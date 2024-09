Anđa Marić emotivna nakon susreta s Ivaniševićem: 'Uopće nisam znala da me poznaje'

Pjevačica i spisateljica Anđa Marić na Instagramu je objavila fotografiju s Goranom Ivaniševićem.

- Uopće nisam znala da Goran Ivanišević mene poznaje, a kamoli da mi se divi. Ima frendove koji prolaze to što i ja - tako je rekao, napisala je Marić u opis objave.

''Ma tko tebe ne zna, Anđo'', ''Pa ti si prerasla Ivaniševića!'', ''Draga ženo, Bog te blagoslovio, divim ti se'', "Mi nismo ni svjesni kako nas povezuju teške teme", ''On uvijek istinu kaže to je sigurno'', ''Dvije legende'', samo su neki od brojnih komentara.

Inače, Anđa se već dugo godina bori s multiplom sklerozom zbog koje se još uvijek teže kreće. Liječnici su joj prognozirali da će ostatak života provesti u kolicima, no pjevačica se nije dala i svakim novim danom ide naprijed, a sve je samostalnija i u hodanju.

Govorila je o svojoj dijagnozi više puta te kako već nakon jutarnjeg tuširanja često osjeća umor i ima dana kada joj kroz glavu prođe kako joj je život težak, ali onda ustane i krene dalje uzdignute glave.

– Nisam mogla držati dah, izgovarati riječi da se ne zadišem. Jako sam sretna, to je za mene velika stvar. Najviše sam žalila za glazbom. Moja prijateljica ima snimku otprije nekoliko godina gdje zvučim kao da uopće nemam sluha. Nedavno sam bila u Španjolskoj i otkrila sam da mi se vratio osjećaj za ritam. Mogla sam plesati prislonjena dijelom tijela na zid, ali ostatak tijela mogao se ritmično gibati. Tako da je to još jedna pobjeda – ispričala je Anđa jednom prilikom.

GALERIJA: Nevjerojatna figura pjevačice Sabrine Salerno (56), čiji hit 'Boys' su svi obožavali

O svemu je govorila i na svojem YouTubeu kanalu, a od tih videa napisala je i knjigu "Moja revolucija u 365 dana".

Anđa je godinama vodila iscrpljujuću borbu za skrbništvo nad sinom i prije osam godina je slovenski sud donio odluku i Anđa je tada napokon dobila skrbništvo nad sinom Gašperom kojega je dobila u braku s Primožem Dolničarom.

Ove godine je na društvenim mrežama objavila video u kojem se prisjetila svoje borbe i pružila je podršku Severini koja prolazi kroz sličnu situaciju. Ispričala je kako svom sinu nikada nije htjela govoriti ružno protiv njegovog tate jer dijete jednako voli i majku i oca i nije htjela da joj sin pomisli kako mrzi i njega.

VEZANI ČLANCI:

- Draga, moram ti reći da iskreno suosjećam s tobom, ali da to ništa ne znači! To je farsa i laž koju radi sud, umjetna tvorevina koja nema veze s pravdom. Prošla sam to tri puta, potpuno oduzimanje skrbništva i vidi sad. Jači smo nego ikad. Sve to je pobjeda za tebe u očima tvojeg djeteta. Vidjet ćeš. Sada točno kužim kakve svinjarije radi njegov tata. Ne bi se na njegovom mjestu toliko zamjerala mladom dečku i stala između njega i njegove mame - posljedice u njihovom odnosu su skoro nepopravljive. Vidjet ćeš - rekla je Anđa.

VIDEO: Ana Begić Tahiri: Nakon "Bibinog svijeta" sam 10 godina bila izbrisana s televizije i filma