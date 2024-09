Gordana iz Supetra priprema pravu mediteransku gozbu: 'Vjerujem da će sve biti fino!'

Prodavačica Gordana Beović (51) ugostit će ekipu prvog dana bračkog tjedna 'Večere za 5'. U emisiju se prijavila jer je željela začiniti svoju dnevnu rutinu, a usto obožava kuhati. Za sebe voli reći da je iskrena, komunikativna, direktna i društvena, a obitelj joj je jako važna. Voli se družiti, u karnevalskoj je skupini, voli gledati serije i šetati te je ljubiteljica mediteranske kuhinje.

"Rodom sam iz Sinja, a tu sam došla u srednju školu. Zadržao me suprug, četiri godine sam išla ovdje u srednju, potom se zaljubila, udala, tu sam stvorila svoju obitelj i prijatelje, i to je to", o sebi je otkrila Gordana. "Radim u prodavaonici, tu mi otiđe pola dana, a u drugoj polovici kuham, počistim, podružim se. Najvažnije mi je da odradim svoju smjenu, da mi je skuhano, a sve poslije kako dođe - tako uzmem. Nema planova", dodala je prodavačica.

Članica je amaterske kazališne udruge Bracera i jako je ponosna na taj hobi. "Dosta smo toga prošli, to mi je baš lijep period u životu", otkrila je Gordana i dodala da živi i za karneval jer se obožava maskirati s ekipom. U 'Večeru za 5' prijavila se da bi unijela novo uzbuđenje u svoju svakodnevicu, a ekipu je odlučila iznenaditi zanimljivim namirnicama: tunom, kaparima, jajima, maslacem, hobotnicom, jagodama i šlagom.

VEZANI ČLANCI:

"Sve mi se sviđa, a hobotnica mi je najdraža", komentirao je Mate popis sastojaka. "Volim jaja, mogla bi biti neka salata", dodala je Marija Mandalena. "Vjerujem da će ovo biti neka mediteranska večera i vjerujem da će biti fino pripremljeno sve", zaključila je Monika.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte na RTL-u od 17.50 sati i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

VIDEO: Venecijanski filmski festival pun je elegancije i glamura