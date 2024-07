Turistička oaza u kojoj nema novih hotela, ali je hit među turistima: Hrvati su tek na 6. mjestu po dolascima

Valovi tirkiznoga mora iz kojeg je dopirao smijeh bili su upravo takvi da kupače prevrću i "izbacuju" na slamnatim suncobranima opremljenu šljunčanu plažu Mala Raduča koja izgleda kao s neke razglednice. Oni koji nisu zabavu potražili u moru izvalili su se na ležaljkama i gledali prema primoštenskom poluotoku i staroj gradskoj jezgri. Plaža je bila puna, a opet je za sve bilo mjesta, bez gaženja preko tuđih ručnika i preskakanja preko drugih gostiju. Takav dojam u Primoštenu i nije teško postići jer ne zovu ovaj dalmatinski gradić bez veze gradom plaža. Ima ih na svakom koraku, za male, za velike, za ljubimce... Na šetnici uz plažu nailazimo na stariju ženu koja hoda njome i uzvikuje: "Ajmo, ekokukuruz". Kupci joj prilaze, ona vadi i soli skuhani klip i naplaćuje ga 2,5 eura po komadu.

Originalna i moderna pašticada

Plaža se stapa sa šetnicom načičkanom ugostiteljskom ponudom i štandovima s plažnim rekvizitima, suvenirima, domaćim proizvodima i razno-raznim tričarijama te uz spomenik težacima vodi do vrata staroga grada. U moru ispred povijesne jezgre postavljen je spomenik ribaru, brodu i ostima, a malo dalje na rivi još jedan "ribar" vječito plete svoju mrežu. Tri su to popularne lokacije za fotografiranje za Instagram. Mi ulazimo u staru jezgru i s lijeve strane vidimo veseli crveni štand pun bubamara, s natpisom Fritule kod Ane. Vlasnica je 18-godišnja Ana Jozić. Ima Down sindrom i prva je u Hrvatskoj koja je išla u redovni vrtić i osnovnu školu, a ove je godine završila za slastičarku u Turističko-ugostiteljskoj školi. Sada je vlasnica obrta, pravi fritule raznih okusa i kaže nam da su super, a zadovoljna je i prodajom pa nam povjerava kako će, kad zaradi, kupiti svoj stan. Ana, naravno, ima pomoć u radu i na štand dolazi u popodnevnim satima. Do tada se kupa i sunča na primoštenskim plažama. Primošten svake godine upotpunjuje svoju ponudu, a njezine fritule jedna su od kockica u tom mozaiku. Ivan Soža koji u turizmu i s turizmom živi i radi desetljećima kaže nam kako je njegov Primošten pravi biser Jadrana, a gosti su oduševljeni njegovim ljepotama, što se i vidi i osjeti na svakom koraku.

– Ovdi je kuću imao i slavni Orson Welles – kaže Soža.

Jedina njegova zamjerka odnosi se na hotelijerski segment jer novoga kreveta nema od 1971. Razlog sigurno leži u privatizaciji na hrvatski način i činjenici da mađarski vlasnici u 20 godina nisu (nekažnjeno) ispoštovali nijednu ugovornu obvezu.

Apartmani i kampovi rade punim kapacitetom, a hoteli s dvije trećine – potvrđuje i direktorica turističke zajednice Mia Pešić, dodavši kako u odnosu na lani u Primoštenu imaju deset posto više gostiju. Sada su po dolascima i noćenjima najbrojniji Česi, na drugom su mjestu Slovenci. Hrvati su šesti, odmah iz Nijemaca. Prosječna cijena apartmana za četvero je od 120 do 150 eura.

22.07.2024.,Primosten-- Turisticka patrola i Vecernjakove zvjezdice u Primostenu. Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Primoštenska gastronomska ponuda je odlična, imaju nekoliko vrhunskih restorana i podosta onih turističkih, koji nude krumpiriće i ćevape (velika porcija je 12 eura). Što se tiče specijaliteta, domaći izdvajaju primoštensku pašticadu koja se u originalu poslužuje s pire-krumpirom ili palentom, a u modernim verzijama s njokima te janjetinu s bižima (graškom).

Teta pričopričalica pod murvom

U ponudi bogatoj događanjima koja se mahom održavaju na plaži Mala Raduča, Trgu Rudine i na brdu Gaj, kod 17 metara visokog spomenika nebeske zaštitnice Gospe od Loreta gdje je uređen vidikovac, Primošten od ove godine ima i Dječje kulturne ljeto, s radionicama i zabavom za najmlađe koje pod murvom čeka teta pričopričalica Amajlija. Primošten je ponajprije obiteljska destinacija pa valja ugoditi i malim gostima.