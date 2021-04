Što je to pojava, a što nuspojava, svatko to mora odrediti za sebe

Na 10 milijuna cijepljenih Astra Zenecom pojavilo se 30 slučajeva tromboze i izazvalo paniku, a liječnici nas smiruju jer da je to samo nuspojava. Nuspojava je nešto sitno, kao nuzzarada od povremenog posla, nešto usputno kao nuzljub, što je zaboravljena riječ za ljubavnika, i nešto čega se pomalo sramimo, pa ne pokazujemo gostima, nusprostorija. Ali sada su nuspojave postale glavne, a glavna stvar, to jest cijepljenje, postalo je sporedno – ljudi odbijaju vakcinaciju da ne bi bili ona trojica u milijun koji su dobili krvni ugrušak.

Nema veze što na milijun ljudi svake godine njih nekoliko stotina ionako dobije ugrušak prirodnim putem i da je, recimo, rizik za trombozu dupli kad odete na put automobilom, autobusom ili avionom. Zamislite da kupujete kartu na aerodromu ili autobusnom kolodvoru, a na njoj velikim crnim slovima piše – Oprez! Putovanje udvostručava rizik od duboke venske tromboze! Ne bi vi meni putovali. Srećom, za to nitko ne zna, jer se to smatra nevažnom nuspojavom.

Relativan i nejasan odnos između glavnih i sporednih pojava pokazao se 1995. kada se u Britaniji proširio strah sličan ovom pred Astra Zenecom, samo u vezi s kontracepcijskim pilulama. Pilule druge generacije tada su povećavale rizik za trombozu kod žena tri puta, a na tržištu su se pojavili hormonalni preparati treće generacije. Procjena je proizvođača bila da povećavaju opasnost od krvnih ugrušaka pet puta, to jest da će imati 250 slučajeva tromboze na milijun žena koje koristi njihovu pilulu, s tim da će taj broj skočiti na 600 među onima koje kasnije zatrudne. To je došlo u medije, nastala je panika, sve su žene prestale uzimati kontracepciju, a broj pobačaja u Britaniji skočio je za 10%. Za farmaceutske kompanije bilo je 600 tromboza prihvatljiva nuspojava, za Britance je prihvatljivija nuspojava bio abortus.

Ono što je nekome nuspojava, drugome je katastrofa. Spiker na dnevniku i ne primijeti da je izgovorio “ biti će” , a učiteljica u mom susjedstvu odmah dobije infarkt; netko izvadi dlaku iz juhe i nastavi slasno srkati, a drugom se svijet zgadi i posti idućih tjedan dana; netko upropasti tvornicu sa stotinama tekstilnih radnica i ode mirno spavati, jer njihove su sudbine nešto nuzgredno na njegovom putu prema bogatstvu. U povijesti nas uče samo pojavama, a nikad nuspojavama. Divimo se Magellanu, i njegovoj ekspediciji oko svijeta, a to što su skoro svi pomrli, uključujući i njega, samo je nuspojava; Kolumbo je otkrio Ameriku, a uništenje Indijanaca i ropski rad Afrikanaca samo su nuspojava; Napoleon je širio napredak Europom, a oni mrtvaci od Trafalgara do Austerlitza, nuspojava su, eto, ni toliko. Jedan od milijun radnika na svijetu pogine svake godine od električne struje, što je manje nego od cjepiva za covid, ali nećemo valjda zbog toga okrivljavati Nikolu Teslu, našeg junaka i genija. Nema jasne definicije što je to pojava, a što nuspojava, svatko to mora odrediti za sebe. Samoubojstva radnika u šangajskim tvornicama mobitela i nesreće u bangladeškim tkaonicama, zar ne, samo su nužne nuspojave da dobijemo nove gadgete i krpice. Za nacista su milijuni ubijenih Židova tek nuspojava, nije vrijedna spomena; i NDH je bila sjajna država, ako se zanemare nuspojave kao što su vješanje talaca i deportiranje ljudi; a što tek reći o divotama komunizma, ako se zanemare nuspojave kao što su gulazi i čistke. I kineski je gospodarski uspon vrijedan divljenja, uz male nuspojavice u obliku manevra oko Tajvana i utamničenih Ujgura.

Sve ovisi o promatraču. Je li Hollywood tvornica snova, s nuspojavom napastovanja žena, ili je to sustav za zlostavljanje glumica, a nuspojava su filmovi? Je li Jugoslavija nuspojava Bleiburga i Golog otoka ili su Bleiburg i Goli otok nuspojava Jugoslavije? Jesu li korupcija i privatizacijska pljačka nuspojava Republike Hrvatske ili je Republika Hrvatska nuspojava privatizacijske pljačke i korupcije? Nije li nuspojava silnog tehnološkog napretka u stvari uništenje planeta, i ne poništava li ta nuspojava ono na što smo toliko ponosni?

Protivnicima cijepljenja ne čini se visoka cijena onih “samo 0,5% ljudi koji će umrijeti”, kako je napisala jedna naša antivakserica na Facebooku; pobornicima cijepljenja je “šteta manja od koristi” kad ljudi umru od ugruška, kako kaže Vili Beroš. Smrt drugoga nuspojava je ostvarenja naših ciljeva. Čak bi se moglo reći da se sve političke i ideološke borbe svode na jedno – na to da se protivnika proglasi za nuspojavu. Jer onaj tko određuje tko je u sredini, a tko na margini, i čiji su životi vrijedni, a čiji bezvrijedni, taj vlada i sadašnjošću, i prošlošću, i budućnošću. U koroni se to vidi: ti ćeš biti moja nuspojava da ja ne bih bio tvoja.