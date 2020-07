Alen iz 'Života na vagi': 'To ću jedino moći riješiti operativnim zahvatom'

U trećoj sezoni show Život na vagi pobjednik je bio Alen Abramović koji je sve iznenadio svojom transformacijom i gubitkom kilograma. Od njegovog sudjelovanja u showu prošle su dvije godine, a Alen je otkrio kakva je situacija danas.

- Vaga kaže da me voli, ahahah, vrtim se oko stotke i ne bih niti volio manje jer to ne izgleda dobro na moju konstituciju. Ali ogledalo kaže da je trbuh i dalje kritičan (miks viška kože i sala) i mislim da ću to jedino moći riješiti operativnim zahvatom, o čemu intenzivno promišljam nakon što sam shvatio da tu ne pomažu nikakvi treninzi, nažalost - rekao je za RTL.hr

Podsjetimo, u showu je izgubio 86 kilograma i kao pobjednik osvojio je 150 tisuća kuna, a glavni motiv za prijavu u showu bilo mu je zdravlje jer je osjetio da je dotaknuo dno i trebao je pomoć.

U intervjuu koji nam je dao nakon pobjede rekao je kako je u trenutku prijave u show bio u najgoroj fazi u životu. - Kilogrami su eskalirali posljednjih godinu i pol, a sve vjerojatno zbog usporenog rada štitnjače što sam otkrio tek kada sam ušao u show i odradio liječničke preglede - ispričao nam je tada Alen. Nakon izlaska iz showa morao je promijeniti kompletnu garderobu jer se toliko fizički transformirao.