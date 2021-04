Znate li kako su nastala Benedikt jaja? Danas slave svoj dan, a mi donosimo odličan recept!

Postoje dvije priče o nastanku Eggs Benedict odnosno 'jaja Benedikt', a zajednički im je samo jedan podatak - nastala su prije više od sto godina.



U prvoj priči zasluge za nastanak idu prvom restoranu otvorenom u Americi - Delmonico's. Njihov glavni chef bio je Charles Ranhofer, veliki celebrity chef tog vremena. Među gostima su tih godina bili kapetan Le Grand Benedict i njegova supruga Emma, koja se zasitila ponudom na jelovniku, pa je chefa tražila da izmisli novo jelo. Opisala je nešto poput današnjih jaja Benedikt, a recept koji je tada izmislio upravo je tako i nazvao kada ga je uvrstio u svoju kuharicu The Epicurean.



Prema drugoj priči te godine kada je chef Ranhofer objavio svoju kuharicu, Lemuel Benedict, burzovni mešetar i pripadnik otmjene obitelji iz New Yorka koji je bio poznat kao dandy i playboy, jednog jutra nakon burne noći svratio je u stari Waldorf Hotel na Petoj aveniji, a kako bi se riješio mamurluka zatražio je da mu donesu tost s maslacem, hrskavu slaninu, dva poširana jaja i posudu s hollandaise umakom. Kuharu iz hotela, Oscaru Tschirkyu se to toliko svidjelo da je jelo odlučio uvrstiti u svoj jelovnik, samo je tost zamijenio okruglim pecivom, a slaninu šunkom.



S vremenom je jelo dobilo brojne varijante poput "Eggs Florentine" - sa špinatom umjesto šunkom, te "Eggs Provençal" - s umakom béarnaise umjesto hollandaise, a toliko je postalo popularno da je 16. travnja proglašen njegovim danom.

Farmer otkrio kako čuvati jaja da bi duže bila svježa:

Sastojci koji su vam potrebni:

4 jaja

4 kriške kuhane šunke

4 kriške bijelog kruha

umak holandez

1 lovorov list

5 klinčića

5 zrna crnog papra

5 g šećera

10 g maslaca

125 ml octa

1 žlica sjeckanog vlasca ili bosiljka



Priprema:

Za umak holandez istopite 10 žličica maslaca, a u blender dodajte tri žumanjka, istopljeni maslac, žličicu limunovog soka, malo soli te blendajte na srednjoj brzini dok se ne pretvori u kompaktnu smjesu.



Prokuhajte vodu u koju ste prethodno stavili lovorov list, klinčiće, papar, šećer i ocat. Nakon što zavri, ostavite da kuha 10-ak minuta. Zatim iz aromatizirane vode izvadite začine i krenite poširati jaja. U zdjelici razbijte jaje pazeći da ostane cijelo pa ga polagano zajedno sa zdjelicom uronite u vrelu vodu, a pomoću dvije žlice bjelanjak približite žumanjku. Kada se jaje počne stvrdnjavati ostavite da se kuha (4-5 minuta).



Potom na rastopljenom maslacu s obje strane popržite kriške kuhane šunke ili špeka, a kruh malo ispecite u tosteru ili na tavi.



Za posluživanje, na tanjur stavite pečeni kruh, preko njega krišku šunke i na nju jedno poširano jaje. Prelijte s malo umaka, začinite i poslužite.

