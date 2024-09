Glazbenik 50. godišnjicu karijere proslavlja i skorim nastupima u Splitu i na 15. Zagreb Jazz Festivalu

Dolazak slavnog bubnjara Billyja Cobhama na 15. Zagreb Jazz Festival u dvoranu zagrebačkog Studentskog centra 17. rujna nesumnjivo je jedan od najprivlačnijih za širu publiku, za koju je Cobham neprijeporni virtuoz i jedna od najvećih bubnjarskih legendi iz povijesti jazz-rocka i instrumentalne glazbe. Večer prije Zagreba, 16. rujna, Billy Cobham nastupa i u Splitu, što znači da će veliki broj publike vidjeti nastup renomiranog bubnjara koji je u Zagrebu prvi put nastupio još 1979.

Upravo taj nastup zapamtili su mnogi i na njemu gradili legendu o Cobhamu koji je već tada, iako mlad, bio jedan od najcjenjenijih svjetskih bubnjara. Prije pedesetak godina Billy Cobham bio je među pionirima fusion-jazza, ali on mi je sam u kraćem intervjuu povodom dolaska na 15. Zagreb Jazz Festival odgovorio da "nije očekivao da će se ta muzička platforma održati toliko dugo i biti toliko značajna". Danas se radi o zadatoj činjenici, ali povijesna priča je prilično impresivna. Jazz fusion kao podžanr tada je ukazivao na to da ne trebaju postojati granice ili ograničenja među različitim žanrovima. Iako je takva postavka danas neupitna, početkom sedamdesetih sve još nije bilo tako sigurno.

"Koliko se mogu sjetiti", kaže Cobham, "promjene su započele 1967, s albumom 'ESP' Milesa Davisa, to je za mene bila ploča od od ključnog značaja." Billy Cobham ove godine u Zagreb i Split dolazi s kvartetom, a na pitanje koja je razlika u odnosu na šesteročlani sastav s kojim je svirao prije 14 godina, odgovara;."Osnovna razlika je u zrelosti izvedbe, a izbor glazbe koju ćemo ponuditi na koncertu zorno će pokazati."

Prvi put Cobham u Zagrebu je nastupio 1979., kad je posjetio i Beograd i Ljubljanu sa sastavom Jacka Brucea iz legendarne britanske rock grupe Cream, u kojem je tada bio i John McLaughlin na gitari. S obzirom na što je sve prošao u karijeri, kaže da se "na nesreću ne sjećam tih dana kristalno jasno, ali se sjećam da su to razdoblje i grupa bila prilično posebni".

Cobhamov utjecaj tijekom godina osjetio se i na nadolazeće glazbenike koji su cijenili dobru svirku, a pogotovo na one koji su i dalje razvijali "groove" i ritam u glazbi, pa sam tako na koncertu Princea u Beču 2014. na bisu čuo njegovu izvedbu Cobhamova klasika "Stratus". Kao mladog glazbenika prepoznao ga je Miles Davis, a kasnije tijekom godina, kad je postao etablirana zvijezda, i sam Cobham davao je priliku mladim sviračima poput Johna Scofielda i mnogih drugih koji su postigli značajne karijere.

Na pitanje kako se osjećao u te dvije uloge, kao mladi glazbenik kojeg su cijenile legende i kao poznata zvijezda koja je otkrivala nadolazeće talente, odgovara: "U oba ta slučaja prvenstveno sam osjećao da imam sreću što sam, pronašavši Johna Scofielda, riješio problem gitarista s kojim mogu raditi u svom bendu kada mi je najviše trebao. Istovjetno, u slučaju Milesa, bio sam u Scofieldovoj poziciji i samo sam htio svirati dovoljno dobro kako bih Davisu pomogao snimiti album na kojem sam ga pratio, želio sam pronaći način za pravu i pogodnu prezentaciju njegovih tadašnjih ideja i namjera."

Kronološki, Billy Cobham je nakon sviranja u postavi Dreams, u kojoj su bili mladi lavovi Michael Brecker, Randy Brecker, Barry Rogers i John Abercrombie, sa sastavom Milesa Davisa 1971. snimio albume "A Tribute to Jack Johnson" i "Big Fun". Iste godine je s Johnom McLaughlinom osnovao legendarnu postavu Mahavishnu Orchestra s kojom su nastavili vlastiti put ispisivanja novih pravila povezivanja raznih sastojaka u drugačiju novu glazbu.

"Intuitivno smo osjećali slobodu ispuniti postojeće praznine i stvoriti nešto drugačije. Bio sam vrlo sretan što sam dobio priliku svirati McLaughlinovu glazbu kako sam zamislio da ju mogu prezentirati", pojašnjava Cobham dvije godine intenzivnog rada i brojnih turneja. "Kada sam prestao raditi s Mahavishnu Organization, znao sam da moram pronaći drugačije puteve i načine prezentacije za svoju glazbu", objašnjava situaciju u vrijeme svog legendarnog prvog solo albuma "Spectrum" iz 1973., kad je prvi put vodio vlastiti sastav i postigao ogroman uspjeh, ostavivši veliki utjecaj na buduće glazbenike sve do danas.

