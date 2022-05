Damir Urban rastužio obožavatelje: 'Nisam mogao krenuti na put, liječnici mi nisu dopustili'

Glazbenik Damir Urban (53) u četvrtak 26. svibnja trebao je nastupiti na Trgu nezavisnosti u Podgorici, no dan prije koncerta njegov je nastup odgođen iz zdravstvenih razloga. Urban se pratiteljima ispričao putem svog Facebook profila i otkrio da mu liječnici ne dopuštaju u ovom trenu da ide na put te je iz tog razloga bio primoran odgoditi koncert.

- Dragi moji, nažalost, moramo odgoditi naš koncert u Podgorici. Ponekad se, uz sve naše želje i nastojanja, stvari ne uspiju posložiti kako smo planirali. Mene su leđa dokrajčila, naprosto nisam mogao krenuti na put, niti su mi to liječnici dopustili. Želim se zahvaliti gradu Podgorici na razumijevanju i dobroj volji da nađemo drugi termin za naš koncert. Javit ćemo vam zamjenski datum uskoro! Veselimo se susretu u Podgorici! - napisao je Urban. Ispod objave odmah su se zaredali komentari obožavatelja koji su mu poželjeli brz oporavak.

"Brzo ozdravi", "Bit će prilike da nam daš još puno zadovoljstva", "Ozdravi i onda na trening, to je jedini spas za leđa", "Samo lagano", pisali su mu u komentarima.

Foto: Facebook

Inače, Urban je već desetljećima jedan od nepokolebljivih, beskompromisnih domaćih autora i izvođača koje jednako cijene i široka publika i odani poklonici. Njegov dvostruki album “Lipanj, srpanj, kolovoz” koji je izašao 2021. godine nije samo besprijekorno ostvarenje “antimaskera” koji vas vodi na uzbudljivo putovanje bez krinke, nego je, pored kritike, doživio i unisono prihvaćanje publike.

“Zvali su me iz Croatia Recordsa”, kazao nam je tada Urban, “da se ne sjećaju kad je bilo toliko prednarudžbi, što znači da ljudi na slijepo kupuju, ne znajući kako će album zvučati. To mi s jedne strane imponira i veseli me, a s druge mi je i obaveza, jer shvaćam da ljudi imaju puno povjerenja u to što radimo i ja i bend, i to moram na neki način opravdati. Ne tako što ću početi kalkulirati, nego još više raditi onako kako osjećam i mislim da treba, bez obzira na to što me savjetovali i govorili.”

