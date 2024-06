Postoji osam vrsta orgazama: Jedan je vrlo rijedak, a evo kako ih možete imati sve!

Vjerojatno ste čuli da žene mogu doživjeti klitoralni ili vaginalni orgazam. Možda ste čak čitali o raspravi unutar akademske zajednice oko toga postoje li vaginalni orgazmi. Međutim, iskustvo mnogih žena dokazuje da žene zapravo mogu doživjeti mnogo različitih vrsta orgazama. Orgazme možemo razlikovati prema anatomiji, smjeru energije, jačini i duljini orgazma te prema učincima orgazma na fizičku, energetsku, emocionalnu, mentalnu i duhovnu sferu, piše Your Tango.

Postoji nekoliko glavnih erogenih zona u ženskom tijelu. Većina žena uživa u stimulaciji ovih erogenih zona, a to bi moglo dovesti do neke vrste orgazma. Neki zapravo dožive izrazito drugačiji orgazam u svakom području. No, prije nego što isprobate bilo koju od ovih tehnika, prvo se dobro raspoložite: okupajte se u vrućoj kupki, pustite senzualnu glazbu, zapalite svijeće, ili bilo napravite nešto drugo što vas uzbuđuje. Također, važno je znati da ne trebate pokušavati doživjeti orgazam. Umjesto toga, istražujte, igrajte se, otkrivajte, isprobavajte, eksperimentirajte i prije svega zabavite se! Evo 8 različitih vrsta orgazama i kako do njih doći.

Orgazam bradavica: Bradavice su važna erogena zona. One su energetskim kanalima povezane s klitorisom, pa će stimulacija grudi izazvati uzbuđenje klitorisa i cijelog genitalnog područja. Stalna stimulacija dojki i bradavica može rezultirati stvarnim orgazmom ili može dovesti do bržeg i lakšeg nastupa orgazma kada se primjenjuje vaginalna stimulacija. Žene s malim grudima obično su osjetljivije, ali sve žene mogu razviti osjetljivost grudi, bez obzira na veličinu. Ako vam grudi nisu osjetljive, redovito si masirajte grudi i/ili zamolite partnera da to učini, barem 20 minuta dnevno.

Kako doživjeti orgazam bradavice (ili bradavica): Koristite prste, vibrator ili partnerova usta da stimulirate svoje bradavice. Dodirujte, trljajte, štipajte, povlačite i vrtite svoje bradavice kako biste istražili različite osjećaje. Vaš partner ih može lizati, sisati i gristi. Pokušajte to činiti 20 do 30 minuta, čak i kada se čine malo osjetljivima ili ako je osjećaj stao.

Orgazam klitorisa: Klitoralni orgazam je ono što većina žena zna da je "orgazam" — intenzivna stimulacija klitorisa koja dovodi do kratkog vrhunca orgazma koji traje 20 do 30 sekundi, fokusiran uglavnom na genitalno područje, i osjećaj je intenzivan i oštar, ali pomalo plitak u usporedbi s vaginalnim orgazmima. Zadovoljstvo brzo opada. Vaš klitoris bi mogao biti preosjetljiv i čak pomalo bolan, a neke žene izgube interes i strast na nekoliko minuta ili čak sati. Čak i kod penetrativnog seksa postoje položaji koji stimuliraju klitoris više od drugih. Na primjer, ako je bilo koji od partnera na vrhu i nagnut prema naprijed. Klitoralni orgazam nije "loš". Jednostavno vam ne služi kao duboki vaginalni orgazam. Kako biste otkrili ekstazu i blaženstvo kontinuiranih unutarnjih orgazama, možete neko vrijeme pokušati izbjegavati klitoralni orgazam. Međutim, nakon što naučite kako stimulaciju klitorisa pretvoriti u unutarnji orgazam, super je imati stimulaciju klitorisa, sve dok možete izbjeći eksplozivni orgazam klitorisa.

Kako doživjeti klitoralni orgazam: Primijenite izravnu i neizravnu stimulaciju klitorisa prstima (ili tušem za vodeni orgazam), vibratorom ili partnerovim ustima. Imajte na umu da neke žene vole izravnu i intenzivnu stimulaciju svog klitorisa, dok druge mogu imati samo neizravnu stimulaciju. Eksperimentirajte s izvođenjem iste kretnje više puta neko vrijeme ili s promjenom i izmjenom dodira.

Vaginalni orgazam: Na ulazu u vaginu nalazi se mnogo živaca, što je čini osjetljivom i erogenom zonom. Osim klitoralnog orgazma, ovdje većina žena doživljava zadovoljstvo i kasniji orgazam. Ali u usporedbi s unutarnjim područjima, vaginalni orgazam je plići i oštriji, sličan orgazmu klitorisa, a također može postati eksplozivan. Ako muškarac prodire u vas plitko, na području vašeg vaginalnog ulaza, to je na fizičkoj razini vrlo ugodno, ali kada uđe dublje, doživljaj užitka postaje dublji, ekspanzivniji i smisleniji. Veličina je bitna, kao i dubina.

