Albina je u Opatiju doputovala autobusom, kladioničari su je blokirali, a tim joj je zabranio mobitel!

Albina Grčić nije mogla sakriti emocije na press konferenciji nakon ovogodišnje Dore, izbora za Eurosong, koji se održao u Opatiji.

- Moji bližnji su me toliko "pumpali" energijom i rekli su mi da samo uživam na pozornici. Bilo je jako teško, imala sam velike emocionalne i psihičke probleme. Prolazila sam kroz vrtlog emocija, bio je pressing nastupati na ovoj velikoj pozornici. Sretna sam, ispunjena i mirna, što mi je nedostajalo ovih dana. Znala sam da to imam, ali nisam znala hoće li publika moći to podijeliti sa mnom. Teško mi je to u glavi složiti, sad ću nekoliko dana odmoriti a onda idemo u žustre pripreme, imam odličan tim ljudi i jako sam sretna i zadovoljna što ih imam uz sebe, kazala je Albina nakon pobjede.

U pripreme za Eurosong krenut će odmah i HRT, koji je dokazao da se može i u ovim teški uvjetima.

- Ova je Dora realizirana u posebnim uvjetima, međutim odradili smo sve bez problema. Bilo je jako puno dobrih izvođača, a pobijedili su najbolji. HRT će uložiti maksimalan napor kako bi nas Albina što bolje predstavljala u Nizozemskoj. Nadam se kako će nam Eurosong dovesti u Hrvatsku, kazao je Kazimir Bačić, ravnatelj HRT-a.

Autor pjesme Branimir Mihaljević kazao je kako je najljepše što je Dora realizirana kao da se ništa nije dogodilo.

- Da sam znao da ćemo pobijediti bolje bih se obukao. Pjesme koje smo slušali su fenomenalne. kao izvođač sam prvi put nastupio 1993. i tu sam bio puno puta, a ne pamtim da je ovakva konkurencija bila ikad. No, kad vidim bodove onda mogu reći da smo napravili stvarno odličan posao, kazao je Mihaljević.

Pjesma "Tick-Tock" nastala je iskreno, normalno i da bude u trendu s modernim pjesmama.

- Naravno da ne mogu biti imun na modernu produkciju. Uvjeren sam da će se ova pjesma svirati na svim svjetskim radio postajama, odmah uz Ritu Oru ili Duu Lipu, istaknuo je Mihaljević za pjesmu koja je u nekoliko verzija već izašla na svim streaming servisima.

Albina je lani nastupila u revijalnom programu, a ove je prvi put nastupila i već pobijedila.

- Ono što je najzanimljivije je da me Branimir uočio lani na Dori. On nije pratio Voice, nego me lani prvi put vidio na Dori. Tako smo nastavili ovu lijepu priču, rekla je Albina.

Spot za pjesmu snimljen je na sedam lokacija u režiji Sandre Mihalejvić, a prikazuje Albinu u dva različita svijeta. Premijera će biti uskoro. Mnogi su pohvalili scenski nastup, a lLbina je rekla da će za Rotterdam mijenjati.

- Rekli smo da ćemo ako pobijedimo to mijenjati i napraviti drukčije, kazala je Albina i dodala da će sve dogovoriti s HRT-om.

Zanimljivo je da se Albina nakon pobjede još nije čula s roditeljima i prijateljima, jer joj je njen tim zabranio mobitel. No, kazala je kako ima opgromnu podršku.

- Albina je u Opatiju doputovala redovnom linijom iz Splita. Ona je normalna djevojka koja čita forume i komentare, pa smo joj u jednom trenutku morali oduzeti mobitel kako bi se koncentrirala za nastup. Ta prirodnost je njena ljepota i mislim kako se to i osjetilo. zato je i dobila dvostruko više glasova publike od drugog, rekla je Albina. Dodala je kako je imala nekoliko favorita, ali je mislila i kako je vrijeme da Hrvatska pošalje neku brzu pjesmu.

- Zbog toga sam kao najveću konkurenciju vidjela Bernardu, koja je izniman vokal, bila je fenomenalna na svakoj probi. Bilo je puno talentiranih, i jako mi je drago da sam među svima upravo ja uspjela doći do pobjede, zaključila je Albina.

Inače, Albina nije bila prvi favorit kladionica, no kako je kazao Branimir Mihaljević, sinoć se više nije moglo kladiti na nju jer su kladioničari izgleda shvatili kako su stavili preveliki koeficjent.