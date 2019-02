'Da nam je jedan kao Tito danas, Tajani se ne bi usudio ni zucnuti'

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak najavio je da će njegova stranka na idućoj sjednici vodstva razmisliti o napuštanju EPP-a zbog govora šefa EU parlamenta Antonija Tajanija za koji Beljak kaže da je jedan iredentistički, fašistički govor. Razgovarali smo o osudi tog govora, predstojećim izborima za EU parlament i predsjedničkim izborima, ali i stanju hrvatskog društva.

Kako gledate na reakcije naših dužnosnika na Tajanijevu izjavu?

Nisu ih primjereno osudili jer oni, u biti, i ne razumiju što kaže naš Ustav. Revitalizacija fašizma i ustaštva i negiranja antifašizma sada im se vratila kao bumerang s tom izjavom koja je na tragu fašističke, iredentističke politike Mussolinija iz 20-ih i 30-ih godina prošlog stoljeća. To su saveznici ustaša. Prvi hrvatski predsjednik bio je istaknuti antifašist i partizanski borac, a kad to sve skupa negirate onda vam se to vrati kao bumerang i zato bi sad bilo zanimljivo čuti sve one koji jako glasno govore o karakteru ustaša, koji revitaliziraju, pokušavaju umanjiti zločin Jasenovca i sve skupa loše što se događalo.

Je li se službena hrvatska politika odrekla antifašizma?

Nisu se odrekli, oni ne znaju što bi s tim napravili. Oni mogu sad krenuti u jednom oštrijem smjeru osuđivanja fašizma, ali onda će izgubiti sve birače. Duha su pustili iz boce prije 10-ak godina. To je novija pojava, krenula je od splitske rive pa do 2011. godine od kada su se tolerirale takve pojave u društvu, a koje su mladi prepoznali kao općeprihvaćenu ideju. Sjetite se Joa Šimunića koji na stadionu urla „za dom“, a 30 tisuća ljudi mu uzvraća „spremni. Ti ljudi su izgubljeni jer ne znaju kako reagirati.

Kako će znati kad i Vijeće za suočavanje s prošlošću kaže da je pozdrav dopušten u nekim situacijama?

Evo, gospodin Tajani sigurno bi bio prvi koji bi to dopustio jer je takva politika cijelu Dalmaciji, Istru, Rijeku i otoke prepustila Italiji.

Vi ste prije nekoliko dana za onog koji je te dijelove vratio Hrvatskoj rekli da je zadnji faraon na ovim prostorima?

Ne znam koja je to uvreda reći nekome da je faraon. Tito je bio cijenjeni državnih u cijelom svijetu. Sustav kojemu je bio na čelu nije bio demokratski i u tom smislu nisam previše pogriješio.

Kasnije ste rekli da je to bio lapsus linguae i da ste zapravo mislili na Franju Tuđmana? Tko je, na kraju, najveći faraon?

Ma dobro. Možda sam se krivo izrazio. Moj ukupni dojam o Titu je pozitivan iako je bilo puno negativnih stvari.

A o Franji Tuđmanu?

Isto tako, ima i negativnih i pozitivnih stvari, ali kod njega ipak više negativnih.

Dakle, u usporedbi Tita i Tuđmana, vodi Tito?

Mislim da je usporedbu dao pogreb jednog i drugog državnika. Titu je na pogreb došao i talijanski predsjednik Sandro Pertini kad smo već kod Talijana, stavio mu je ruku na lijes i tamo je dugo zadržao. I to govori o veličini čovjeka. Da nam je jedan takav danas, Tajani se ne bi usudio ni zucnuti, a kamoli kazati da su Dalmacija i Istra talijanske.

Je li vam svima ovo zapravo dobro došlo pred euroizbore?

