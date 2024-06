Privatni istražitelj koji je uhvatio 5 tisuća nevjernih partnera: 'Ovo su najluđe priče'

Leon je u svom poslu privatnog istražitelja uhvatio više od 5000 nevjernih partnera. Ovaj 50-godišnjak ima 30 godina iskustva radeći u sektoru istrage prijevare, bliske zaštite i nadzora prije nego što je 2006. godine otvorio svoju tvrtku za privatne istrage, Intime Investigations. Od tada se nagledao svega što se tiče nevjere, a njegov rad (od kojih je veliki dio usmjeren na razotkrivanje afera) pružio mu je jedinstveni uvid u um varalica, piše Metro.

‘Postoji niz sumnjivih aktivnosti s kojima nam dolazi naš tipični klijent’, kaže Leon, nabrajajući crvene zastavice poput zaštitničkog ponašanja partnera prema telefonu, napuštanja sobe ili kuće kako bi razgovarali na telefon, brisanjem digitalne povijesti, izlaskom koji traje dulje od planiranog ili iznenadnim promjenama u njihovom seksualnom nagonu ili ponašanju.

Nakon što prevladaju ove znakove upozorenja do te mjere da se više ne mogu nositi s nepoznavanjem istine, klijent dolazi u Intime po odgovore koji su mu potrebni. ‘Nadzor je najučinkovitija i najsukladnija metoda dobivanja nepobitnih dokaza o bilo kakvom nedjelu’, kaže Leon, ‘Vaša je intuicija vjerojatno ispravna, pa prepustite to nama i mi ćemo doći do istine’.

Koristeći fotografiju i opis subjekta te početnu točku poput poslovne ili kućne adrese i vremena kada će biti tamo, njegov tim može otkriti sve moguće tajne. Leon kaže da su izvanbračne veze obično s nekim koga osoba već poznaje, a procjenjuje da oko 60% upita o varanju koje prima dolaze od žena.

Objašnjava: ‘Muškarci su nešto neskloniji kontaktirati nas i radije bi se okušali u 'uradi sam' poslu koji inače ne ide prema planu, a samim time subjekt će u budućnosti biti svjesniji nadzora - što neizbježno onda otežava posao profesionalcima. Muškarci su također veći oportunisti od žena i općenito djeluju impulzivno, pri čemu će žene nastojati postati emocionalnije vezane i više truda ulažu u planiranje nevjere i prikrivanje tragova’.

Brojni ljudi ulažu velike napore, ponašajući se na način na koji to inače ne bi činili, kako bi tajili svoj preljub. Leon kaže: ‘Jednom smo imali metu koja bi se parkirala na svom lokalnom golf terenu, stavila svoj telefon u plastičnu vrećicu i diskretno ga stavila u obližnji grm. To mu je omogućilo da se nađe s drugom osobom u obližnjem hotelu, a da njegova supruga ništa ne posumnja jer je i dalje držao svoje mobilne usluge lociranja uključenima, koje su ga prikazivale na golf terenu cijeli dan’.

Drugi su ipak drskiji, uključujući jednu ženu čija je kći kontaktirala Leona jer je sumnjala da vara svog oca s invaliditetom. ‘Otac je bio vezan za invalidska kolica i živio je na katu imanja, a njegova supruga mu je trebala pomagati tijekom posljednjih mjeseci’, objašnjava Leon, ‘Istrage su otkrile da je imala aferu s muževim bratom koji se ušuljao dva ili tri puta tjedno dok je njegov brat sjedio na katu’.

Najčešći izgovori koje koriste nevjerni partneri:

Poslovna putovanja – 74% Prekovremeni rad/ostajanje do kasno na poslu – 70% Obiteljske obveze – 68% Odlazak u teretanu – 65% Zapaliti žestoku svađu i 'izletjeti' iz kuće – 52% Lažiranje hitne situacije u zadnji čas – 50% Eksperimentiranje s prerušavanjem – 42% Laganje o smrti obitelji – 38% Boravak u kući partnera – 32% Izvođenje psa u dulje šetnje – 19%

Jessica Leoni, stručnjakinja za seks i veze, komentirala je: ‘Zajedno s korištenjem apsolutno diskretne usluge, znamo da će nevjerni partneri učiniti sve što mogu kako bi svoje izvanbračne aktivnosti zadržali u tajnosti - i ne čudi da su poslovna putovanja i prekovremeni rad dva najčešća izgovora’.

Obiteljske tajne također su iznenađujuće česte, kao i ljudi koji imaju više afera u isto vrijeme. Međutim, Leon tvrdi da je broj ljubavnika koje netko može imati, a da ne bude uhvaćen, ograničen na tri – čak i tada je teško izbjeći otkrivanje.

Prisjećajući se sličnog slučaja na kojem je radio, kaže: ‘Supruga se javila jer je posumnjala na nevjeru svog bogatog muža, koji bi svaki tjedan poslom nestajao na nekoliko dana. Suprug je posjedovao mali avion, a imao je i pilotsku dozvolu. Utvrđeno je da je imao tri partnerice, s tri različite obitelji koje su sve bile raštrkane po obližnjim otocima, a koje su se izmjenjivale dugi niz godina’.

Klijenti obuhvaćaju sve dobne skupine, a afere subjekata variraju od kratkih veza do mreža laži koje sežu desetljećima unatrag. Kad je Leon dobio zadatak istražiti čovjeka čija je supruga, s kojom je imao troje djece i sedmero unučadi, vjerovala da ju vara, nadzor je otkrio ‘on živi na drugoj adresi sa ženskom osobom u istom selu kao i njegova žena’.

Nastavlja: ‘Nakon što ga je suočila s našim dokazima, priznao je da je imao aferu manje-više isti broj godina koliko su bili u braku - također je imao dvoje djece i troje unučadi s tom osobom’.

Iako je sukob često krajnji rezultat nakon što Leon razotkrije varalicu, početna reakcija klijenta rijetko je ljutnja. ‘Konačno potvrditi njihove sumnje obično je veliko olakšanje’, kaže, ‘Na kraju krajeva, najviše boli neznanje. Neki se odnosi nastavljaju, a neki prekidaju, ali barem je sve otvoreno tako da klijent konačno može donijeti informiranu odluku’.

‘Savjetovao bi svima koji nisu sigurni u svoje sljedeće korake nakon što saznaju da im je partner bio nevjeran da uzmu u obzir čimbenike kao što su imaju li zajedničku djecu, duljinu 'druge' veze i koliko duboko je njihov partner išao kako bi izbjegao otkrivanje’, kaže.

Od tog trenutka možete biti kreativni s otkrićem koliko želite. Leon dodaje: ‘U nekoliko sam navrata čuo da su žene pustile DVD sa svojim muževima, natočile čašu dobrog vina, a zatim otkrile video snimku na kojoj muž ima aferu. Alternativno, razotkrivanje nevjere na obiteljskim zabavama čini se prilično uobičajenim’.

