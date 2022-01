Želite da keksi uvijek ostanu sočni i mekani? Trebate ih pospremiti uz ovu namirnicu

Ispekli ste kekse, prvi dan su bili hrskavi izvana i mekani iznutra, baš kakvi trebaju biti, ali već nakon 2-3 dana postali su toliko tvrdi da ih ne možete omekšati ni u šalici mlijeka? Krivo ste ih pohranili.



Tasty, najpoznatiji gastro profil na svim društvenim mrežama, objavio je video na TikToku u kojem su pokazali što treba staviti u posudu s keksima kako bi se sačuvala svježina.



Sve što vam treba je jedan do dva komada kruha. Stavite ga u posudu u kojoj čuvate keksiće i poklopite. Keksi će pokupiti vlagu iz kruha i ostati sočni dok će se on posušiti, prenosi The Sun.



Mnogi su se zahvalili na ovom otkriću, a bilo je i onih koji kažu da se ovaj trik u njihovom kućanstvu koristiti od kada znaju za sebe.