Ne mislim tako. Ja bih reagirao na isti način i da ne idu EU izbori. Zanimaju me samo reakcije svih onih koji negiraju karakter ustaškog režima na ovakvu fašističku izjavu. Sve bi njih trebalo ponovno poslati u osnovnu školu. Da nauče tko je protiv koga ratovao, kako je rat počeo, gdje su bili prvi antifašisti. A bili su upravo u Istri kao što prva antifašistička stranka nisu bili komunisti nego je to bio upravo HSS. Stjepan Radić je prvi koji je progovorio protiv Mussolinijeva fašizma još 1922. kada je rekao da nam neće fašistička Italija krojiti granice i uzimati naš čisto hrvatski prostor. Tako da svi ti ljudi koji danas negiraju sve što se dogodilo pozitivno u toku Drugog svjetskog rata gdje smo taj isti talijanski fašizam porazili samostalno i istjerali fašiste iz Splita, Šibenika, Zadra, Rijeke i cijele Istre i spasili hrvatski karakter tih hrvatskih pokrajina moraju znati da je tu vidljivo tko su bili pravi domoljubi, a tko izdajice hrvatske zemlje koju su prepustili Talijanima.

Šef SDP-a Davor Bernardić poziva HDZ, ali i IDS i HSS da pokrenete smjenu Tajanija s mjesta šefa parlamenta?

Ja nisam u Europskom parlamentu niti HSS ima EU parlamentarca. Ali slažem se da treba tražiti njegovu ostavku. Udružimo se sa Slovencima. To je i prilika da se izglade odnosi s prvim susjedima. Što se tiče SDP-a, želim im da što prije riješe probleme, vide tko su im protivnici, a tko saveznici. Ako Bernardić napada potencijalne suradnike, tko mu preostaje. I to radi u vrijeme kada HDZ afere nudi kao na traci. Time samo potvrđuju glasine o velikoj koaliciji koje postaju sve jače. Stranke Amsterdamske koalicije s HDZ-om neće imati nikada posla.

Koja su očekivanja Amsterdamske koalicije na izborima za EU?

Biti najjača lista.

Onda morate osvojiti pet mandata?

Puno lista će proći prag. Možda i s četiri mandata možemo biti najjača lista, a to nije nedostižno. Pogledajte imena koja se nalaze ne listi.

Video - Okršaj u Saboru: Krešo Beljak i Andrej Plenković

Nije li i to jedna prevara birača. Na listi ste i vi i Anka Mrak Taritaš, a u EU parlament nećete ići ako osvojite mandat?

Zašto bi bila prevara. Prvo skočimo pa recimo hop. Na listi ispred i Mrak Taritaš i mene bit će kvalitetne osobe koje mogu svojim imenom i prezimenom dobiti i više glasova. Ajmo prvo odraditi izbore.

U Amsterdamskoj je sada sedam stranaka. Široka je to koalicija, pretpostavljam da imate dosta različitih pogleda na stvari?

Sada već svakodnevno komuniciramo nekoliko mjeseci i još nismo nigdje zapeli. Nije bilo problema.

Možda će predsjednički izbori biti prvi problem?

Ne, jer smo čvrsti u ideji da stanemo iza jednog kandidata.

Onda Zoran Milanović ne može biti taj kada Jakovčić kaže da on neće nikada glasati za njega?

To je njegovo pravo, ali mislim da gospodin Jakovčić više nije aktivno u politici, odnosno neće biti.

A što vi kažete na ideju da to bude Milanović?

Ako ga podrži SDP to je dobra opcija. I to je onda sigurna pobjeda.

Je li Amsterdamska koalicija podršku Milanoviću postavila pred SDP kao ultimatum za daljnju suradnju?

Što bi mi njima postavljali ultimatume. Odrasli su ljudi, iako ne izgledaju nekad tako. Vjerujem da će donijeti odluku koja je u interesu cijele Hrvatske, a u hrvatskom interesu je da se HDZ i svi oni koji ga predstavljaju uključujući i Kolindu Grabar-Kitarović maknu s vlasti.

