Podržali bismo Daliju, Milanovića ili Beljaka

Predsjednica GLAS-a i neformalna liderica Amsterdamske koalicije Anka Mrak Taritaš gostovala je jučer u TV emisiji Večernjeg lista te kazala da je i dalje stava da sve stranke od centra nalijevo trebaju stati iza jednog kandidata za predsjednika države protiv aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Na pitanje može li to biti Zoran Milanović ili pak Dalija Orešković, šefica GLAS-a kazala je da se o oboje može razgovarati, ali da za početak prvo moraju jasno i glasno kazati da u to idu.

Što ako izgubi?

– Zoran Milanović jedan je od kandidata, no on mora iskazati da to zaista i želi. Mora odlučno reći da to želi svim srcem i mi ćemo odlučiti o davanju podrške ili ne konsenzusom. Nećemo se preglasavati. Ankete mu idu u prilog u ovom trenutku, ali on mora reći “ja želim ići”, pokazati volju, ali i razmotriti što je mogućnost ako izgubi – kazala je Mrak Taritaš. Isto to, dodala je, vrijedi i za Daliju Orešković. Nema problema da to bude i ona, ali ona mora isto tako kazati želi li ili ne za početak i onda se, kaže Mrak Taritaš, može i o tome razgovarati. U protivnome, ne stane li se iza jednog kandidata, dodala je, Amsterdamska će koalicija imati svojega kandidata.

– Kad bi se biralo između Beljaka i mene, ja bih rekla neka ide Beljak – otkrila je Mrak Taritaš.

Govorila je i o izborima za Europarlament te činjenici da će na njih Amsterdamska koalicija u paketu od čak sedam stranaka. Idući tjedan, naime, Amsterdamskoj će se priključiti Laburisti, a tjedan dana kasnije i Demokrati Miranda Mrsića. U Amsterdamskoj koaliciji, dodala je, okupili su se ponajprije zbog euroizbora, no konačni cilj je, kazala je, maknuti HDZ s vlasti jer loše vlada.

– Moramo pronaći najbolji model kako to ostvariti. To znači da je moguća koalicija i sa SDP-om. Nitko ne može sam srušiti HDZ, pa ni SDP. Velika je količina apstinenata i tu postoji prostor za sve koji se žele pridružiti. I zato je dobro što je Dalija Orešković ušla u politiku. Ali u jednom trenutku treba sjesti za stol, zatomiti vlastite ambicije i vidjeti kako ostvariti zajednički cilj – kazala je Mrak Taritaš.

Komentirala je i inicijativu oporbe o reviziji Vatikanskih ugovora

– Nisam ni sama znala što sve u njima piše dok ih nisam sve pročitala i proučila. I onda sam shvatila da se čuvaju k’o zmija noge da naši građani ne bi znali što u njima sve piše. Hrvatska u ovom trenutku izdvaja šest puta više od prosjeka svih zemalja EU za potrebe Crkve. Na godišnjoj razini ulaže se milijarda kuna, ali u taj iznos nije uključena obnova objekata i donacije jedinica lokalnih samouprava – kazala je šefica GLAS-a.

Ocjena ustavnosti

Jedino Mađarska, dodala je, u cijelom EU izdvaja više. GLAS je, naglasila je, želio da prvo svi razumiju o čemu je riječ, a potom da se o tome raspravlja u Saboru. I zbog toga inicijativu smatra uspješnom.

– Dvije trećine zastupnika trebale bi donijeti odluku da se pokreće postupak revizije Vatikanskih ugovora i na to bi i partner Sveta Stolica trebao pristati. Ako je to mogla Italija, a o tome se govori i u Irskoj i Španjolskoj, zašto se ne bi raspravljalo i u Hrvatskoj – rekla je Mrak Taritaš. Nije isključeno, dodala je, da pokrenu i referendum.

– Nećemo odustati od teme. Razgovarat ćemo i s pravnim stručnjacima i vidjeti može li se pokrenuti referendum i kako bi to pitanje moglo glasiti – kazala je Mrak Taritaš. Poručila je i da će njezina stranka uskoro zatražiti i ocjenu ustavnosti Zakona o udomiteljstvu.