Cheat Codeovci u hrvatskim dresovima: 'Želimo da Hrvatska pobijedi i ode do kraja'

Da smo mogli birati, ne bismo mogli bolje izabrati za prvi intervju drugog dana ULTRA Europe kada presudnu utakmicu generacije igra Hrvatska! Jer, Cheat Codes koje hrvatska publika zna po hitovima Balenciaga, No promises s Demi Lovato a onda i po suradnji s U2 u Love is Bigger Than Anything in it's Way.

Bez posebnog traženja dečki iz Cheat Codesa došli su odjeveni u – hrvatske dresove. I to personalizirane, jer im ih je napravio Hrvatski nogometni savez. Ovog je reportera, pak, iznenadio kompliment.

- Kako imaš dobru majicu!, rekli su. - Stvarno vam se sviđa? - Pa da, super je, odvratili su. - Onda ćete biti još zadovoljniji kada vam kažemo da su je napravili dvojica Amerikanaca!, kažemo i dobijamo odgovor.

- Kako cool!, bili smo zadovoljni odgovorom. Ali vaše majice su nam bolje.

- Da, nosimo majice koje nam je izradio Hrvatski nogometni savez, a preko prijatelja Saše koji je ovdje s nama. Volimo Hrvatsku i volimo nogomet, kada smo uvidjeli da nam zaista mogu napraviti te majice odmah smo se dosjetili da ih nosimo na pozornici večeras i da u njima nastupamo dok igra Hrvatska. Uostalom, da ne sviramo, sigurno bismo pratili utakmicu Hrvatske, želimo da Hrvatska pobijedi i da ode do kraja. I bit će tako jer ćemo si utakmicu streamati na stageu pa ćemo pratiti rezultat. Razumijemo da će mnogi hrvatski fanovi željeti pogledati utakmicu ali vjerujemo da ima još toliko međunarodnih fanova pa ćemo ipak imati publike, kažu Cheat Codeovcei.

U Splitu ima jako puno Amerikanaca. Zašto toliko volite Hrvatsku?

- Prelijepe djevojke i zaista sjajni ljudi. Osim toga sada je u Americi nevjerojatno vruće, hladnije je čak i ovdje kod vas iako je ljeto na moru. Isto tako, u Americi ne možete pronaći plaže kakve imate ovdje, tamo one naprosto ne postoje, kaže američki DJ trojac.

Otkrivamo da će Trevor biti ovdje i nakon ULTRE.

- Da, bit ću ovdje u Hrvatskoj još jedno tjedan dana. Naprosto mi se sviđa ovdje, volim dolaziti često jer je ovo jednostavno sjajna zemlja u kojoj sam bio jedno već pet-šest puta. I ne samo ja, i dečki su bili sa mnom u Zagrebu, Varaždinu. Volim vašu kulturu i gostoprimstvo, nekako mi se sve čini kao ono južnjačko gostoprimstvo u Americi, kaže Trevor Dahl koji, dakle uz Kevina Forda i Matthew Russella čini Cheat Codese.

- Svirat ćemo neke novije stvari kao i naše hitove, čujemo da je u vašoj zemlji jako popularna naša Balenciaga, pa ćemo i to svirati, govore. Ali u Hrvatskoj je izuzetno popularna i suradnja s Demi Lovato. Pa kako je usporediti s Bonom Voxom iz U2 s kojima su isto tako napravili suradnju.

[video: 25734 / ]

- Ne može ih se doista uspoređivati, oboje su nevjerojatni, različitih su stilova pa se s njima i različito radi. Ali moramo reći kako je Bono doista poseban, on je Bog, samo što je Demi ipak ljepša, govore Cheat Codeovci.

- Da, ovo je prvi puta da smo na ULTRA Europe, a prošle smo godine bili na Zrću gdje se Trevor i porezao ali smo izdržali do kraja. Biti na glavnoj pozornici ULTRE je naprosto nevjerojatno. Bili smo na velikim festivalima poput Tommorowlanda ili Lollapalooze ali ipak nam se čini kako je ULTRA Europe to, kažu.

Neka posebna poruka za našu publiku.

- Samo vi pobijedite, imamo nešto posebno za hrvatsku publiku ako se to dogodi, a onda molimo vas idite do kraja. Volimo Luku Modrića, volimo Hrvatsku!, kažu Cheat Codes.

Prva večer Ultre 2018.