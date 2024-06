Ana iz 'Života na vagi' podijelila detalje s vjenčanja: Dan prije svadbe završila sam na injekcijama

Ana Žderić, biša kandidatkinja showa 'Život na vagi' je u svibnju otkrila i da se udala. "Udala se i to nije šala", napisala je uz selfie u vjenčanici, a na svojem Instagram storyju istaknula je i snimku svog prvog plesa sa suprugom, također bivšim natjecateljem ovog showa Dominikom Kračunom. Sada je Ana podijelila neke detalje s vjenčanja.

- Još uvijek teško pričam, nemam glasa koliko se slavilo. Bilo je super, iako sam dan prije svadbe završila na injekcijama. Bolio me donji dio leđa i uhvatilo me u ramenu... Bilo mi je stresno i zbog priprema, a kad je došao taj veliki dan, bila sam toliko mirna. Pitala sam se zašto sam se uopće stresirala - rekla je Ana za 24sata i nastavila: - Imali smo tamburaše, lažnu mladu... Jele su se slavonske meze, a za večeru je bilo od juhe do janjetine. Dodala je i da su uzvanici slali poruke da je svadba bila odlična.

- Bojala sam se da će biti sala i podij biti prazni. Na kraju je sve bilo puno. Tamburaši su svirali zabavne i narodne pjesme. Bila sam baš zadovoljna i dobila sam puno poruka da je svadba bila topčina i da će se dugo o njoj pričati.

Ana je bila kandidatkinja četvrte sezone "Života na vagi" i prije dvije godine na Instagramu je objavila kako se zaručila za Dominika, finalista pete sezone RTL-ova showa. Najprije su se dopisivali putem Instagrama i dijelili svoja iskustva o showu, a kasnije se razvila i romansa između njih dvoje.

– Prvo smo se dopisivali preko Instagrama i pričali o ''Životu na vagi'', nakon čega smo krenuli na kave i tako se počeli sve više družiti i razgovarati o svojim životima. Jako sam sretna što sam pronašla osobu sličnu sebi i što imam kraj sebe divnu osobu koja me u potpunosti razumije. Zaista je divan i poseban. Apsolutno smo jedno drugome podrška i jedno drugome motiv za nastaviti dalje sa zdravim načinom života – kazala je Ana u jednom intervju. Inače, Ana je u show je ušla sa 139,9 kilograma, a izašla sa 102.3 kilograma. Kao tadašnja 22-godišnjakinja, bila je jedna od najmlađih kandidata u showu. Ana i Dominik prije godinu dana su postali i roditelji i 27. svibnja dobili su kćer Niku.

– Kad sam doznala da sam trudna, bila sam zbunjena i izgubljena, ali. naravno, jako sretna. Nismo planirali trudnoću, ali djeca su Božji dar i to se jednostavno trebalo dogoditi. Da sam trudna, doznala sam na svoj rođendan, bila sam u Slavoniji, nazvala Dominika pa sam mu rekla: ''Hvala na poklonu''. Plakala sam, on je bio presretan, kasnije smo se smijali... – rekla je nakon vijesti o dolasku prinove.

– Trudovi su krenuli u petak, morala sam hitno u Osijek. Patnja je krenula oko ponoći pa sve do deset ujutro. Bila sam na dripu, no na kraju su se liječnici odlučili za carski rez. Više nisam mogla izdržati, bilo je to katastrofa. Beba je malena, mislili su da će sve to ići i prirodnim putem budući da sam rodila u 35. tjednu, ali nismo uspjeli. Hvala Bogu, sve je uredu – izjavila je Ana za RTL nedugo nakon poroda.

