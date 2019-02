Zašto se još jedan liječnik odlučio za politiku, u emisiji 'Nedjeljom u dva' HRT-a objasnio je dr. Zoran Bahtijarević, kandidat Amsterdamske koalicije na europarlamentarnim izborima.

"Percepcija politike u Hrvatskoj nije lijepa. Zaslužili smo da nam narod više ne vjeruje. Moj dojam je bio da u hrvatskoj politici ne mogu učiniti puno. Možda sam doista naivan, ali ja ću vjerovati da mogu nešto promijeniti", rekao je Bahtijarević

"Sjeli smo i razgovarali, prepoznao sam ideju, ni u jednom trenutku nisu inzistirali da budem član stranke", rekao je o pozivu Kreše Beljaka da se kandidira.

"Ja Europu doživljavam kao svoju domovinu, prije svega doživljavam Hrvatsku kao svoju domovinu. Hrvatska ne može ovako mala puno toga učiniti, izuzetak je sport. Europa koja ujedinjuje ljude štiti nas", kazao je.

"Bavit ću se onim što znam, dječjom medicinom, problemima ljudi s teškim kroničnim bolestima, pitanjima sporta...", rekao je čime će se baviti u Europskom parlamentu.

"Sva djeca na europskoj razini trebaju imati jednaku skrb. Skrb treba biti dostupna svoj djeci Europe na istoj razini", poručio je.

"Nisam rekao da se bolnica ne gradi u zgradi u Blatu. Sad gradimo središnju bolnicu. Stvaramo nešto za budućnost.

Ova zgrada je projektirana prije 50 godina. Potrebe zdravstva su se promijenile", rekao je o gradnji Dječje nacionalne bolnice u Blatu.

"Druga zamjerka. To je ogromna zgrada. Dječja bolnica se stavlja u zadnji toranj. Odrasla medicina koja će se tamo smjestiti mogla bi nas progutati. Dječje bolnice koje stoje samostalno zapravo cvatu, neke od njih", rekao je.

"To jedno od onih trik pitanja. Apsolutno da. I za ostale države poput Crne Gore, BiH...", rekao je Bahtijarević o tome hoće li se zalagati za ulazak Srbije u EU.

"Nama je u interesu da Srbija uđe u EU", dodao je.

"Migranti teže onom što teže građani Hrvatske koji odlaze. Svjedoci smo na moru da nemamo radnika. Nastavimo li ovim tempom vrlo brzo će nam oni trebat", kazao je.

"Zastupam stav da treba razlučiti migrante koji bježe zbog posljedica rata. Ne zaboravimo da smo i mi bili prognanici. Za takve ljude bi našao mjesta i razumijevanja. Ljudi koji su bili izbjeglice su se organizirali i pomagali", rekao je Bahtijarević.

Na pitanje o žici na granici, Bahtijarević je rekao ne, ali je za pomicanje granice dalje.

"Kako se nosim s time. Plačem. Ne možemo biti dobri liječnici ako nemamo emocije. Snagu ti daju druge oči koje te čekaju da pomogneš. Toliko toga možemo što nekad nismo mogli, a ne možemo sve", rekao je liječnik o svom poslu i o tome kako se nosi s onim što radi.

"Problem teško bolesnog djeteta je problem cijele obitelji. Tom djetetu treba omogućiti da humano napusti ovaj svijet", rekao je o pitanju palijativne skrbi. Kaže da u Ministarstvu postoji jedan dio koji se zalaže za to. "Na dobrom smo putu", dodao je Bahtijarević.

"To je fantastično iskustvo. Jedan od razloga je upravo činjenica da je moguće sve ono što su nam rekli da je nemoguće", kazao je Bahtijarević o svom poslu u Klinici za dječje bolesti.

Na pitanje o poruci koja ga je dočekala na ormariću kada je odlazio iz bolnice 'Uzalud ti peticija od roditelja kada te kolege mrze' rekao je da zna tko je to napisao.

"Znam tko je napisao, nikad mu to nisam rekao, niti sam htio raspravljati o tome. To jest jedan od problema", rekao je.

"U sustavu postoji jedan dio liječnika koji ne zarađuju svoju plaću", rekao je Bahtijarević.

"Mali je postotak onih koji uzimaju novac. Mi smo to trebali riješiti među sobom. Kada pokušate to riješiti, problem je što vam se roditelji povuku, to je teško dokazivo djelo i to su pojedinci" rekao je o korupciji među liječnicima.

