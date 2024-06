Celine Dion izjavom o pokojnom suprugu raznježila javnost, spomenula i sinove

Prije gotovo osam godina glazbena diva Celine Dion ostala je bez supruga i dugogodišnjeg menadžera Renéa Angélila, koji je preminuo od raka grla u dobi od 73 godine. Prošle su godine, a slavna pjevačica još uvijek se ne može pomiriti da njenog dragog više nema.

Dion koja se godinama također bori s teškom bolešću, takozvanim sindromom ukočene osobe, u svom je najnovijem javnom istupu za magazin People progovorila o pokojnom suprugu, čiju prisutnost osjeća i dan danas. - Još uvijek sam u braku s Renéom - on je još uvijek moj suprug. Kad moram ići na preglede uvijek nosim sa sobom njegove slike. I imamo njegove slike, naravno, posvuda po kući - otkrila je. Kanađanka se povjerila o nekoliko posljednjih godina života u svom dokumentarcu 'I Am: Celine Dion' koji kroz tjedan dana izlazi na streaming platformama.

GALERIJA: Celine Dion u suzama pred kamerama, a obožavatelji shrvani scenama: 'Ovo me slomilo...'

Pjevačica iz braka s Angélilom ima trojicu sinova - 23-godišnjeg René Charlesa te 13-godišnje blizance Eddyja i Nelsona - koji se također često prisjećaju oca. - Čak i dok su bili vrlo mali, dok je on još uvijek bio živ i bolestan ležao u svom krevetu, govorili bi mu "Tata, večeras ćemo gledati 'Ratatouille', nadamo se da će ti se svidjeti". Na taj način su mu se obraćali, a danas ljube njegove slike - evocira uspomene Dion.

VEZANI ČLANCI:

Iako nikad prije odlaska na put sa sobom ne zaboravlja ponijeti fotografije pokojnog supruga, sinovi je pitaju: - Jesi li uzela tatine slike? - na što ona odgovara - Da, imam tatine fotografije - kazala je Celine, pa zaključila: - On je njihov otac i moj suprug, i tako će zauvijek ostati.

Podsjetimo, glazbena diva boluje od neurološkog poremećaja sindroma ukočene osobe o kojem je nekoliko puta do sada govorila, kao i prestala nastupati, a sada je otkrila da je patila od tako jakih grčeva mišića da su joj se zbog toga slomila rebra. U svom prvom televizijskom intervjuu nakon dijagnoze s novinarkom Hodi Kotb za NBC News, Dion je rekla da je imala toliko jake s bolove da su joj se slomila rebra. U istom intervjuu priznala je i da je bila ovisna o lijekovima. Lijekove koje je uzimala bili su oni za ublažavanje grčenja mišića. Zbog bolova je, tvrdi, uzimala i do 90 grama Valiuma. Napominje i da se njeno tijelo brzo počelo navikavati na lijek, pa bi bol ponovno brzo počela osjećati.

- Nisam znala da bi me to moglo ubiti. Uzela bih, na primjer, prije nastupa 20 miligrama Valiuma i dok bih došla od garderobe do backstagea, već bi prestao djelovati - rekla je Dion.

Ovisnosti se uspjela riješiti tijekom pandemije. Pomogao joj je liječnik nakon što je sama sa sobom osvijestila da joj taj lijek ne može pomoći da riješi poslovne obveze, ali ni ublažiti emocionalnu bol koju je osjećala nakon što je preminuo njen suprug.

VIDEO: Posljednji ispraćaj glumca Duška Valentića