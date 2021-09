Britney je tražila slobodu još 2009., a otac joj je prijetio oduzimanjem djece

Kompleksna i pomalo tužna priča pop princeze Britney Spears (39) dobiva novo uprizorenje. Nakon što je otac Jamie službeno odlučio odstupiti s mjesta skrbnika nakon 13 godina, Netflix je u utorak kasno popodne pustio 18-sekundni teaser za svoj novi projekt koji se tiče upravo toga. Naime, u isječku se se čuje kako Spears zove odvjetnika i ostavlja mu poruku na sekretarici u kojoj podsjeća na raniji poziv u vezi eliminiranja skrbništva. Poruku je poslala 21. siječnja 2009. godine.

Foto: Netflix

U jednom od tih poziva otkrila je odvjetniku kako joj otac prijeti oduzimanjem djece ako se usprotivi ičemu. U to vrijeme su Britney i njezin bivši suprug i plesač Kevin Federline imali zajedničko skrbništvo nad djecom, sinovima Seanom i Jaydenom. Kasnije je plesačev odvjetnik odlučio kako je "u najboljem interesu djece da Kevin preuzme odgovornost za njih".

Samo dan poslije uslijedio je i kompletan trailer. "Želim samo svoj život natrag", tom rečenicom započinje trailer jednog od zasigurno najiščekivanijih dokumentarnih filmova godine. Trailer prikazuje njezin audio iskaz sa suda kao ton, kombinirajući ga s arhivskim snimkama i svjedočanstvima ljudi koji su povezani s njezinim slučajem. U njemu čujemo Britney sa suda koja govori kako je "nakon 13 godina napokon dosta" te da želi prava kao i svi ostali ljudi.

"Zastupao sam puno 'skrbnika' na sudu, a nitko od tih ljudi nikada nije imao posao", rekao je jedan od sugovornika, odvjetnik, ukazujući na to kako je pjevačica zarađivala svima osim sebi - jer sa svojim milijunima nije mogla raspolagati. Sve od turneja, vlastitog showa u Vegasu, linije odjećem parfema, gostovanja - sve je išlo drugima.

Netflix je u objavi za medije istaknuo kako neće prikazivati snimke po kojima je Britney možda i najpoznatija i zbog kojih je, između ostalog, 2008. godine pala u ralje svoga oca, misleći na one s kišobranom. Otac ju je nakon toga smjestio na psihijatrijsko liječenje. Britney je tada dobrovoljno pristala na skrbništvo jer joj je obitelj rekla da je to samo kratkotrajno dok se ne oporavi.

Premijera dokumentarca “Britney Vs. Spears" zakazana je za 28. rujna, samo dan prije idućeg suđenja. Dokumentarac režira Erin Lee Carr koji na njemu radi više od godinu dana. Radnja bi se trebala bazirati na očevo kontroverzno skrbništvo, ali i predstaviti sve ostale važne uloge u njezinom životu koje su je dovele do situacije u kojoj je danas. Malo je vjerojatno, doduše, da će se sama pjevačica pojaviti u filmu budući da je bila vrlo zaštićena od svih medijskih istupanja, a što je također kontrolirao njezin otac. Dokumentarci su postali važni u životu pjevačice nakon što je početkom veljače izašao "Framing Britney Spears" New York Timesa, a koji je u fokus javnosti i njezinih fanova stavio problematiku skrbništva i #FreeBritney pokreta, kojeg su organizirali fanovi diljem svijeta kako bi se pomoglo pjevačici u borbi za slobodu.

Podsjetimo, ranije ovog mjeseca Jamie Spears zatražio je od suca prekid njegovog 13-godišnjeg konzervatorskog staža kao njezin skrbnik. "Ako gospođa Spears želi prekinuti skrbništvo i vjeruje da se sama može nositi sa svojim životom, gospodin Spears vjeruje da bi trebala dobiti tu priliku", stoji u pismu odvjetnika Jamieja Spearsa.

