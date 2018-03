UŽIVO Bojan ljut i bez pozdrava otišao, a onda je uslijedio šok

Stanari Big Brothera šest su tjedana u izolaciji, a tjedan iza njih bio je zanimljiv, pala je pokoja svađa, plakalo se i smijalo.

Prošli tjedan je u tajnu kuću Big Brothera ušlo pet novih kandidata kojima se priključio i Tomislav, stanar glavne kuće Big Brothera. Večeras će gledatelji odlučiti koji stanar napušta ovaj reality show, a saznat ćemo i tko će se od stanara tajne kuće preseliti u glavnu kuću. Tko će biti izbačen i tko će postati novi stanar Big Brother kuće pratite uživo na Vecernji.hr.

Antonija otkriva kako nas večeras čekaju prave i lažne nominacije. Dodaje kako su pokušali uvesti reda među stanare vojnim rokom i sigurna je kako bi bili poslušniji da su znali kako će to utjecati na njihov sljedeći tjedan u kući.

Najveći utjecaj na pad zadatka je imao Luka Rok, a njegova mama Zrinka bila je gošća u studiju s kojom je Antonija pričala o Luki. Na pitanje ima li Luka problem s autoritetom mama je odgovorila potvrdno i nadala se kako će staviti u red i kontrolu taj svoj neposluh.

- Luka je bio mirno nezahtjevno dijete i držao se mame i kod kuće je bio milo dijete i sigurno sada to kompenzira. Apsolutno je dosljedan sebi i to ga može odvesti na krivi kolosijek, ali Luka ne kalkulira i ne igra. On je u ovom showu 95 posto ono što je on i inače. - rekla je mama U razgovoru se voditeljica Antonija Blaće osvrnula i na njegovu romansu s Anezi.

- Emocionalna povezanost postoji. Kad je Anezi ulazila u kuću nešto se u meni javilo i svojoj kumi sam rekla ova djevojka bi se mogla sviđati Luki. Mama se slaže kako je Luka nekada grub u raspravama s Anezi i rekla je kako to nije bilo lijepo.

- Znam da je sigurno dok je to izgovarao požalio, ali to nije isprika za takvo ponašanje. Ali on se ispriča i to ne ostaje kao trajni stav, ali da je lijepo i ugodno nije. - rekla je mama.

Ana, Liljana, Dubravka, Anezi, Luka Rok i Bojan su bili nominirani ovaj tjedan. Gledatelji su odlučili kako je vrijeme da Ljiljana napusti Big Brother kuću.

- Prekrasno je kad u 61. godini uđeš u ralje mladima - rekla je Lili nakon izlaska i poručila kako je uspjela uvesti red jer Orky sada manje prdi. Kaže kako je ona bila u kući kakva je i inače.

- Jako dobro iskustvo i malo su mi rekli da sam trebala možda biti opuštenija, htjela sam biti ono što jesam, da vidim kako će se postaviti prema dobnoj granici i jakom karakteru. - kaže Lili. Evo što je rekla o stanarima:

- Želim da Dubravka izleti jer je turbo dvolična, a Orky se pokazao čovjekom i to upravo na zadatku kad nije pročitao pismo obitelji. Njemu svaka čast.

Publika je imala priliku glasati tko će od stanara tajne kuće ući u glavnu kuću.Big Brother je stanarima tajne kuće kako dva susjeda s najviše glasova prelaze u glavnu kuću, a to su Karla i Nikola.

Iz kuće će još netko biti izbačen, ali Antonija najavljuje kako će to odraditi na neobičan način i bit će to lažne nominacije, što stanari neće znati. Big Brother im je najavio kako će svaki stanar javno reći ime stanara kojeg želi izbaciti, a onaj tko ima najviše glasova izlazi, no stanari ne znaju da ta osoba ne napušta Big Brother zauvijek nego seli u tajnu kuću. Dubravka je nominirala Bojana.

Ana se odlučila za Anezi. Sljedeći je nominirao Luciano koji je odabrao Bojana. Anezi je nominirala Anči, a Bojan je nominirao Anči. Lucija je nominirala Bojana. Marijan je rekao da nominira Lucijana, a Orky je nominirao Dubravku. Antonio je rekao kako nominira Luku Roka, a Ančin odabir je bio Anezi. Luka Rok je nominirao Orkyja, a Lidija Bojana.

Bojan je imao najviše glasova i bez pozdrava je napustio kuću, izgleda da je bio ljut. U razgovoru s Antonijom rekao je kako nije iznenadilo što je izašao, a onda je uslijedio šok. Antonija mu je rekla kako nije izbačen iz Big Brothera te da se igra za njega nastavlja, ali ne u glavnoj kući.

Počele su nominacije, a Big Brother je stanarima najavio da ne mogu nominirati Orkyja, Dubravku i Lucijana. Luciji je rekao da je izravno nominirana jer je svojim ponašanjem prekršila pravila Big Brothera.

Ana je dva boda dala Anezi, dva boda je dala Antoniju. Anezi Anči idu dva boda jer je "ravne osobnosti" i obična je cura, i jedan bod je dala Ani jer je bila sebična. Anči je dva boda dala Anezi jer je manipulatorica i dvolična, a jedan bod je dala Luku Roku. Antonio je dva boda dao Anči i Ani je dao jedan bod. Dubravka je odlučila nominirati Anči kojoj je dala dva boda i jedan bod je dala Antoniju. Lidija je dva boda dala Luki, a jedan bod Antoniju. Luciano dva boda daje Antoniju i jedan bod Ani. Luka Rok nominirao je Anči i dao joj je dva boda, a jedan bod Ani. Marijan je dva boda dao Ani i Antoniju je dao jedan bod. Orkyje svoja dva boda dao Anči, a jedan Antoniju. Stanari iz tajne kuće također su nominirali, njihova nominacija je zajednička, a odlučili su dva boda dati Lidiji i jedan Anči.

Nominirani stanari su Luciano, Dubravka, Orky, Lucija, Anezi, Anči, Antonio i Ana. Tjedni zadatak u Big Brotheru je elitno društvo, stanari su podijeljeni na elitu i običan narod. Novi stanari Karla i Nikola su prvi članovi BB elite, a povlastice elite su imunitet od nominacija i mogućnost biranja novog člana elitnog društva. Karla i Nikola su odlučili da je Orky treći član elite.