Što ako SDP kandidira Tonina Piculu ili Ivu Josipovića?

Mi ćemo u Amsterdamskoj zajednički stati iza jednog kandidata za kojeg procijenimo da je najbolji. Voljeli bismo da taj kandidat, koji bude predložen, bude netko tko može izbore i dobiti, a ne netko tko može na izborima statirati. Ako ne budemo imali zajedničkog kandidata, imat ćemo svoga.

Što je s Dalijom Orešković?

Dalija Orešković je pozitivna osoba i pozitivna pojava na hrvatskoj političkoj sceni. Pozdravljam je i želim joj svako dobro. Zadnje istraživanje pokazalo je da nam se biračko tijelo ne preklapa tako da joj želim da raste što više. Taj rast i jednih i drugih nije neobičan, već očekivan. Postoje ljudi koji uvijek traže treći put. Mi to nismo, mi smo prvi put kojim velika većina ljudi želi ići i kojim Hrvatska želi ići. To je put zapadne Europe, progresivne i ekonomski razvijene, humanističke i antifašističke.

Video - Mrak Taritaš o Vatikanskim ugovorima, Amsterdamskoj koaliciji, izborima...

Što bi za Hrvatsku značila pobjeda aktualne predsjednice?

Ništa. Inače, mi u Amsterdamskoj koaliciji ćemo sigurno promijeniti izbor predsjednika države. Troši se enormna količina novaca na izbore na kojima dobivamo osobu bez ovlasti, a s velikim političkim legitimitetom. Predsjednika treba birati u parlamentu.

S obzirom na to kakav nam je parlament, ne bi li se izbor predsjednika pretvorio u trgovinu?

Ne ako bismo imali tajno glasanje. Ne znam zašto stalno bježimo od tajnog glasanja. Na tajnom glasanju ni HDZ-ovci ne bi podržali mnoge stvari. Predsjednika treba birati u Saboru, u dva kruga, tajnim glasanjem. Neka bude pet-šest kandidata i tko dobije više to je to.

Pretpostavljam da se za to treba zalagati i taj zajednički kandidat kojeg bi Amsterdamska podržala na izborima?

Pa moglo bi se očekivati. Premijera s druge strane treba birati kao što se bira predsjednik, u Hrvatskoj kao jednoj izbornoj jedinici. Pa da ima legitimitet i da si bira ekipu, a ne da ovisi o raznim žetonima.

Kad smo kod „žetončića“ Milana Bandića, biste li stavili ruku u vatru da ih više nema u HSS-u?

Gotovo da i bih. Ali, ne želim licitirati s tim. Ti ljudi koji idu protiv sebe, protiv stranke, najviše govore o samima sebi.

Što je s vašom kaznenom prijavom protiv Mladena Madjera i ostalih?

Ne znam. No stvari su jasne i očekujem da će i institucijama biti jasne. Dovoljno je pratiti trag novca. Ako imate nekoga tko je ostao bez posla, ostao na cesti, a ima četiri kredita, onda je jasno da će se banke u roku dva mjeseca ili tri upisati na nekretnine ili aktivirati račun. Ako to ne naprave, onda samo treba pratiti trag novca.

A kada ćemo doći do toga da takvi ljudi s pravomoćnim presudama neće ni biti na listama, a potom ni u Saboru?

To je nemoguće spriječiti.

Zašto. Madjar ima dvije pravomoćne presude, jednu za gospodarski kriminal, a šef stranke bira tko će biti na listi?

U kojoj stranci.

Svakoj.

U HSS-u to bira Glavni odbor, a, vidite, odgovornost je na predsjedniku.

Kakva je situacija sad u HSS-u. Traži li još tko vašu ostavku?

Situacija je odlična. Jedino su neki, preko svojih mentora iz drugih stranaka, dobivali malo previše medijskog prostora u odnosu na to koliko vrijede.

