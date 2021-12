Znate li kako je najbolje slagati namirnice u hladnjak? Imamo odgovor

Mnogi misle da će svježinu i rok trajanja hrane održati samim stavljanjem u hladnjak, ali stručnjak Australske organizacije za korisnike CHOICE, Ashley Iredale, otkrio je da je bitan i redoslijed slaganja namirnica kako bi ih sačuvali.



"Različite namirnice zahtijevaju i različitu temperaturu za održavanje, pa bi bilo dobro planirano ih slagati, a to će vam omogućiti i da ih lakše pronađete ako ih ima puno", objašnjava Ashley za The Sun.



Savjetuje da meso držite u zamrzivaču, ali ako ga nemate onda ga pohranite na najvišu policu i to na sami kraj, gdje je najhladnije.



Voće i povrće treba držati u ladici koja je najčešće na dnu hladnjaka - osim rajčice, nju uopće ne bi trebalo držati na hladnom. "Stavite ih u zdjelu s voćem koje ćete brzo pojesti, a koja stoji na sobnoj temperaturi. Isto vrijedi i za kruh, nemojte ga stavljati na hladno."



U vratima hladnjaka većina drži mlijeko, ali Ashley preporučuje da ga stavite na neko drugo mjesto jer je u vratima temperatura najviša, pa neće tako dugo trajati i biti svježe.



Ovaj stručnjak nije baš obožavatelj plastičnih posudica za jaja koja se dobiju uz hladnjak, on savjetuje da ih držite u originalnoj kutiji. "Sigurna su, ne poprimaju miris druge hrane, a i uvijek vidite datum do kojeg vrijede. Ako ih čuvate kako treba, mogu čak potrajati i do mjesec dana."

Foto: Choice

