti podsjetnik da mi je rođendan idući dan. Ali ništa! Ni Valentinovo mu nije značilo ništa. Za njega to je bio još samo jedan glupi dan u godini u kojem ću ja dramatizirati kao grčka tragedija jer nema ruža ni bombonijere:

- Pa ja tebe volim svaki dan, zašto bi te na ovaj dan posebno volio više?

Odustala sam od svega onog dana kad mi je rekao: - Ti kupi sebi što želiš i samo mi pokaži da znam što sam ti kupio!

Život mi je ponekad bio kao u Alan Ford stripu. On i Ona, po splitski. Nije tu bilo predvidljivih filmskih scena iz američkih filmova s romantičnim šaputanjem, nego surova dalmatinska ljubav, s tobom sam, dakle volim te - napisala je Danijela koja je u komentarima dobila brojne čestitke.

Podsjetimo, Danijela je nedavno podijelila s pratiteljima na Instagramu duhovitu, ali i pomalo zabrinjavajuću priču o svojoj zaboravljivosti. Danijela je opisala niz neobičnih događaja toga dana, a sve je pripisala fenomenu "brain fog" (magla u mozgu). U tagovima je napomenula kako se to događa ženama starijim od 50 godina.

- Danas je osvanuo tmuran i pomalo maglovit dan, a ja sjedim na trajektu i pokušavam ukucati informaciju u mozak da sam jučer zaboravila sat kod doktorice i da ga moram pokupiti kad se budem vraćala. Lako za to... upravo sam dobila poziv iz kafića gdje sam popila kavu da mi je ostao jedan dokument na stolu gdje sam pila kavu prije puta . 'Brain fog' je akcija', započela je Danijela na Instagramu. Ali kako objasniti da sam odradila trening, da sam sve stvari i odjeću pokupila u torbu, da nisam zaboravila uzeti za mamu ljetni šešir koji joj treba za put, da sam usputno odradila i javnog bilježnika, registrirala otočku iskaznicu za prepaid? Nisam se još uvijek zatekla u situaciji da uđem u sobu, a ne znam zašto ali zato jesam u onoj situaciji kad moram izgovoriti riječ ili ime koje mi je netom prošlo kroz glavu i tamo negdje između mozga i jezika jednostavno nestalo', nastavila je, a potom je prepričala situaciju koja joj se nedavno dogodila s prijateljicom.

- Sjedim s prijateljicom u autu i pričamo o depresiji: Jesi čitala knjigu od onog... joj kako se zove? Isuse, sad mi je bio u glavi ... Joj! -Koji? - Ma znaš onaj što mu se kćer ubila od depresije? Ma onaj, iz Splita je a živio je u Zagrebu! Sad da nas netko promatra mogao bi pomisliti da se igramo pantomime ili 'je*o lud, zbunjenoga'. - Joj znam! - sjetila se prijateljica napokon. Ali da... joj ne mogu se ni ja sjetiti imena k vragu, a na vrh jezika mi je! Sad ja već iznervirana od nemogućnosti da se obje sjetimo graknem: - Ok... sad znamo o kome pričamo, je*eš ime... i nastavimo na temu.

Mnogo sati kasnije, kad sam već skoro zaboravila na tu temu stiže mi poruka od ushićene prijateljice: - Sjetila sam se imena, Igor Mandić! - Dobro je, odgovorim joj... nije sve još tako izgubljeno. Ipak si se sjetila istog dana, da je bilo sutra, to bi bilo problematično, prepričala je Danijela. Brojne pratiteljice su joj u komentarima potvrdile da se i njima to događa. - Dok ne tražite krumpire u ormaru na polici s donjom robom i ne prelazite pješački kad se upali crveno - dobro je. Ne pitajte kako znam, napisala je pratiteljica.

