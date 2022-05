Ljevica sprema isti poklon Plenkoviću kakav je nekad dala Sanaderu

Ljevica ima novu taktiku – abortusom do birača. Na prvu zvuči pomalo kontradiktorno jer pobačajem se terminira ljudski život, a birači su živi ljudi. Uglavnom živi, a ako poneki mrtvi i glasa, zna se tko je njegova politička preferencija. No ljevica ovdje ne računa dugoročno na one koji se tek imaju roditi i, nadamo se, Hrvatsku učiniti boljim mjestom za život, nego na one koji su već rođeni i smatraju da iz te privilegirane pozicije imaju pravo određivati tko će se roditi, a tko ne.



Da taj eugenički poriv nije tek puka konstrukcija u očima zagovornika prava na život, vidi se upravo iz aktualne inicijative lijevog bloka da tzv. pravo na abortus uđe u Ustav Republike Hrvatske onako kako je nekad bilo definirano u članku 272. Ustava SRH, odnosno članku 66. nacrta prvog Ustava RH: "Pravo je čovjeka da slobodno odlučuje o rađanju djece. To se pravo može ograničiti samo radi zaštite zdravlja." Tu se, dakako, misli na zaštitu zdravlja trudnice, dok je zaštita života nerođenog djeteta nepostojeća.