Angelina Jolie progovorila o razvodu s Bradom Pittom: 'Došlo je do promjene u mojoj obiteljskoj situaciji'

Holivudska glumica Angelina Jolie (45) još je u rujnu 2016. godine, pozivajući se na nepomirljive razlike, zatražila razvod 57-godišnjeg Brada Pitta, no taj razvod još uvijek nije finaliziran. Iako su potrošili milijune na odvjetnike, dogovor i dalje nije postignut.

Jolie ne progovara često o razvodu s Pittom, kao i svemu ostalom zapravo, ali ovaj put je učinila malu iznimku. Za Entertainment Weekly je otkrila zašto već nekoliko godina ne režira filmove, već se posvetila samo glumi.

"Volim režirati, ali došlo je do promjene u mojoj obiteljskoj situaciji zbog koje mi jednostavno nije moguće režirati nekoliko godina", kazala je, misleći na razvod s holivudskim glumcem. Kako tvrdi, trebali su joj kraći poslovi da bi što više vremena provodila kod kuće s djecom. Glumica je glavna uloga u novom filmu 'Those Who Wish Me Dead', a čak joj ni to nije bilo lagano. Morala je susprezati majčinski instinkt jer lik koji je utjelovila ima drugačiji stav prema djeci.

"Ponekad me redatelj Taylor Sheridan ispravljao, zato što je moje ponašanje prema djetetu bilo drugačije od Hanninog ponašanja prema nekom djetetu. Trebalo mi je neko vrijeme da se počnem ponašati loše, ali uspjela sam", rekla je Jolie.

Roditelji šestero djece još uvijek nisu postigli dogovor o podijeli bogatstva vrijednog više milijuna dolara, kao ni o skrbništvu nad svoje petero malodobne djece.

