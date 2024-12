Anja i Miran, Viktor Kolmar i Talent house zauzeli su posljednja mjesta u finalu

Iza nas je treća i posljednja polufinalna emisija Supertalenta koja je završila proglašenjem preostalih troje finalista koji će se već iduće nedjelje natjecati u velikoj završnici najgledanijeg zabavnog showa u Hrvatskoj. Večer su obilježile izvedbe deset spektakularnih kandidata, a po završetku svih nastupa žiri je odlučio da se finalistima 11. sezone Supertalenta pridružuju akrobatsko-plesni duo Anja i Miran, talentirani mladi glazbenik Viktor Kolmar te plesna skupina Talent House.

Plesni par Anja Jovanović i Miran Gojić stvorili su čaroliju na pozornici koja će se dugo pamtiti. Njihova fantastična točka na šipci pretvorila se u pravi festival emocija i umjetničke ljepote koji je završio gromoglasnim pljeskom publike. Anja i Miran u svom nastupu objedinili su ljubav prema plesu i ljubav koju osjećaju jedno prema drugome, a žiri je teško pronašao riječi kojima bi opisao svoje dojmove. „Ja zbilja ne znam može li ijedna riječ opisati ovu ljepotu. Imam osjećaj da bih, što god rekla, narušila veličanstvenu i posebnu energiju koju ste stvorili“, poručila je Martina, a Fabijan je oduševljeno dodao: „Ono što je meni zanimljivo jest da je vaša točka iz svakog kuta ove prostorije jednako savršena. Ne radite za jednu frontu, vi radite za apsolutno sve.“ Svoje simpatije prema ovom umjetničkom paru iz Zemuna nije skrivala ni Maja koja je istaknula posebnu povezanost koju je osjetila među njima.

„Ja mislim da sam se zaljubila u vašu ljubav. Želim na pet minuta biti vi, želim osjetiti ono što ste vi sad imali jer sam se ja doslovno raspala u komadiće nakon ovog“, poručila je Maja, a Davor se nadovezao na Martinin komentar zaključivši: „Mogu samo pritisnuti tipku bold i podebljati ono što je rekla Martina. To je toliko rijetko da onda znate koliko ste dobri kad se ja baš sto posto moram složiti.“

Trinaestogodišnji Viktor Kolmar dokazao je da je pred njim svjetla budućnost nakon što je na pozornici Supertalenta izveo pjesmu Dine Jelusića „Ti si moja prva ljubav“ koja se upisala u povijest kao pobjednička pjesma Dječje Eurovizije 2003. godine. Njegova izvedba nije samo oživjela uspomene na vrijeme kad je ova hit pjesma oduševila Europu, već je gledatelje i žiri podsjetila na bezvremensku ljepotu mladenačkog talenta. Davor je sa smiješkom rekao: „Velika je bila reakcija kod mene, ali ne zbog ljubavi, nego zbog zdravlja jer čovjek se najviše brine zbog zdravlja. Zašto je to povezano s Viktorovim nastupom? Zato što čim se spustio obuzela me silna količina bolesti – šećerne – od slatkoće!“

Viktor je svojim nastupom osvojio i Maju koja u njemu vidi novu tinejdžersku pop zvijezdu. „Viktore, ja sam se ustala plesati, toliko si me ponio! Izbor pjesme, nastup, tvoja izvedba – sve je bilo toliko dobro osmišljeno. Nama već dugo fali prava tinejdžerska zvijezda, a mislim da ćete se svi složiti da je ovo bio nastup jedne prave tinejdžerske pop zvijezde koju Hrvatska treba“, poručila je Maja, dok je Martina je priznala kako ju je Viktorov nastup uspio raznježiti. „Viktorov nastup tjerao mi je suze na oči – od ljepote, dragosti, od veličanstvenosti tvog talenta. Taj tvoj čisti vokal koji funkcionira u svim lagama, ta tvoja nonšalantnost kad sjedneš za klavir – kontroliraš situaciju! Imaš apsolutno sve, samo ti još fali menadžer“, objasnila je Martina, a Fabijan je svoje dojmove opisao riječima: „Sviđa mi se jako što si pjevao pjesmu našeg velikog pjevača koji je nekada bio mali, a sad je zaista velik. Kad je bio mali, bio je velik – baš kao što si ti sad velik! Bravo na tome, jako si dobar!“