Kako doživjeti vaginalni ulazni orgazam: Prstima, seks igračkom ili partnerovim penisom dodirnite prsten mišića i tkiva na ulazu u svoju vaginu. Koristite pokrete unutra i van, kružne pokrete i nanesite pritisak i stimulaciju "prema van".

Orgazam G-točke: Izvorno nazvana Grafenbergova točka po znanstveniku koji ju je "otkrio", G-točka zapravo i nije točka nego područje koje se nalazi odmah unutar vaše vagine, blizu ulaza, na gornjem zidu ispod stidne kosti. Kada stavite kažiprst i srednji prst u vaginu i savijete ih ili zakačite prema svom klitorisu, otkrit ćete da se to područje čini drugačijim od zidova vagine. To je poput izbrazdanog, mekog, mesnatog brežuljka koji se čini kao kombinacija tvrdog jezika i mekog nepca. Bit će puno više nadut i natečen kada ste stvarno uzbuđeni. Nekim ženama G-točka se nalazi bliže ulazu, dok je drugima G-točka pozadi, ali sve žene imaju G-točku. Orgazam G-točke je neodoljivo iskustvo intenzivnog zadovoljstva, ne tako "oštro" kao klitoralni orgazam, već više "ekspanzivnije" i "proširenije". Potrebno je više vremena da se postigne orgazam G-točke; odvija se sporije, traje dulje, a užitak opada postupno i sporo, u usporedbi s klitoralnim orgazmom koji obično pada nakon vrhunca. Orgazam G-točke bit će emocionalno intenzivniji, nadmoćniji i smisleniji, a pratit će ga duboki osjećaj zadovoljstva i opuštenosti. Doći će do jakih kontrakcija cijelog dna zdjelice, pc mišića i vaginalnih mišića. Uz stalnu stimulaciju, mogli biste doživjeti više orgazama G-točke, što dovodi do iskustva višestrukih orgazama ili intenzivnog orgazmičkog stanja, koje traje duge minute ili čak sate. Ponekad može doći do izbacivanja tekućine iz vagine ili uretre, također poznatog kao ženska ejakulacija.

Kako doživjeti orgazam G-točke: Koristeći svoje prste, ili još bolje, nevibrirajući dildo, stimulirajte spomenuto područje - 2,5 do 5 centimetra unutar vaše vagine na gornjem zidu, nešto ispod vašeg klitorisa. Provjerite jeste li mokri ili koristite puno prirodnog lubrikanta. Možda ćete trebati izdržati 20 ili 30 minuta jer je za ovaj orgazam potrebno vrijeme, ali itekako je vrijedno toga! Dok je stimulacija klitorisa više tehničke prirode - trljajte intenzivno dovoljno dugo i doživjet ćete orgazam - orgazam G-točke zahtijeva nedostižno stanje uma poznato kao "predaja". Dok sami sebe stimulirate, zadržite stav otvorenosti i prihvaćanja prema sebi i iskustvu. Mogli biste se susresti s nekom boli, nelagodom ili jakim emocijama koje se javljaju - frustracija, tuga, bol - povezani s prošlim iskustvima ili uvjerenjima. Jedan od razloga zašto žene ne doživljavaju orgazam G-točke je taj što ne stimuliraju (ili ne primaju stimulaciju) dovoljno dugo ili što prestanu kada se ti osjećaji i emocije pojave. Odvojite trenutak da izrazite te emocije i nastavite sa stimulacijom.

Cervikalni orgazam: Prema tantričkoj tradiciji, cervikalni orgazam vjerojatno je najdublji, najsmisleniji i poseban orgazam koji žena može doživjeti, barem na fizičkoj razini. Cerviks je ulaz u maternicu i to je središte ženskih energija u tijelu žene. Ženin cerviks povezan je s njezinom ženskom srži, njezinim osjećajem sebe, njezinim srcem, njezinom kreativnošću i cijelim njezinim bićem. Cervikalno-maternični orgazam će se činiti dubljim, intenzivnijim, a opet mekšim od orgazma G-točke, i bit će popraćen snažnim emocijama, ljubavlju, jedinstvom sa sobom, partnerom, ekstazom i transcendencijom, suzama , plačem i osjećajem dubokog zadovoljstva na svim razinama. Cervikalni orgazam karakteriziraju kontrakcije dubokih vaginalnih mišića i maternice, dok PC mišić može ostati opušten. Zbog toga je cervikalni orgazam orgazam cijelog tijela, budući da se energija kreće cijelim tijelom. Žena koja doživi svoj prvi cervikalni orgazam obično će zauvijek pamtiti taj dan.

