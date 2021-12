Bogat program domaćih tv kuća: Božić uz zabavu i filmske klasike

Bilo da imate velike ili male planove za blagdane, vrlo je vjerojatno da ćete jedan od njih provesti uz televizijski program. Domaće TV kuće i ove su godine pripremile puno zabave, ali i dobrih filmova.

Glavni kanal RTL-a već će od ponedjeljka 20. 12. biti u znaku šarenih i mirisnih kolača, sočnih pečenki i ostalih blagdanskih delicija jer vrijeme je za posebno izdanje kulinarske emisije "Tri, dva, jedan – ho, ho, ho!". Voditeljsku palicu blagdanskog izdanja drži omiljena Marijana Batinić, a gledateljima i dobro poznatom žiriju – Željki Klemenčić, Tomislavu Špičeku i Ivanu Pažaninu – predstavit će se pet različitih timova koji će se okušati u izradi kompletnog božićnog jelovnika. Za vrijeme blagdana gledatelji će i dalje moći uživati u novim dogodovštinama obitelji Juhić i Pavić u popularnom sitcomu "Blago nama", no u nešto izmijenjenom rasporedu – od ponedjeljka do četvrtka u 20.15 sati. Blagdanski filmski maraton na RTL-u počinje već u subotu 18. 12. od 20 sati avanturama obožavanih Else, Anne i Olafa u Disneyevim hitovima "Snježno kraljevstvo" i "Groznica snježnog kraljevstva", dok je nedjelja 19.12. od 20 sati rezervirana za film koji se čeka cijele godine, kultni "Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku". Na Badnjak ćemo već od ranog jutra uživati u filmovima "Snježna kraljica", "Djedičin mali pomoćnik", "Harry Potter i princ miješane krvi" i "Beethovenova božićna avantura", Badnjak svakako ne bi bio potpun bez, nema sumnje, najpoznatijeg božićnog filmskog hita, prvog dijela serijala "Sam u kući", uz koji će gledatelji moći ponovno uživati od 21 sat. Kasnovečernji termin od 22.50 sati rezerviran je za smijeh uz "Božić kod zločestih mama". Na sam Božić gledat ćemo "Snježnu kraljicu 2", zatim film "Harry Potter i darovi smrti". U 20 sati na rasporedu je TV premijera animiranog filma "Grinch", nakon njega i romantična komedija "Zapravo ljubav". Blagdani na kanalu RTL 2 u znaku su, prvenstveno, popularnih sitcoma.

Od 24. do 26. 12. gledatelji će se u standardnim večernjim terminima moći nasmijati i opustiti uz posebne blagdanske specijale omiljenih serija "Teorija velikog praska", "Prijatelji", "Moderna obitelj" i "Dva i pol muškarca". I najšareniji televizijski kanal, RTL Kockica pridružuje se obilježavanju blagdana. Već u petak 17. 12. na rasporedu je specijalan dan pod nazivom "Zimska čarolija na Kockici". Najpoznatiji likovi s Kockice, poput Štrumpfova, Oggyja i žohara, Angry Birdsa, Psića u ophodnji ili Tri mace, uskočit će u brojne snježne avanture u blagdanskim epizodama omiljenih animiranih serija. Od 24. do 26. 12. sve generacije moći će poslušati posebno, božićno izdanje "Kockićevih priča" koje će za gledatelje pročitati Jelena Pajić, Edita Misirić i Tomislav Jelinčić, a večernji blagdanski termini na Kockici rezervirani su za prigodne božićne specijale "Mućki", "Mr. Beana" i "Života na sjeveru".

Uz brojne zanimljive blagdanske filmske naslove, gledatelje u sklopu blagdanskog programa Nove TV čekaju i finalna izdanja zabavnih formata Nove TV. Tako će 19. prosinca gledatelji saznati pobjednike emisije "Supertalent" i projekta "Startaj Hrvatska", dok u novogodišnjem tjednu slijede finalne epizode emisije "MasterChef" kao i humoristične serije "Dar Mar". Na Badnjak i Staru godinu Nova TV donosi i specijalna izdanja lifestyle emisije "IN magazin". Zaklada Ana Rukavina i Nova TV organiziraju 16. humanitarni koncert "Želim život" koji se i ove godine zbog epidemiološke situacije neće održati u svom tradicionalnom obliku. Produkcija Nove TV ponovno se pobrinula da gledatelji budu dio ove humanitarne priče.

