Utrka za Pantovčak: Predsjednici pada potpora, a Milanoviću raste

Da se danas održavaju izbori, Kolinda Grabar-Kitarović ponovno bi bila izabrana za predsjednicu. Pokazuju to rezultati istraživanja CRO Demoskop koje je za RTL provela Promocija plus, no potpora predsjednici pada.

U ovom trenutku, za reizbor Kolinde Grabar-Kitarović glasovalo bi 37 posto ispitanika - jedan postotni poen manje u odnosu na siječanj, a četiri postotna poena manje u odnosu na prosinac.

Iako još nije potvrdio hoće li se uopće kandidirati, za bivšega SDP-ova premijera Zorana Milanovića glasovalo bi 19,6 posto građana što je dva postotna poena više nego u siječnju.

Nakon što je oformila svoju stranku Daliju Orešković bira čak 12,3 posto ispitanika. Orešković uzima po desetak posto birača SDP-a i Živog zida, ali i Mosta.

Za Ivu Josipovića glasovalo bi 7,8 posto ispitanika, a Ivana Vilibora Sinčića 4,5 posto, što je 3 postotna poena manje u odnosu na prošli mjesec. Jednaku podršku uživa zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.

U drugom krugu Grabar-Kitarović zaokružilo bi 54,3 posto ispitanika, no ona bilježi manji pad u odnosu na prosinac i siječanj. Zoran Milanović, koji se uopće ne oglašava, nastavlja rasti i njega bi odabralo 40,2 posto birača.

