Čuveni glumac u 98. godini ljubi 46 godina mlađu: Razlika u godinama im ne smeta

Dick Van Dyke (98) iza sebe ima karijeru dugu šest desetljeća, a ušao je u povijest kao najstariji glumac koji je osvojio nagradu Daytime Emmy i to za gostujućeg izvođača u seriji 'Days of Our Lives'. Dobitnik je pet nagrada Emmy, ima i nagradu Tony, Grammy te vlastitu zvijezdu na Stazi slavnih u Hollywoodu.

Legendarni glumac i dalje je do ušiju zaljubljen u svoju 46 godina mlađu suprugu, glumicu Arlene Silver. Par je u skladnom braku od 2012. godine, a glumcu je to drugi brak. Prije nje bio je u braku s Margie Willett od 1948. do 1984. godine. Sudbonosni susret dogodio se iza pozornice na dodjeli SAG nagrada 2006. godine. - Nikad u životu nisam prišao nepoznatoj ženi. Ona je prošla pored mene, ja sam skočio i rekao: 'Bok, ja sam Dick'. Nisam znao da je upola mlađa od mene. Predivno - kazao je svojevremeno. Uzeo je njezinu posjetnicu, a potom je i zaposlio jer je u to vrijeme radila kao vizažistica. Komičar je u svom posljednjem intervjuu za Entertainment Tonight prošlog utorka rekao da im je bilo suđeno da budu u braku 12 godina.

- Toliko smo dugo prijatelji da su, kad sam to rekla svojim prijateljima, bili su sretni zbog naše veze, a ja sam se bojala - rekla je pak Arlene, a Dick je dodao: - Imao sam sreće što još nisam odrastao - kazao je simpatično. Zajednički život započeli su godinu dana prije nego što su se vjenčali, kada je Dick imao 86 godina. Svjesni su velike razlike u godinama između njih, ali kako kaže Silver, to im nije važno.

VEZANI ČLANCI:

FOTO Pogledajte kako Dick Van Dyke uživa u ljubavi

- Nikad nisam upoznala nekog kao što je on. Uvijek je sretan i pozitivan. Uvijek pjeva, a ja nikad ne bih pjevala u javnosti. Zbog njega pjevam. On me nagovorio da pjevam na pozornici i pjevala sam ispred 1500 ljudi po prvi put. On je jednostavno najradosnija osoba - istaknula je.

Zvijezda serije 'Bye, Bye, Birdie' u 98. godini nastavlja provoditi vrijeme sa suprugom i aktivan je u desetom desetljeću. Par je fotografiran početkom lipnja u opuštenoj šetnji ulicama Los Angelesa u Kaliforniji, a u prosincu su snimljeni i kako se vraćaju s treninga.

VIDEO: Preminula je Shannen Doherty, glumica (53) najpoznatija po ulozi u seriji Beverly Hills