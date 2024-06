Srbi se posvađali već na početku Eura. Izbornik je morao reagirati nakon žestokog istupa kapetana

U dvoboju 1. kola skupine C EURA u Gelsenkirchenu su nogometaši Engleske svladali Srbiju s 1-0 (1-0). Pobjednički pogodak za Engleze dao je Jude Bellingham (13). Englezi su se u prvom poluvremenu nametnuli kao dominantna snaga i jedan od favorita za naslov, dok su se Srbi ponajviše branili i izgledali defenzivno. No, u drugom dijelu Englezi su energetski pali i postavili dosta upitnika oko nastavka EURA, a Srbi su hrabrijom igrom izgledali kao bolji suparnik u drugom poluvremenu, no nisu uspjeli zabiti.

Nakon utakmice bilo je nezadovoljnih u svlačionici Srbije. Jedan od razočaranih bio je kapetan orlova Dušan Tadić koji je imao žestok istup poslije poraza od gordog albiona.

- Pričao sam s misterom naravno, imamo dobru komunikaciju. Teško sam to prihvatio jer se igra protiv Engleske. Kapetan sam, lider sam. Mislim da sam najbolji igrač ove momčadi, bez lažne skromnosti. Naravno da mislim da sam trebao početi. Poštujem odluku izbornika. Mogao bih puno više napraviti da sam igrao 90 minuta. Ako on želi da Dušan Tadić igra 30 minuta, ja ću igrati. Naravno, volio bih igrati 90, ali poštujem odluku - rekao je ofenzivac Fenerbahcea.

- Uh, to nije dobro ako je to rekao. Uh, to nikako nije dobro ako je to rekao. Nije dobro. To je bila moja odluka iz taktičkih razloga. Želio sam Tadića sa svježim nogama u drugih 45 minuta i jedino je to razlog i ništa više. Radi se o taktici, ništa drugo - rekao je Stojković, a onda konstatirao da nema nikakve bure u reprezentaciji, već da je to isključivo njegova taktička odluka.