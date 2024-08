Amerikanac iz Supertalenta kojem su probušene gume u Zagrebu otkrio je počinitelje

Amerikanca Justusa Reida hrvatska je publika upoznala u emisiji Supertalent gdje je nastupio, ali pozornost mnogih osvojio je na društvenim mrežama svojim objavama obrada hrvatskih pjesama. Odlučio se i preseliti iz Amerike u Europu te je tijekom zadnjih godina boravio u Hrvatskoj i u drugim ex-Yu državama, te je snimao videa o ljudima i običajima u ovim državama i prikupio je veliki broj obožavatelja na društvenim mrežama.

Ovaj tjedan podijelio je video u kojem je opisao kako mu je u Zagrebu netko probušio gume na automobilu s beogradskom registracijom. Sada je svojim pratiteljima na Instagramu ispričao kako je zahvaljujući nadzornim kamerama koje su postavljene u blizini mjesta na kojem je parkirao automobil, saznao i tko mu je probušio gume.

"Želio sam znati tko je to mogao napraviti, pa sam se raspitao. Srećom, nadzorna kamera nalazila se u blizini. Evo što se dogodilo u 21:15 h. Na snimci se vide tri tinejdžera koja prilaze automobilu, a potom su nestali iza automobila. Četiri sata kasnije dobio sam poruku od prijatelja koji mi je ispričao što se dogodilo. Obje gume s lijeve strane su bile probušene", podijelio je Reid u novoj objavi na Instagramu gdje je stavio i snimku s nadzorne kamere. Dodao je kako tinejdžere ne može identificirati jer su predaleko.

"Sve i da ih mogu identificirati, to su samo djeca. Pretpostavljam da su to napravili jer su znali da je to moj automobil. Ohladio sam se, opraštam momcima koji su ovo napravili. Iako je ovo bilo osobno, smatram da su to napravili jer im u životu nedostaje pozitive. To nije problem samo u Hrvatskoj, već u cijelom svijetu" rekao je Reid.

Jučer je na Instagramu poslao poruku i svima koji su govorili kako je cijela situacija namještena. "Da bude jasno. Za sve one koji misle da je ovo namješteno. Saznao sam što se dogodilo večer prije nego što sam objavio. Parkirao sam automobil kod prijatelja i on mi je poslao poruku. Došao sam sljedeće jutro i objavio video kad sam potvrdio da se radi o vandalizmu", napisao je Reid na Instagram Storyju. Potom je objavio prepisku poruka s prijateljem koji mu je napisao da je došao na parking ispred zgrade u noćnim satima i vidio da mu je netko probušio gume. Poslao mu je i fotografiju automobila.

