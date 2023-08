Britney Spears mogla bi izgubiti kontakt sa svojim sinovima, oni se sele s ocem na Havaje

Američka pjevačica Britney Spears (41) početkom mjeseca potvrdila je da će objaviti svoje memoare naslova 'The Woman in Me' te da će to biti knjiga objavljenja 'pod njezinim uvjetima'. No, čini se kako su se nek stvari ipak promijenile. Kako doznaje Daily Mail, pjevačica je iz memoara uklonila mnoštvo ružnih stvari koje je napisala o svojoj majci Lynne (68) i sestri Jamie (32), a sve to obrisala je nakon što su se pomirile. Posljednjih je tjedana pjevačica sve to pustila i donijela odluku ukloniti te odlomke iz svojih memoara u nadi da će joj to pomoći da izliječi svoju vezu s majkom i sestrom.

- Britney se liječi, a mama i sestra joj pomažu. Njezina veza s Jamie Lynn bolja je nego ikad - rekla je bliska osoba Britney za ovaj list. - Britney i Jamie sklopili su pakt da se ne napadaju i da sve što je povezano s njima i majkom ostaje unutar obitelji - rekla je ova osoba o odnosu Britney i njezine sestre.

O njihovom odnosu, oglasila se i Jamie.

- Nemam ništa osim apsolutne ljubavi prema svakom članu svoje obitelji. Ako sam išta naučila od prošle godine, to je da treba biti otvoren. Mislim da više ne postoji nešto što bih trebala reći - izjavila je nedavno.

VEZANI ČLANCI

A Page Six sad piše i da Britney dostižu novi problemi. Naime, sada bi pjevačica mogla izgubiti kontakt sa svojom djecom jer se Sean Preston (17) i Jayden (16) sele na Havaje s tatom, Spearsovim bivšim Kevinom Federlineom.

Još u svibnju objavljeno je da pjevačica nije vidjela svoje sinove više od godinu dana nakon što je njezino ponašanje postalo javna tema na svim društvenim mrežama.

"Do kraja ljeta 2022., napetosti su postale toliko velike da dečki nisu ni odgovarali na njezine tekstualne poruke. I bila je bijesna", tvrdila je producentica TMZ-a Katie Hayes u dokumentarcu "TMZ Istražuje: Britney Spears: Cijena slobode".

U međuvremenu, izvor je za Page Six rekao da je Spears posljednji put vidjela svoja dva sina početkom 2022. - prije vjenčanja sa Samom Asgharijem. U kolovozu su napetosti postale sve izraženije nakon što je Jayden javno kritizirao majčine roditeljske vještine. Britney Spears još nije službeno komentirala najnovije tvrdnje.

Inače, njezini memoari trebali bi biti objavljeni u listopadu, a prema izdavačkoj kući Gallery Brooks, knjiga će biti 'hrabra i zapanjujuće ganutljiva priča o slobodi, slavi, majčinstvu, preživljavanju, vjeri i nadi', a bavit će se i borbom Spears da okonča skrbništvo svog oca.

VIDEO Posebno ljeto Fani Stipković: Na rodnoj Korčuli pokazala trudnički trbuščić