Uz Viktora, Anju i Mirana, u finale je prošla plesna skupina Talent House sastavljena od mladih entuzijasta koji su ples pretvorili u pravu umjetnost. Svojom energijom i kreativnošću članovi Talent House-a podigli su atmosferu u studiju na višu razinu, a dodatni emotivni trenutak bio je dolazak njihove trenerice Marije na pozornicu – koja je i sama bila natjecateljica prve sezone Supertalenta. Njihov nastup prepun preciznosti, energije i inovacija bio je prava vizualna i tehnička poslastica, a Martina nije štedjela riječi pohvale: „Zapisala sam si na papir tko je ovo koreografirao i sad sam to vidjela jer ovako televizičan nastup, čak ponekad i uz pomoć naših koreografa s televizije, rijetko kad smo imali priliku vidjeti. Moment gdje se kišobrančići u ritmu otvaraju, gdje je svaka promjena ritma i melodije pomno promišljena... Preoduševili ste me.“ Davor se pridružio komplimentima dodajući: „Sviđa mi se promjena ritma, energije i muzike i zaključio bih samo da trebate promijeniti naziv – ne Talent House, nego Talent Zgrada jer vas ima jako puno i zaista ste talentirani.“ Maji su, osim koreografije, posebno za oko zapeli kostimi plesača koji su vizualni dojam podigli na novi nivo. „Ja vidim da ste vi izuzetno uložili u vaše kostime – izgledate fenomenalno! Zaista ste sve doveli do samog savršenstva. Ono što ja želim reći je da ste mislili na svaki detalj i zato je efekt i rezultat ovakav kakav jest, a to je – sjajan“, poručila je Maja, a Fabijan je za kraj dodao: „Napokon je ovo bila jedna plesna točka po mojoj mjeri u smislu trajanja. Dakle, svaki put kad sam mislio da je eventualno gotovo, nije bilo gotovo! Još ste imali nešto novo što ste vježbali i pripremali i opet ste nas iznenadili. To je ono što ja volim. Apsolutno vaš stil mi se jako sviđa jer ima tu neku mistiku, ima taj ninja ‘vibe’ koji ste vi nevjerojatno izveli. Stvarno ste sinkronizirani, a ima vas jako puno.“

Iako nisu uspjeli izboriti prolaz u finale, preostalih sedmero polufinalista svojim su vrhunskim nastupima stvorili atmosferu dostojnu polufinala i velike pozornice. Žonglerskim trikovima talentirana Ukrajinka Mariia Torianyk pokazala je savršenu kontrolu i gracioznost u izvedbi kroz koju je protkala i nešto plesnih i akrobatskih elemenata. Maja je oduševljeno poručila: „Ja sam fascinirana ovom kuglom koja je stalno napadala vrat, znam da ti nije lako, ali ti si to izvela s takvom lakoćom, maestralno, i izgledaš senzacionalno. I dalje nam nije jasno kako ti to uspijeva. Svaki naš pogled je bio stvarno wow, tako da zaista možeš biti ponosna večeras.“

Akrobatkinja Meri Toskić, djevojčica koja je već na audiciji oduševila i osvojila brojne simpatije – kako žirija, tako i gledatelja – ovoga puta zadivila nas je još hrabrijim zračnim akrobacijama. „Bio sam zaista zaokupljen točkom, ovo je opet bilo jako visoko i to si se samo držala rukama, što je bilo jako riskantno. Ja ne znam što tvoji misle o tome, ali sam ih bome čuo. A najviše mi se svidjelo na početku kad ti je uspjela prva vratolomija i kad si dala onaj svoj osmijeh jer smo znali da imaš sve pod kontrolom i samo smo nastavili uživati. Meri, bravo“, poručio je Fabijan.