Kako doživjeti cervikalni orgazam: Cerviks se nalazi u najdubljem dijelu vaše vagine, skroz unutra. Osjećaj je kao da prst ili vrh nosa viri iz stražnje stijenke vaše vagine. Definitivno vam je potreban dugi dildo da biste došli do grlića maternice. Nakon što se uzbudite kao što je ranije objašnjeno i stimulirate svoj klitoris, vaginalni ulaz i područja G-točke, upotrijebite svoj dildo da dođete skroz do kraja. Osjetit ćete osjećaj vrlo duboko u sebi. U početku se može osjećati utrnulo, osjetljivo ili čak bolno. Mogu se pojaviti potisnuti osjećaji i sjećanja. Nastavite stimulirati cerviks i dopustite sebi da uđete i prođete kroz sve što se pojavi. Ponekad može biti potrebno 30 do 60 minuta unutarnje stimulacije da se postigne cervikalni orgazam, a dopustiti sebi da vjerujete sebi i da se predate ključni je aspekt njegovog doživljavanja.

Analni orgazam: Anus je erogena zona puna osjetljivih živaca. Analni orgazam bit će zemljan, sirov, grub, fizički i općenito će biti lokaliziran u području genitalija. Neke žene mogu biti osjetljivije i otvorenije za analnu stimulaciju od drugih. Neke žene trebaju imati čestu analnu stimulaciju da bi se osjećale zadovoljno; inače se osjećaju teškima i zaglavljenima. Analni orgazam može biti eksplozivan, stoga bi vaš partner trebao biti posebno oprezan pri analnoj penetraciji jer bi moglo biti teže kontrolirati njegovu ejakulaciju.

Kako doživjeti analni orgazam: Upotrijebite vlastite prste ili dildo da stimulirate anus, prvo izvana, a zatim se upustite unutra. Pazite da koristite puno lubrikanta i da potpuno opustite anus. Pazite i da vaginu ne dotaknete ničime što vam se približilo anusu jer to može izazvati infekciju. Također možete zamoliti partnera da vas stimulira analno, prvo prstima, a kasnije penisom.

Orgazam grla: Kada govorimo o orgazmu iz grla, neke žene tvrde da orgazam mogu postići kada izvode "duboko grlo", varijantu oralnog seksa u kojoj penis muškarca dolazi do grla žene, što kod nekih žena izaziva poriv za povraćanjem. Ipak, ne kod svih. Lucia Pavone, seksualna edukatorica iz San Francisca, za Insider ističe da je doživjela orgazam iz grla, a najjači je bio kada je izvodila "duboko grlo". Orgazam u grlu, kao i svaki drugi orgazam, počinje u umu. Fizička stimulacija u nekim slučajevima nije ni potrebna. A iako ideja o orgazmima u grlu nekima još uvijek može zvučati čudno, za one koji ih mogu doživjeti, grlo zapravo predstavlja još samo jedna vrata koja otvaraju put do orgazmičkih užitaka.

Kako doživjeti orgazam grla: To najbolje može učiniti neka druga osoba. Najprije se trebate seksualno uzbuditi, po mogućnosti nakon što ste već doživjeli nekoliko neklitoralnih orgazama. Neka vaš partner umetne palac, okrenut prema gore, u vaša usta i protrlja gornju stražnju stranu vašeg grla. Alternativno, možete uzeti njegov penis u svoja usta i pokušati ga uvući duboko u grlo. U početku bi to moglo biti prilično izazovno. Možda ćete imati grčeve, osjećati se kao da ćete povratiti ili vam zapravo izbija tekućina iz želuca. Ne brinite - s vremenom će biti lakše. Pogotovo s njegovim penisom, pokušajte ga zadržati u svom grlu što duže možete bez pomicanja. Zadržite stimulaciju nekoliko minuta i uklonite prste ili penis ako imate grčeve. Dopustite svom tijelu da upadne u grčeve i konvulzije i dopustite si da ispuštate jake zvukove. Preporučuje se i preporučuje duboko i sporo disanje, što može pomoći u opuštanju cijelog tijela, osobito mišića grla, te također i masiranje vrata kako bi se grlo dodatno opustilo grlo, a usta više navlažila.

Urinarni orgazam: Ovo je relativno rijetka vrsta orgazma. Žena koja je seksualno uzbuđena, a nije doživjela orgazam, može doživjeti orgazam dok mokri. Neke žene mogu prvo doživjeti drugu vrstu orgazma, a onda kada odu na WC dožive urinarni orgazam. Jednostavan urinarni orgazam može biti lagan, peckav i zabavan. Međutim, budući da je čin mokrenja povezan s opuštanjem, prepuštanjem i predajom, neke žene mogu doživjeti mnogo dublji oblik orgazma ili čak orgazam cijelog tijela.

Kako doživjeti urinarni orgazam: Popijte oko pola litre vode prije seksa. Upustite se u predigru i penetrativan seks. Kad više ne možete izdržati, jednostavno otiđite na WC i mokrite. Usredotočite se na osjećaje u svom tijelu dok mokrite.

