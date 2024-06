Žena se požalila: 'Moj dečko je proslavio moju trudnoću tako što se seksao s drugom ženom!'

Žena se požalila kolumnistici The Sun-a Dear Deidre da je njezin dečko izašao vani da proslavi njezinu trudnoću, i seksao se s drugom ženom. "Stvarno sam mislila da se veseli što će postati tata pa sam bila potpuno zaslijepljena otkrićem da mi je išao iza leđa u vrijeme koje je trebalo biti posebno", napisala je u pismu.

Ispričala je da su zajedno tri godine, te da on nije bio njezin uobičajeni tip. "Prijatelji su me čak pitali zašto sam uopće počela izlaziti s njim. Ipak, voljela sam njegovu impulzivnost i strast i pala sam na njega. Bila sam presretna kad sam otkrila da sam trudna i povrijeđena kad je ubrzo nakon toga postao stalno ljutit na mene i nervozan. Onda sam shvatila da nikad ne ispušta telefon iz vida. Stoga sam slijedila svoj instinkt i pregledala njegov telefon kako bih otkrila da ima poruka za i od druge žene", nastavila je.

Tvrdi da su poruke bile prljave, a kada se suočila s njim pokušao je opravdati svoje ponašanje rekavši da su u to vrijeme bili na pauzi - ali datumi se nisu podudarali. "Vidjela sam da je bio na tri spoja s njom. Posljednji je bio tjedan dana nakon što je saznao za bebu. Ostavila sam ga i otišla roditeljima, od tada sam ga vidjela samo jednom kad sam svratila do našeg stana po neke stvari. Znam da nikad neću oprostiti ili vjerojatno zaboraviti. Jednostavno mu ne vjerujem. Ja sam proizvod roditelja koji su ostali zajedno zbog djece – bilo je jadno. Ne želim da se povijest ponavlja. Nije uložio nikakav napor da pokuša to riješiti", dodala je.

Deidre joj je odgovorila da mora odlučiti je li moguće obnoviti intimnost i povjerenje između njih ili je bolje da prekinu. "Razgovarajte sa svojim partnerom i zamolite ga da bude potpuno iskren s vama - ako vjerujete da je sposoban za to. Ništa neće opravdati njegovo ponašanje, ali ako prekinete, možda će se htjeti brinuti za dijete", savjetovala joj je.

