Alen Islamović prije nekoliko godina otkrio je istinu o svom porijeklu, ali i koje mu je pravo ime

Glazbenik Alen Islamović (67) i Bijelo dugme ovog su vikenda izazvali pravu buru u hrvatskoj javnosti nakon koncerta u Splitu, na kojem su izveli i pjesmu "Pljuni i zapjevaj moja Jugoslavijo", dok se na ekranima iza njih prikazivala hrvatska zastava. Nakon toga reagirali su branitelji, ali i vodstvo splitskog DP-a, te su kazali kako su i Islamovića i organizatore koncerta prijavili Državnom odvjetništvu. Zanimljivo je da je Bijelo dugme istu pjesmu pjevalo i prije tjedan dana u Vinkuranu, no tada nikom nije smetala.

I dok Alen tvrdi da im nije bila namjera nikoga provocirati, priznao je da dobiva strašne prijetnje.

- Prijetnje nadilaze sve granice ljudskosti, unose nemir u moju obitelj. Prava adresa za traženje objašnjenja je Goran Bregović i svi oni koji su bili u Splitu, njih 12-15 tisuća. Prijetnje i uvrede, kako nacionalne, tako i šovinističke, nisu prolaz kroz portal, ali ja ih ipak dobivam, neka se nađu, ne daj Bože da se nešto dogodi. kazao je za medije.

Podsjetimo, Alen je prvo pjevao u Divljim jagodama, a pjevač Bijelog dugmeta postao je 1986. godine, baš na albumu "Pljuni i zapjevaj moja Jugoslavijo".

GALERIJA: Oženio se sin košarkaške legende Tonija Kukoča, pogledajte predivne kadrove s vjenčanja

Rođen je 1957. u Sokolcu blizu Bihaća, a glazbenik je jednom prilikom otvoreno i govorio o svom porijeklu.

- U Novom Pazaru imam mnogo prijatelja, ali i dio obitelji, no nikada se nismo sreli. Otac mi je pričao da smo porijeklom iz Sandžaka, a znam da u Novom Pazaru ima Islamovića koji tu dugo žive. Međutim, ni moj otac mi nije znao nešto detaljnije reći o svemu, osim da su nam preci odavde, što verujem da do sada ni nitko od vas nije znao, pričao je Islamović, koji je svojedobno promijenio ime. Naime, rođen je kao Alija Islamović, a Alen je postao kada se počeo ozbiljnije baviti glazbom.

VEZANI ČLANCI:

- Kad se dogodio uspon Divljih jagoda, grupe u kojoj je Islamović pjevao, čelnici nekadašnjeg 'Jugotona' došli su na ideju koja se njemu u početku nije svidjela. Menadžeri i članovi izdavačke kuće predložili su Aliji da počne koristiti umjetničko ime Alen, uz obrazloženje da to bolje zvuči i da će tako steći veću popularnost među publikom. On se malo nećkao, nije htio mijenjati svoje ime, ali je brzo popustio i poslušao njihov savjet. Danas gotovo nitko ne zna da se Alen zapravo zove Alija jer on u javnosti o tome nikada nije htio pričati', rekao je izvor blizak Islamoviću. Godinama kasnije pjevač je rekao kako je to istina i da u tome nema ništa čudno jer se mnoge svjetske zvijezde predstavljaju u javnosti pod drugim imenima.

VIDEO: Venecijanski filmski festival pun je elegancije i glamura: Evo tko su najbolje odjevene zvijezde