I aktualni koncerti turneje u sklopu koje dolazi u Hrvatsku naslovljeni su kao" Billy Cobham' Spectrum 50 Band", ističući proslavu pedesete godišnjice objave najpoznatijeg Cobhamova albuma. Bila je to 1973. velika prekretnica, ne samo stoga što se radilo o početku solističke karijere, nego je mladi Cobham sa "Spectrumom" došao na prvo mjesto američke Billboard ljestvice jazz albuma, kao i na za jazz visoko 26. mjesto Billboardove "opće" top-200 ljestvice svih albuma, postigao iznenadan uspjeh i instantno približio jazz-fusion širokoj publici.

Iako se ove godine zapravo navršava 50 godina od objave njegovih idućih albuma "Crosswinds" i "Total Eclipse" iz 1974., nakon kojih je iste godine snimio i koncertno izdanje "Shabazz", sve to samo pokazuje s koliko je energije i inspiracije Cobham odradio prve dvije godine svoje samostalne karijere.

Još od sedamdesetih godina Billy Cobham bio je vlasnikom bubnjeva koji su rađeni posebno za njega, pa je uvođenje inovacija u tehniku sviranja i u način izrade samih bubnjeva postalo poznati dio njegova pristupa sviranju: "Velik sam poklonik bubnjeva kao instrumenta i koncepta koji ide s tim, pa sam i dizajnirao puno opreme na kojoj sviram. Bubnjevi su zapravo odraz mene samoga i onoga što me određuje na temelju mog iskustva u prošlosti i sadašnjosti", govori.

Billy Cobham tijekom karijere svirao je s velikim brojem značajnih glazbenika, a kao iskusni bubnjar prava je adresa za pitanje koje od mlađih i starijih bubnjara izdvaja kao one koji su još više proširili pristup bubnjarskoj tehnici i unaprijedili bubnjeve kao instrument? "Toplo preporučujem da studenti akademija poslušaju bubnjare kao što su Roy Haynes, Elvin Jones, Art Blakey, Louie Bellson, Tony Williams, Gary Husband, Dennis Chambers, Simon Phillips, Dave Weckl, Will Calhoun i James Gadson."

Između svega toga tijekom sedamdesetih u njegovu su se sastavu izmjenjivali najznačajniji glazbenici tadašnje fusion scene poput Jana Hammera, Johna Scofielda, Randyja i Michaela Breckera, Cornella Dupreea, Georgea Dukea i drugih, a Cobhamove skladbe nastale u tom razdoblju, "Red Baron", spomenuti "Stratus" koji obožava i Prince ili "Shabazz" postale su njegovi zaštitni znakovi. Tijekom karijere, Billy Cobham je vodio vlastite sastave i svirao s brojnim orkestrima.

Surađivao je s raznorodnim glazbenicima poput Quincyja Jonesa, Gila Evansa, Tita Puentea, Larryja Coryella, Rona Cartera, Kennyja Barrona, Joni Mitchell, Stanleyja Clarkea, Petera Gabriela, Ernieja Wattsa, Donalda Harrisona i drugima. Već godinama vodi i Billy Cobham's Time Machine, sastav u kojem mu se pridružuju daroviti mladi glazbenici s kojima proizvodi glazbu utemeljenu na neprestanim promjenama. Znakovit je i slogan "Culture Mix" pod kojim također djeluje, a zahvaljujući svojim postignućima uvršten je u Modern Drummer Hall of Fame i Classic Drummer Hall of Fame.

Rođen je u Panami 16. svibnja 1944., u glazbenoj obitelji koja se tri godine poslije doselila u New York. Od najranije mladosti zanimao se za glazbu imena poput Dukea Ellingtona, Franka Sinatre, Counta Basiea, Tonyja Bennetta, Elle Fitzgerald i drugih. Slušajući ploče Tita Puentea, Machita ili Xaviera Cugata rano se upoznao i s latino glazbom. Nadahnut sviranjem Maxa Roacha, Roya Haynesa, Elvina Jonesa, Tonyja Williamsa, Kennyja Clarkea i Eda Thigpena, ubrzo je počeo svirati bubnjave.

Kao osmogodišnjak prvi put je javno nastupio, i to u sastavu svoga oca, klavirista. Nakon boravka u vojsci u kojoj je svirao kao udaraljkaš, krajem šezdesetih ostvario je suradnje s jazzistima poput Billyja Taylora, Horacea Silvera, Georgea Bensona i Herbiea Hancocka. Slušajući nastup spomenutog jazz-rock sastava Dreams, početkom sedamdesetih zapazio ga je Miles Davis. Na snimanju Davisova albuma "A Tribute to Jack Johnson" sudjelovao je i gitarist John McLaughlin s kojim je Cobham osnovao Mahavishnu Orchestra. S tim je sastavom snimio albume "The Inner Mounting Flame", "Birds of Fire" i "Between Nothingness & Eternity", nakon kojih "Spectrumom" 1973. započinje Cobhamova solo karijera čiju 50. godišnjicu proslavlja i skorim nastupima u Splitu i na 15. Zagreb Jazz Festivalu.