GALERIJA Prljavci još jedno oduševili

Svojom emotivnom izvedbom publiku i žiri dirnuo je Tilen Grašić, koji se, kaže, kroz ples izražava bolje nego riječima. To je i dokazao plesnom izvedbom, vratolomijama i različitim elementima kojima je izazvao divljenje i veliki pljesak. „Tilen, ti si čudo od čovjeka, čudo od plesača! Ta emocija, energija, strast... ti pokreti koji su toliko teški, a toliko čisti, ni u jednoj sekundi, ni u jednoj milisekundi nisam pomislila da će nešto krenuti krivo. Toliko si nevjerojatno dobar da sam samo htjela da traje još. Rijetko kad svi ovako ostanemo bez teksta, rijetko kad se viđa ovakav megatalent, ti si talent svjetskih razmjera i jednog dana kad se i sam prestaneš baviti plesom, definitivno moraš biti mentor, učitelj, koreograf... Ne smiješ nikada napustiti plesni podij“, oduševljeno je komentirala Maja.

Duhovitim tekstovima 66-godišnji Jovica Nikolić već je na audiciji oduševio i nasmijao do suza žiri i publiku jedinstvenim talentom recitiranja pjesama u kojima riječi počinju na isto slovo. Ovaj put pripremio je urnebesnu monodramu „Seksi selo“ s čak 305 riječi, a njegov polufinalni nastup Fabijan je pohvalio riječima: „Vaša priča zaista ima glavu, rep, zaplet i duhovite dijelove. Ja sam slušao priču i uživao u njoj, a svaki put kad sam se sjetio da to sve počinje na slovo S je suludo.“

Zlatni gumb Igora Mešina i Frane Ridjana, 10-godišnja plesačica Sofija Burić, svojim nastupom prenijela je snažnu poruku – „Nikada ne piši hejt komentare na društvenim mrežama, jer možeš povrijediti drugu osobu.“ Na pozornici su joj se pridružile i dvije najbolje prijateljice koje su po završetku nastupa pokazale natpis „Friends stand by each other“ i raznježile sve prisutne. „Kažu da možeš prepoznati osobu prema prijateljima ili frendovima, pa onda ako tu krenemo, tvoje frendice maestralno plešu, a one ne bi mogle biti tvoje frendice da ti nisi takva. Tako da, s kim si, takav si, i svi ste maestralno očarali“, zaključio je Davor.

Kralj brze rime Saša Stević – Fenksta, svojim repanjem i brzinom od 13 slogova po sekundi podigao je energiju na vrhunac, a Maja mu je poručila: „Da nije bilo ovog grafičkog teksta iza tebe, nema šanse! Nisam ni to stigla pročitati, a onda si još mijenjao jezike, eto, da nam staviš soli na rep. Ne znam jesam li dobro ili više nisam, ali ono što znam, Fenksta, jest da dvije osobe poput tebe ne znam. Mislim, toliko si jedinstven, toliko specifičan i toliko nevjerojatno talentiran da prije nismo čuli za tebe. Toliko si poseban da si već trebao biti mega zvijezda!“

Posljednju polufinalnu večer zaključio je Dario Belić, operni pjevač s Hvara, koji je uz podršku kolege Slavka i klape Banderija izveo nezaboravnu izvedbu pjesme „Cesarica“ Olivera Dragojevića. Njegov snažan glas i emotivna interpretacija bili su savršeni kraj polufinalnog ciklusa Supertalenta, a Fabijan je za kraj poručio: „Ja bih samo htio reći da ste zaista donijeli neku sreću i veselje u studio, kao i zadnji put. Uvijek vas možemo potpisati kao sastavni dio neke zabavne večeri.“

S krajem treće polufinalne emisije sva mjesta u finalu su popunjena, a već iduće nedjelje, 22. prosinca, na rasporedu je velika završnica u kojoj će devet finalista pokazati sve što znaju u borbi za prestižnu titulu pobjednika 11. sezone Supertalenta!

VIDEO Ivana Kekin: Gledala sam Mjenjačnicu i rekla: Ovo je tip za kojeg ću se udati