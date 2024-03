Naš glazbenik dobro čuva svoju privatnost: Nekadašnjeg člana Thompsonova benda rijetko viđamo u javnosti

Splitski glazbenik Tiho Orlić (47) mnogima je poznat, no rijetko ga kad imamo prilike vidjeti u javnosti, a da se ne radi o koncertu pa ga vidimo samo na pozornici. No nije propustio doći podržati kolege i prijatelje u Splitu sinoć na predstavljanju programa ovogodišnjih Melodija Jadrana, čiji je inače on i član direkcije festivala kao producent orkestra.

U splitskom restoranu Mandrach pozirao je s filmskim redateljem, piscem i glazbenikom Nikšom Sviličićem.

Inače, nekoć član Thompsonova banda nedavno je u IN magazinu otkrio kako su njih dvojica i dalje dobri prijatelji te da se redovito čuju, a žao mu je jedino što se češće ne vide.

VEZANI ČLANCI

"Ne radite zajedno znaš, kao i u bilo čemu, pogotovo danas, ne vidite člana obitelji kamoli prijatelja ili suradnika s kojima ste dijelili ne znam pozornice 20 godina. Nije to ništa neobično", objasnio je Tiho koji mu je bio ispočetka prateći vokal, zatim basist, a onda je postao producent njegovih pjesama i vođa pratećeg benda. Zajedno su snimili i duet "Stari se", koji je bio hit, a Orlić se kasnije ipak posvetio samostalnoj karijeri.

Podsjetimo, Melodije Jadrana 2024., održat će se 21., 22. i 23. lipnja u Galeriji Meštrović, najljepšoj splitskoj pozornici i Meštrovićevom Kaštilcu. Drugo izdanje prestižnog glazbenog spektakla predstavili su direktor Melodija Jadrana Tomislav Mrduljaš, kreativni producent Nikša Sviličić, pijanist i skladatelj Matej Meštrović i kantautor Zlatan Stipišić Gibonni.

Tomislav Mrduljaš predstavio je festivalski program koji započinje cjelovečernjim koncertom Zlatana Stipišića Gibonnija.

- Drugog dana pripremili smo nešto posve novo Melodije Jadrana Klasik. S obzirom na to da se festival održava u Galeriji Meštrović, veliki povijesni umjetnik pa smo drugu večer posvetili klasici. Uz našega Mateja Meštrovića, u goste nam dolaze gudači milanske Scale koji će pratiti našeg virtuoza – najavio je Mrduljaš. Treća, natjecateljska večer nazvana Hit ljeta bit će večer novih neobjavljenih skladbi.

- Pjesme se još pišu, ali bit će puno odličnih iznenađenja i novih hitova – najavio je Mrduljaš. Ove godine svoje nove pjesme predstaviti neka od najpoznatijih imena hrvatske i regionalne glazbene scene, između ostalih Jelena Rozga, Jole, Zorica Kondža, Goran Karan, Madre Badessa i Pijero, Giuliano, Hari Rončević, Dražen Zečić, Mia Dimšić i Adi Šoše.

Večer Melodije Clasicc i svoj nastup u Meštrovićevim Crikvinama najavio je Matej Meštrović kojega će pratiti gudači milanske La Scale.

VIDEO Gdje je danas Stefany Hohnjec? Okrenula se vjeri, a suprug joj završio u pritvoru