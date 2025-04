Želite da vaše orhideje i ljiljani imaju zdrave cvjetove? Dodajte im ovaj sastojak iz kuhinje

Svi želimo da naše cvijeće uspije i raste zdravo, bilo da se radi o biljkama koje ukrašavaju naš vrt ili onima koje imamo u zatvorenom prostoru. Mirni ljiljani i orhideje dvije su najpopularnije sobne biljke zbog toga koliko ih je lako njegovati, ali održavati ih zdravima često može biti teško u proljeće.

Mnogi vlasnici sobnih biljaka misle da svoje biljke moraju više zalijevati da bi podnijele toplo vrijeme, ali to može rezultirati natapanjem tla. Ako mirni ljiljani i orhideje nemaju vremena za oporavak između zalijevanja, postat će previše pod stresom da bi proizvele cvjetove, a njihovi korijeni mogu početi trunuti. Međutim, jednostavan način da održite biljke zdravima je da ih hranite domaćom mješavinom napravljenom od ljuski jaja, piše Express.

Ljuske jaja sadrže mnogo kalcija koji pomaže u jačanju biljnih stanica da bi bile čvršće, zdravije i otpornije ako se previše zalije. Kalcij je izvrstan za zdravlje korijena, a biljka s visokom razinom kalcija imat će jače korijenje što može smanjiti učinke prekomjernog zalijevanja. Niti jedno gnojivo ne može spriječiti ili liječiti truljenje korijena, ali će zdravija biljka biti otpornija na patogene koji uzrokuju truljenje.

Hranjenje sobnih biljaka ljuskama jaja također može olakšati njihovu apsorpciju vode i hranjivih tvari, čineći da vaše biljke imaju veće šanse za rast većih cvjetova. Sherwin Anthony, urbani vrtlar i osnivač Garden is Life, rekao je da je pripremanje hrane za biljke jednostavno, ali mnogi ljudi griješe tako što jednostavno stave ljuske jajeta na tlo.

"Pročitao sam na nekim blogovima da možete jednostavno zdrobiti ljuske jajeta i posuti ih po ili oko biljke. Također sam pročitao da možete pomiješati zdrobljene ljuske jaja u svoj supstrat za biljke. Ovo zapravo funkcionira, ali problem je što morate čekati oko 8-12 mjeseci prije nego što biljke mogu apsorbirati kalcij", rekao je Anthony.

Ako želite da biljke zaista apsorbiraju kalcij iz ljuski jaja, morate ih pretvoriti u gnojivo topljivo u vodi da bi apsorbirale tekućinu. Sve što trebate učiniti je očistiti ljuske jaja pod mlazom vode i ukloniti sve ostatke. To sprječava da bakterije dospiju do biljaka i spriječilo da štetnici dođu do tla. Sve što trebate učiniti je očistiti ljuske jaja pod vodom i ukloniti bilo kakav ostatak jajeta.

Ovo je važno da biste spriječili ulazak bakterija u biljke i da biste spriječili štetnike da dođu do tla. Zatim stavite ljuske jaja u tavu na laganu vatru i miješajte 20 minuta dok ne poprime smećkastu boju. To pomaže izvući više hranjivih tvari iz ljuske jaja poput fosfora koji je glavni nutrijent potreban za proizvodnju cvijeća.

Unesite malo boje među svoje biljke: Ovih pet cvjetova idealne su za živahan proljetni vrt

Izvadite ljuske jaja iz tave, a nakon što se ohlade, stavite ih u staklenku i prelijte octom u omjeru. Trebat će vam devet dijelova octa za jedan dio ljuski jaja. "Sada smo spremni za izvlačenje kalcija i fosfora. Da bismo to učinili potrebna nam je kiselina. Ja koristim ocat, a on je od trske s 4,5 posto kiselosti. Bilo koja vrsta octa će poslužiti sve dok je kiselost 3 posto i više", objasnio je stručnjak.

Kada se ocat i ljuske jaja pomiješaju, tada će početi pjeniti i to će trajati otprilike 12 do 24 sata. Nemojte stavljati poklopac na staklenku, već prekrijte vrh papirnatim ubrusom ili nečim što će omogućiti izlazak zraka, a zatim ostavite da stoji. Kad vrijeme istekne i mjehurići prestanu, stavite poklopac.

Svoje gnojivo od ljuski jajeta zatim pohranite na hladno i suho mjesto mjesec dana i proces izvlačenja minerala će biti završen. Za korištenje na biljkama, pomiješajte 10 mililitara (oko dvije žlice) gnojiva s litrom vode. Stavite otopinu u praznu bocu s raspršivačem i poprskajte je ispod lišća.

Hranite svoju orhideju ili mirni ljiljan ovom otopinom jednom tjedno kada sunce nije potpuno izašlo, ujutro ili kasno poslijepodne jer će to pomoći biljci da bolje apsorbira hranjive tvari. Vaša će sobna biljka biti jača i zdravija tijekom vegetacije pa je veća vjerojatnost da ćete ovog proljeća zadivljujuće cvjetati.