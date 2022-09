Alen Vitasović o alkoholizmu: 'Nije me sram priznati da sam se liječio, no i dalje me prati ta stigma'

Glazbenik Alen Vitasović danas je gostovao u našem Podcastu, u kojem je iskreno govorio o novoj supruzi Eleonori, koronavirusu, ali i problemima s alkoholom. Kako nam je kazao, nikad nije krio da je imao tih problema.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Mene uvijek komentiraju pijanci, a ne normalni ljudi. Pa što ima loše u tome da popijem jednu bevandu, to je deci vina i deci vode. To je zdravo. Drugo je kad se čovjek napije i ne zna za sebe. U životu sam imao svakakvih perioda i već se zna. Svojevoljno sam išao na liječenja, i bolje da sam to napravio nego da sam padao po cesti. Znam ljude kojima se to događalo i nikad nisu tražili pomoć. Naše društvo dopušta i promovira alkoholizam. Ja sam to na vrijeme shvatio i poduzeo sam neke mjere da to smanjim. Imam pravo popiti jednu do dvije bevande na dan. Ponosim se time da sam potražio pomoć i uspio dalje raditi. No, mene će ta stigma pratiti do kraja života, uvijek će govoriti da je Vitasović alkoholičar. Bio sam na Rabu s uputnicom, a onda poslije i bez uputnice. I to je moja pobjeda, jer mnogi koji su došli na Rab s uputnicom tamo se višu nisu vraćali bez nje. Nije me sram, na Rabu sam bio pet mjeseci i pomagao sam ljudima. Tamo ima puno pametnih ljudi kojima se nešto dogodilo u životu, a pomoć su tražili u alkoholu, no to ne ide ničemu. Mnogima sam dao savjete. Tko zna što čovjeka muči, a alkohol nije dokaz da je taj čovjek budala. Samo je emotivac, kao što sam i sam – iskreno govori glazbenik, koji je početkom godine imao i teško iskustvo s koronavirusom. Nakon što mu je pozlilo, završio je u bolnici na visokom protoku kisika, a posljedice još osjeća.

– Mrzio sam stožere i ime korona. Mrzio sam cijepljenje i sve to što se događa. Ta je bolest nama umjetno nanesena kako bi netko zaradio. Nikad nisam negirao da je to teška bolest jer sam sve iskusio na svojoj koži. Mislim samo kako je to namjerno naneseno da se smanji populacija. Jedva sam ostao živ, tri dana ležao sam kao pas na podu. Svaka čast liječnicima u Puli, izvukli su me. Sada super hodam, premda još osjećam posljedice. Prije sam jedva mogao sam na WC. Tek sam prije 20 dana osjetio noge kako treba. Sad idem na fizikalne terapije i u teretanu te jačam mišiće jer sam imao atrofiju – otkrio nam je Alen.