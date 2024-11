Zubi mogu otkriti veći rizik od demencije i srčanog udara, ali i prijevremenog poroda

Posjet stomatologu nije samo prilika da se otkriju problemi sa zubima i desnima, kaže dr. Neil Sikka, stomatolog iz Velike Britanije, prenosi The Sun. "Vaš stomatolog također može primijetiti znakove drugih zdravstvenih problema pregledom usne šupljine, kao i provjerom zdravlja zglobova čeljusti te znakova oralnih karcinoma. To je pravi prozor u vaše cjelokupno zdravlje, i svakodnevno otkrivamo više informacija, kako znanstvenici istražuju načine na koje kronične upale u ustima mogu utjecati na druge dijelove tijela - i zašto."

Ljudi s lošom oralnom higijenom, poput bolesti desni ili gubitka zubi, imaju veći rizik od kardiovaskularnih problema poput srčanog udara i moždanog udara. Povezanost je pronađena u brojnim studijama, piše The Sun. Različite su teorije o tome zašto, ali smatra se da bakterije koje inficiraju desni i uzrokuju stanja poput gingivitisa također mogu putovati do krvnih žila u drugim dijelovima tijela i napraviti štetu. Ljudi ne shvaćaju da upaljene desni imaju pojačanu opskrbu krvlju i peridontalne džepove, što su prostori između desni i zuba, koji omogućuju bakterijama ulazak u krvotok. Također, moglo bi se raditi o upali koja se pokreće u tijelu, čime je imunološki sustav pod dodatnim opterećenjem.

Čirevi u ustima mogu biti znak anemije, odnosno nedostatka željeza, kao i nekih drugih vitamina. Kod pacijenata s učestalim čirevima na jeziku ili desnima, ako stomatolog ne može pronaći dentalni problem koji to uzrokuje, preporučuje se obaviti krvne pretrage. Ako nije riječ o nedostatku željeza, mogući uzroci mogu biti manjak cinka, vitamina B12 ili folne kiseline. “Nadamo se da bi to moglo biti liječeno promjenom prehrane i dodacima prehrani”, kažu liječnici.

Hormonske promjene u trudnoći mogu negativno utjecati na zdravlje usne šupljine. Studija je također pokazala da žene koje su rodile prijevremeno imaju četiri puta niže ocjene zdravlja desni od onih koje su rodile u terminu. Također su imale osam puta više plaka. Rezultati istraživanja, objavljeni u časopisu Journal of Clinical Periodontology, pokazali su da su buduće majke s neliječenim karijesom ili plombama također u riziku od prijevremenog poroda.

Vaša usta povezana su s probavnim sustavom, pa stomatolog može dobiti mnogo informacija o tome što se događa s vašim crijevima. Crohnova bolest i ulcerozni kolitis, dugotrajna stanja uzrokovana kroničnom upalom, mogu se potencijalno otkriti i u ovom dijelu tijela. Znakovi upozorenja uključuju trajnu suhoću usta i mnogo fisura na jeziku, što bi me potaknulo da vas uputim liječniku.

Refluks još jedan želučani problem koji se može prvo otkriti na zubima, osobito kod pacijenata s takozvanim "tihim refluksom" umjesto žgaravice. Pacijentima se želučana kiselina vraća u jednjak, a ponekad i u usta, osobito noću. To dovodi do oštećenja cakline zubi, no uzimanje lijekova protiv kiseline i promjene životnih navika mogu smanjiti utjecaj. Također možete spavati s povišenom glavom i vratom kako bi gravitacija radila protiv kiseline.

