VIDEO Slijepi komičar pobijedio u 'Plesu sa zvijezdama': 'Ovo je dokaz da snovi nemaju granica'

Britanski komičar Chris McCausland (47) ušao je u povijest kao prvi slijepi natjecatelj koji je pobijedio u show "Ples sa zvijezdama"

Zajedno sa svojom profesionalnom partnericom Dianne Buswell, McCausland je u finalu pobijedio ostale finaliste i osvojio željeni Glitterball trofej u jubilarnoj 20. sezoni showa na BBC-ju.

"Ovo je više od pobjede u plesnom natjecanju," izjavio je McCausland nakon osvajanja trofeja. "Ovo je dokaz da snovi nemaju granica i da se uz pravu podršku sve može postići. Nadam se da će moja priča inspirirati druge da se usude sanjati velike snove."

Rođen 1977. u Liverpoolu, McCausland je prvotno studirao softversko inženjerstvo na Kingston Universityju. Nakon što je u ranim dvadesetima zbog nasljedne bolesti retinitis pigmentosa potpuno izgubio vid, morao je promijeniti karijeru. Radio je u prodaji prije nego što se, nakon spontanog nastupa na stand-up večeri, odlučio okušati u komediji.

Njegova televizijska karijera započela je 2006. godine ulogom u dječjoj emisiji "Me Too!", a kasnije se pojavio u brojnim popularnim britanskim emisijama poput "Have I Got News for You" i "Live At The Apollo". Kroz godine je izgradio uspješnu karijeru stand-up komičara, nastupajući u najprestižnijim comedy klubovima diljem Velike Britanije.

McCausland je dva puta odbio sudjelovanje u showu, bojeći se da bi mogao doživjeti neuspjeh. Kada je konačno pristao, njegove su izvedbe oduševile i publiku i žiri. Posebno pamtljiv bio je njegov nastup uz pjesmu "Instant Karma! (We All Shine On)" Johna Lennona, tijekom kojeg je dio koreografije izveden u potpunom mraku, simbolično prikazujući njegovo iskustvo sljepoće.

U finalnoj večeri, McCausland je izveo tri plesa, uključujući valcer uz "You'll Never Walk Alone" koji mu je donio prve savršene ocjene (40 bodova). Žiri je bio posebno dirnut njegovim nastupima, a sudac Craig Revel Horwood opisao ga je kao "svjetlo koje sjaji za sve".

McCauslandova pobjeda ima širi društveni značaj. Kao što ističe organizacija Sense, osobe s invaliditetom čine gotovo četvrtinu populacije, ali njihova iskustva rijetko su zastupljena u medijima. Njegova pobjeda pokazuje da uz podršku i odlučnost nema prepreka koje se ne mogu prevladati.

McCausland živi sa suprugom Patricijom, koju je upoznao na Edinburgh Fringe Festivalu 2005. godine, i njihovom 11-godišnjom kćeri Sophie. Njegova kći, koja je u početku bila zabrinuta da bi se otac mogao osramotiti u showu, na kraju je izjavila kako je iznimno ponosna na njegove nastupe.