U studijskom koncertu 18. prosinca gledatelje će zabavljati Severina, Petar Grašo, Psihomodo pop te Sanja, Marinko i Zec. Osim prijenosa na Novoj TV, gledatelji će koncert moći pratiti i na portalu Dnevnik.hr te na Facebook stranici Dnevnik.hr-a, i Nove TV, a ove godine kroz emisiju će nas voditi Mia Kovačić i Renata Končić Minea. Donacije će se prikupljati na humanitarni broj 060 9000, a humanitarni telefon bit će aktivan do 30. prosinca 2021. Uz brojne božićne obiteljske filmove, Nova TV donosi i romantične komedije, ali i akcijske filmove i drame, od čega i nekoliko televizijskih premijera. Ususret Božiću Nova TV donosi romantičnu komediju "Božićni začin" koja prati mladu arhitekticu Suzy kada se za blagdane vraća u svoj rodni grad te se nađe u lokalnom natjecanju pečenja medenjaka zajedno sa starim kolegom iz srednje škole. Drama "Božji sin" na ekrane će donijeti priču o životu Isusa Krista dok putuje i okuplja svoje učenike i čini čuda gdje god dođe. Na Badnjak će gledatelji Nove TV uživati uz snježnu obiteljsku avanturu "Beskrajan Božić" koja nas uči da se istinski duh Božića nalazi u našim srcima. Gledatelje za Badnjak očekuje i TV premijera priče o događajima koji su otvrdnuli srce plemenite čarobnice – film "Gospodarica zla 2". N Badnjak ćemo gledati i klasik "Umri muški" i romantičnu komediju "Četiri Božića". Nova TV na Božić priprema i premijeru filma "Aladdin", a na Štefanje ćemo prvi put na TV-u vidjeti još dva hita – "Pokemon detektiv Pikachu" i "Kralja lavova" iz 2019. godine.

Posebna HRT-ova blagdanska glazbena poslastica stiže nam iz radionice popularne "A strane": i ove godine, 25. prosinca u 20.05 na Prvom programu HTV-a gledatelji će moći uživati u posebnom božićnom izdanju hvaljene i nagrađivane "A strane". Ekipa "A strane" i ovog Božića ponovno je s vama i zato ne propustite provesti božićnu večer uz Prvi program HRT-a. Mladi pjevači, bend "A strane" te njihovi gosti: Vanna, Doris Dragović, Tedi Spalato i Alen Bjelinski u posebnoj atmosferi te blagdanskom ozračju podsjetit će vas na najljepše domaće i strane božićne pjesme. Kad je posrijedi religijski program, na Badnjak u 20.05 HTV 1 donosi božićnu čestitku zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića. U 00.00 izravno prenose polnoćku iz crkve sv. Jeronima u zagrebačkom Maksimiru. Polnoćku kao i svečanu božićnu misu prevodi kardinal Josip Bozanić. Na Božić na HTV 1 od 10 sati svečanu božićnu misu izravno prenose iz zagrebačkog Čučerja iz privremenog montažnog objekta jer je crkva teško stradala u potresu. U 11.55 uključit će se u prijenos papine poruke Gradu i svijetu, "Urbi et orbi" iz Vatikana. Na HTV-u pripremaju i bogat filmski program. Gledat ćemo domaće klasike kao što su "Šegrt Hlapić", "Vlak u snijegu" i "Vuk samotnjak", te strane hitove kao što su "Deset zapovijedi", "Čudo u 34. ulici", "Divan život" i "Zameo ih vjetar". Kad je pak riječ o koncertima na Drugom programu Hrvatske televizije, na Badnjak od 23.35 moći ćemo pratiti božićni koncert "Tiha noć u Vukovaru", a na sam Božić u 20.05 prijenos tradicionalnog koncerta "Božić u Ciboni".

Obiteljska televizija Laudato TV tijekom blagdana okuplja veći broj gledatelja za koje ponovno priprema božićni specijal. U blagdanski studio ušetat će tako niz dragih i poznatih gostiju među kojima i Marija Husar koja će u razgovoru s urednicom Mirnom Sigetić otvoriti spomenar i zapjevati uz glasovir. Glazbeni dio uz razgovor s urednicom Tanjom Maleš imat će i klapa Sv. Juraj HRM-a koja će pjevati tradicionalne božićne pjesme u klapskoj izvedbi. Rafael Dropulić Rafo saznat će kako svećenici provode Božić. Božanstveni momci (sada već poneki muževi i muškarci) otvaraju novu sezonu svoje Božanstvene komedije na Badnjak. Odmah idu u glavu i pripremaju iznenađenje, ali i mnogo smijeha kroz koji ćemo i nešto naučiti. Jer na zabavu s njima jesmo naučili. Tema božićne emisije je "Mirotvorci" i govori o potrebi za pomirenjem među ljudima, o nužnosti zacjeljivanja rana u društvu i prevladavanju podjela. Gosti su fra Ante Vučković i Ljubica Duspara. Nova kulinarska emisija je "Svi za stol", a u njoj priznati chef Hrvoje Kroflin poznate okuse pakira u novo ruho. Uz Karmelu Vukov-Colić, sommeliera Gabrijela Marića i poznate goste iz javnog života emisija objedinjuje pripremu, serviranje i druženje.