Kako gledate na zadnji HDZ-ov, nazovimo gaf, u kojem je stranka tražila od članova da potpišu da će šutjeti na sudu i policiji dok im HDZ ne dopusti da govore?

To je ono što ja govorim. HDZ je mafijaška organizacija, a ne politička stranka. To je skandal nad skandalima. To je baš prava mafijaška organizacija. Zato i Hrvatska i jest u takvom stanju jer smo preuzeti od organizacije koja se hrani lažnim domoljubljem.

Video - Glavna skupština HSS-a

Najavili su i borbu protiv fake newsa?

Što je fake news?

Kaže Robert Kopal, posebni premijerov savjetnik za nacionalnu sigurnost, da su to lažne vijesti za koje se teško može dokazati da su lažne.

Tko je Kopal? Je li to onaj koji je radio profile svih političara? To je udbomafija. Ja sam za tog čovjeka prvi put čuo kad sam doznao da je izradio i moj profil, a vrlo mi je neugodno uopće razmišljati da se netko bavi sa mnom na način kao što se Udba znala baviti 50 i 60-ih godina.

Kad je to bilo?

To je bilo prije Plenkovića. Što ima netko raditi moj profil? Trebam li se ja bojati ići tuširati i razmišljati o sigurnosti svoje djece. U kojim vremenima mi živimo. Jesam ja nekome prijetio. Ja govorim, moje oružje je jezik. Tko ima u demokraciji što raditi moje profile ili profile bilo kojeg političara. To je radila Udba, Stasi, Gestapo.

Živimo i u vremenu u kojem je nasilje u porastu. Kako smo došli do toga?

Došli smo do toga kad smo uzeli autoritet policiji i kada smo donijeli skandalozne presude. Ili će građani u državi postati nasilni sami prema sebi i državi kroz varanje države, neplaćanje poreza, fizičke obračune… ili će država represivnim aparatom držati red i mir. To je tako. Policajci su potplaćeni, treba im pojačati autoritet i plaće i uvesti strože kazne da se suci ne mogu izvlačiti na različito tumačenje konkretnih zakona. I za škole vrijedi isto kao i za policijski aparat. I nastavniku treba vratiti autoritet. Da je učenik, u vrijeme kad je moja generacija išla u školu, napravio ono što se dogodilo neki dan u Zadru ili prošle godine u Čakovcu, vjerojatno bi uz sve ostale kazne dobio i koju pljusku.

Nismo valjda opet za to?

Nisam za fizičko kažnjavanje, ali postoje mjere. Ako učenik napadne učitelja, treba mu biti onemogućeno školovanje kao što je bilo i prije. To se ne događa. Ne mogu učenici, a posebno ne roditelji krojiti zakone i određivati koja će biti prosvjetna politika, što će se učiti u školi. Ruše autoritet nastavnicima i onda oni, onako slabo plaćeni, imaju dvije opcije – ili otići iz ove države ili dignuti ruke i pustiti vodu da teće svojim tokom. Nastavnik i policajac trebaju imati minimalno 10 tisuća kuna plaću, autoritet.

Ima li u Hrvatskoj Crkva prevelik autoritet?

Ne bih rekao. Mislim da su samo uzeli sebi za pravo stvari koje ih ne pripadaju. Da imaju takav autoritet, ne bi se toliko bojali da neke stvari idu na referendum pred ljude.

Anka Mrak Taritaš najavila je mogućnost pokretanja referenduma oko revizije Vatikanskih ugovora. Biste li i vi voljeli znati kako građani dišu po tom pitanju?

Apsolutno. Ja bih volio vidjeti na referendumu koliko ljudi želi da se godišnje izdvaja toliki novac za Crkvu.

I što mislite, koliki bi bio postotak katolika kada bi se uveo crkveni porez?

Otprilike onoliki koliko je dobila osoba koja je izjavila da je agnostik i dobila izbore. Ako ne i veći. Tu bi se jako dobro vidjelo i vjeroljublje i domoljublje.