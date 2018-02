Duda se okomila na novu stanarku: Tupa je, nema tri daske u glavi

Da tajnoj obitelji nije bilo lako smišljati laži kojima će uvjeriti ostale stanare Big Brothera da su doista obitelj, najbolje svjedoči Ljiljanina nesmotrena izjava.

Naime, nova stanarka je pred ostalima izjavila da je ona trebala biti na Dubravkinom mjestu čime je dala do znanja da s „BB obitelji“ nešto nije u redu. Marijanu, „lažnom“ tati, sve je to prenijela Anči kako bi upozorila njega i Dubravku da bi ostali stanari mogli shvatiti da nisu supružnici kako uvjeravaju druge.

Marijan je naravno to sve odmah prenio Dudi, ali očito ima problema s imenima pa je svojoj „supruzi“ rekao da je to sve napravila Lidija, a ne Ljiljana. Dudi se nimalo nije svidjelo to što je čula pa je brže- bolje pohitala Big Brotheru u ispovjedaonicu da mu se pojada.

„Odmah sam je skužila. Ona je tupa, nema tri daske u glavi. Lijepo sam ti rekla da za dobru laž treba imati dobar mozak“ kazala je Duda Bigiju misleći i dalje da je crvenokosa Lidija to izlanula.

„Ova plava je dovoljno inteligentna, ova starija. Liljana neće ništa reći. Ali Lidija je katastrofa“ komentirala je Duda pa se poprilično iznenadila kada joj je Anči rekla da je zapravo Liljana to „blebetala“, a ne Lidija.