Uzroci demencije su složeni i još se istražuju. Međutim, sve više studija pokazuje da ljudi s bolestima desni i gubitkom zubi imaju veći rizik od kognitivnog propadanja i razvoja ovog stanja. Ranije se smatralo da je slabljenje svakodnevnih funkcija razlog zašto stomatolozi vide lošu oralnu higijenu kod pacijenata s demencijom. No, istraživanje koje je objavilo Sveučilište Central Lancaster u siječnju 2023. pokazalo je da protein nazvan amiloid-beta, koji se nalazi u mozgu osoba s Alzheimerovom bolešću, također obilno pojavljuje na vanjskim površinama inficiranih zubi. Također, postoji dokaz da kod ljudi s demencijom i bolestima desni, bolesti brže napreduju u ranijim fazama, što čini održavanje dobre higijene ključnim. Ako su vam zubi istrošeni ili čak slomljeni, ili ste izgubili plombe, moguće je da imate bruksizam, stanje u kojem škrgućete ili stišćete čeljust.

Mnogi ljudi to čine tijekom spavanja, zbog čega možda nisu svjesni problema dok ga stomatolog ne otkrije. Drugi simptomi mogu biti bol u čeljusti, vratu i ramenima, glavobolje i bol u uhu. Stres i tjeskoba mogu biti uzrok, pa bi pronalazak načina za opuštanje prije spavanja mogao pomoći. Drugi okidači mogu biti određeni lijekovi, pušenje, konzumacija alkohola, hrkanje ili apneja za vrijeme spavanja. Vaš stomatolog također može izraditi štitnik za zube koji ćete nositi noću kako bi se zaštitili zubi.

Studija iz 2019. godine koju je provelo Sveučilište Queen’s u Belfastu otkrila je da su ljudi s lošom oralnom higijenom imali do 75 posto veću vjerojatnost razvoja raka jetre. Opet, razlozi za povezanost zahtijevaju daljnja istraživanja, ali znanstvenici su pronašli bakteriju zvanu Fusobacterium nucleatum, koja potječe iz usne šupljine, a otkrivena je u bolesnim ili kancerogenim jetrenim tkivima. Rak jetre šesti je najčešći oblik raka u svijetu, i četvrti po smrtnost, pa je briga o desnima i zubima logičan korak u prevenciji.

Kao što hormoni tijekom trudnoće mogu utjecati na usta, tako mogu i promjene tijekom perimenopauze i menopauze. Primjerice, pad razine estrogena može utjecati na proizvodnju sline, što dovodi do suhoće usta, a to povećava rizik od karijesa i bolesti desni. Održavanje dobre oralne higijene pomoći će, a vaš stomatolog vam može propisati i umjetnu slinu. Rizik od osteoporoze također raste kod žena u kasnijoj životnoj dobi, a neka istraživanja pokazuju da su oboljeli podložniji bolestima desni. Postoje određeni lijekovi za osteoporozu koji mogu imati negativan utjecaj na zacjeljivanje čeljusne kosti, što znači da možda nećete moći ići na neke stomatološke tretmane. U rijetkim slučajevima, žene u menopauzi mogu osjetiti bol ili peckanje na jeziku, desnima, usnama, unutarnjoj strani obraza ili stražnjem dijelu usta i grla. To je zbog promjena razine hormona koji utječu na okusne pupoljke i povećavaju osjetljivost na bol.

Ljudi s dijabetesom tipa 2 imaju tri puta veću vjerojatnost za razvoj problema sa zubima od onih bez dijabetesa, dok su i osobe s dijabetesom tipa 1 pod većim rizikom. Mogu sporije zacjeljivati od prosječne osobe, što znači da svaka posjekotina ili rana u ustima predstavlja veći problem, dok previše šećera u krvi može dovesti do većih razina šećera u slini, što povećava rizik od karijesa. Bolesti desni također mogu povećati razinu šećera u krvi, što može pogoršati druge komplikacije dijabetesa, poput problema sa srcem, očima, bubrezima i živcima. Ono što se sada sve više istražuje jest potencijalna povezanost između loše oralne higijene i razvoja dijabetesa tipa 2, jer bi to moglo utjecati na razinu šećera u krvi, prenosi The Sun.

