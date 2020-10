Amerikanka koja je snimala videe o životu u našoj zemlji napokon otkrila zašto je stvarno napustila Hrvatsku

Amerikanka Kaleigh Hendershot proslavila se u Hrvatskoj tako što je odmah po preseljenju u zagrebačke Sesvete otvorila svoj YouTube kanal My Croatian Life (Moj hrvatski život), u kojem je govorila o životu u Hrvatskoj i privikavanju na našu kulturu. Prije nekoliko godina Kaleigh se udala za Dominika iz Sesveta i preselila se k njemu te je prvih nekoliko godina bila oduševljena promjenom. No lani je ljubav prema Hrvatskoj pukla i odlučila se vratiti u SAD te od tada nije objavila nijedan video. – U listopadu će biti godinu dana otkad sam se vratila u Seattle. Pronašla sam posao u jednoj softverskoj tvrtki i radim od doma.

Ljudi su više podijeljeni

Cijelo vrijeme čekala sam da mi se pridruži suprug Dominik, koji je konačno došao u Ameriku, zasad samo na temelju turističke vize. U tijeku je imigracijski proces, očekuje ga još razgovor u Zagrebu i nadam se da će napokon dobiti i zelenu kartu kako bi mogao ovdje raditi – kazala nam je Kaleigh i dodala da sada i njen suprug može vidjeti kakve su razlike između dvije zemlje.

– Nažalost, stigao je u tijeku epidemije koronavirusa pa nije baš najbolje vrijeme da upozna Ameriku. Ono što je mogao vidjeti je kako ljudi uživaju u životu u Americi. Ovdje je život lakši, brži i pogodniji – kazala je Hendershot i dodala da ju je rastužilo kada je nakon povratka vidjela da se povećao broj beskućnika.

– Povratak u SAD bio je u najmanju ruku prilagodba. Bilo mi je jako teško. Iako sam znala da će biti tako, nisam mogla znati koliko. Moja vlastita kultura živcirala me i frustrirala, bila sam usamljena kad sam se sama vratila kući, a životi svih mojih prijatelja su se nastavili. Bila sam jako tužna, nedostajali su mi voljeni u Hrvatskoj i selidba je bila bolna. Osjećam da sam drukčija osoba! Sretna sam što sada mogu reći da sam 95 posto prilagođena, ali nemojte nikad misliti da ću ikad postići i tih preostalih pet posto. Primijetila sam i da su Amerikanci više podijeljeni nego što su bili prije mog odlaska u Hrvatsku. Već je išlo u tom smjeru, ali sad je još gore i to mi se ne sviđa – kaže blogerica, koja je svoj odnos s Hrvatskom usporedila s lošom ljubavnom vezom u kojoj je na početku sve divno, a kako se bolje upoznajete, shvaćate sve više razlika.

Stresan odlazak u trgovinu

– Mislim da je Hrvatska predivna zemlja za turistički posjet, sviđa mi se taj socijalni aspekt u vašoj zemlji, svi su druželjubivi i odani i ima puno toga zanimljivog što treba vidjeti. No može se i puno toga popraviti. Primjerice, usluga u trgovinama može biti puno bolja. U Americi možete kupiti bilo koju namirnicu koju želite, a u Hrvatskoj se zna dogoditi da nešto tražite cijeli dan. Odlazak u trgovinu u Hrvatskoj za mene je znalo biti stresno iskustvo. Zatim, vozačke navike ljudi nešto su što se mora promijeniti. S druge strane, nedostaju mi izlasci u Hrvatskoj, opuštanje uz kavu, koje kod vas traje satima, nedostaje mi i vaše more. Hrvatska je zemlja idealna za opuštanje – kaže Kaleigh, koja je i dalje u kontaktu s prijateljima u našoj zemlji. – Sigurno ćemo se vraćati u Hrvatsku svake godine, ali sad nam je primarno da Dominik dođe u Ameriku za stalno i tu nađe posao. Nismo još sigurni hoćemo li se možda ponovno vraćati živjeti u Hrvatsku, no sada je najbolje mjesto za nas Seattle. Zasad nemam planova vezanih za novi kanal na YouTubeu. Javlja mi se velik broj ljudi koji su me pratili, pitaju što ima novo sa mnom i hoću li ponovno nešto objaviti. Zasad se ne nalazim u tome, bilo je to jedno zanimljivo iskustvo – zaključila je Kaleigh Hendershot.