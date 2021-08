Charlie Watts od dizajnera je postao bubnjarom na nagovor ostalih članova, a supruga je bila uz njega do zadnjeg daha

Tužna vijest za sve ljubitelje legendarnih Rolling Stonesa stigla je u utorak poslijepodne. Bubnjar Charlie Watts preminuo je u 81. godini života i to samo nekoliko tjedana nakon operacije srca. Vijest je potvrdio njegov agent, no još uvijek javnosti nisu poznati sami uzroci smrti.

Prvi put propustio turneju

Naime, prije nekoliko tjedana objavljeno je kako Watts neće sudjelovati na ostatku američke turneje 'No filter tour' zbog zdravstvenih problema i operacije koja je uslijedila, a bend je tada objavio da će ga mijenjati dugogodišnji suradnik benda Steve Jordan.

Iako se nije znalo točno o kakvom je zahvatu riječ i što je uzrok operacije koja se dogodila u jednoj londonskoj bolnici, liječnici su tada predvidjeli da bi se trebao dobro i brzo oporaviti te su bili zadovoljni što je operacija prošla dobro.

Foto: RODRIGO GARRIDO/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL FILE PHOTO: Charlie Watts of British veteran rockers The Rolling Stones performs with his band members Mick Jagger, Keith Richards, and Ronnie Wood during a concert on their "Latin America Ole Tour" in Santiago FILE PHOTO: Charlie Watts of British veteran rockers The Rolling Stones performs with his band members Mick Jagger, Keith Richards, and Ronnie Wood during a concert on their "Latin America Ole Tour" in Santiago, Chile February 3, 2016. REUTERS/Rodrigo Garrido/File Photo Rodrigo Garrido

Watts je član slavnog benda od 1963. godine što znači da je sudjelovao na svim poznatijim albumima benda, a ova turneja prva je koju je bio primoran propustiti. Inače, turneja nazvala 'No filter tour' bila je planirana za prošlu godinu, ali je zbog pandemije odgođena.

Zdravstveni problemi ga isprve nisu slomili jer je zadržao vedar duh i u posljednjim tjednima, a mediji su pisali i kako se našalio govoreći da mu po prvi puta u životu tajming i nije baš najbolji. Aludirajući time na to kako je uvijek bio pedantan, organiziran i nesklon kašnjenjima. S njim je na samrtnoj postelji bila dugogodišnja supruga Shirley Ann Shepherd, koju je oženio 1964. dok je još bila studentica kiparstva.

Od dizajnera do legende na bubnjevima

Iako je Watts prvotno bio grafički dizajner koji je dizajnirao nekoliko omota albuma, početkom 60-ih upoznao je Briana Jonesa, Micka Jaggera, Keitha Richardsa te Iana Stewarta, da bi u siječnju 1963. pristao, na njihov nagovor, postati član jednog od najvećih bendova ikada. Uz njih četvoricu, početni sastav su upotpunili Bill Wyman na basu i Charlie Watts na bubnjevima.

Foto: profimedia

Ime grupe su odabrali prema blues pjesmi koju je 1948.g. snimio Muddy Waters. Kao i druge britanske rock grupe tog doba, nastali su pod utjecajem američkog rhythm and bluesa i ranog rock'n'rolla. Nisu se previše opterećivali težnjom da budu autentični blues stilisti i od svojih početaka do sada okušali su se u raznim glazbenim žanrovima. Svaki član grupe imao je veliki potencijal i svi su zajedno pridonijeli rastu jednog od najvećih bendova svih vremena. A rezultat nečije ideje, aranžmana i ljubavi prema glazbi bio je sastav koji je u najkraćem mogućem roku postao hit diljem svijeta.

Foto: profimedia

U početku su veliki dio svog vremena provodili na turnejama, a Watts nije krio da su mu one najmanje drage. Naime, on je uvijek bio kućni tip te bi prije odabrao tihu večeru sa suprugom nego danonoćne turneje i putovanja. A još jedna zanimljiva činjenica razlikovala ga je od ostalih članova. Watts je od početka govorio da nije ljubitelj rocka, već jazza. A zašto je ostao u ovom glazbenom žanru, mnogi su se pitali, a on je za sve imao uvijek isti odgovor - to mu je posao.

Do sada su Rolling Stonesi gostovali u Hrvatskoj dva puta, oba u Zagrebu. Godine 1976. održali su dva rasprodana koncerta, dan za danom, u Domu sportova (21. i 22. lipnja) i ponovo tek 1998., kada su svirali na zagrebačkom hipodromu u okviru svoje turneje Bridges to Babylon. Tada se okupilo oko 80.000 ljudi i to je bio jedan od najvećih koncerata na otvorenom održanih u Hrvatskoj.

