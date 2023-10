'Aleksandra Prijović rasprodala je tri Arene, a nas ubijate pozivima kako se dočepati gratis ulaznica'

Koncerti srpske folk zvijezde Aleksandre Prijović ovih su dana top tema u hrvatskim medijima. Pjevačici rodom iz Sombora, 28-godišnjakinji, uspjelo je ono što nije nikome prije nje. Nakon tri rasprodane Arene Zagreb u prodaju su puštene ulaznice i za njezin četvrti koncert, a na tu vijest na Facebooku se oglasila i bivša hrvatska atletičarka Ivana Brkljačić (40).

Njezin status prenosimo u cijelosti:

"U rekordnom roku pao i treći, izgleda da će i četvrti! Ne ulazim u to što slušate, ne hejtam ničiji odabir, ali, dragi narode, kad se organizira sportsko natjecanje, tražite besplatno akreditaciju ili ulaznicu? Tribine su nam prazne, od košarke, rukometa, odbojke, skijanja, atletike, većine čak i nogometnih utakmica...

Mamimo vas nagradama, doslovno i vozače pošaljemo po vas, ali sportske nacije nigdje na tribinama. Ubijate pozivima kako se dočepati i nabaviti gratis karte, toliko volite i podržavate sport! A kad dođete, uglavnom se ne znate ponašati, odete pred ceremonijal medalja, nema poštovanja ni navijačke kulture... Za sport, kazalište, muzej i edukaciju nećete izdvojiti. U tome ja vidim problem... Evo cijene ulaznica, dobro nam je, recesije nema!

Cijene ulaznica

Parter – 25 eura

VIP loža – 130 eura

VIP loža, stajanje – 130 eura

VIP Salon – 80 eura

Tribina dolje – 32 eura

Tribina gore – 27 eura'', napisala je Brkljačić na svom profilu.

Foto: Facebook

Srpska folk zvijezda u srijedu je najavila i četvrti koncert u zagrebačkoj Areni. Radi se o koncertu koji bi se u Areni Zagreb trebao održati u ponedjeljak 4. prosinca, a odluka o ovom koncertu pala je nakon što je treći koncert rasprodan u jednom danu.

Inače, Aleksandra će u Zagrebu nastupati od 1. do 4 . prosinca i to u sklopu svoje turneje ''Od istoka do zapada'', a tada će zapjevati i svoje pjesme ''Ja sam odlično'', ''Legitimno'', ''Testament'', ''Za nas kasno je'' i brojne druge. Ova folk zvijezda nedavno je nastupala i u beogradskoj Štark Areni, gdje je tri dana zaredom zabavljala svoje najveće obožavatelje. Osim koncerata u ovim gradovima, Aleksandra će nastupiti i u Sarajevu, Tuzli i Nišu. Vijest o tri rasprodane zagrebačke Arene zatekla je i samu Aleksandru koja je otkrila kako se trenutačno osjeća.

– Odlično, nevjerojatno, sretno, ispunjeno – živim svoje snove i uživam u svakom trenutku, zahvalna svojoj publici na ljubavi i povjerenju koje mi daje. Nadam se da me netko neće probuditi i reći da je ovo sve bio samo jedan lijepi san, jer ovo je i više nego što sam ikada mogla sanjati. Hvala vam od srca! Doista ću dati sve od sebe da se dobro provedemo, da uživamo, da to svima bude provod za pamćenje – poručila je Prijović za Extra FM.

Dodajmo da je Prijović rođena u Somboru, a odrasla je u Hrvatskoj, u Belom Manastiru. U fokus javnosti došla je kada je objavljeno da je u vezi s posinkom Lepe Brene Filipom Živojinovićem. Par se vjenčao 2018. godine, a godinu poslije dobili su sina Aleksandra.

