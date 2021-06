Putin predstavlja ozbiljnu prijetnju Europi, no ta je prijetnja zapravo odraz njegove slabosti

Već sama činjenica da se sastao s novim američkim predsjednikom, i to na američki zahtjev – što u Moskvi stalno naglašavaju, smatrajući i to potvrdom vlastite važnosti – za ruskog predsjednika Vladimira Putina nesumnjivo predstavlja uspjeh. Putin je prvi čelnik za američku stranu de facto neprijateljske države s kojim se novi predsjednik Joe Biden sastao nakon izbora, što mu također podiže cijenu, osobito kod kuće, a to je Putinu u ovom trenutku, kad se u Rusiji suočava sa sve ozbiljnijim izazovima i kad mu popularnost opada, iznimno važno.