Sviđa li vam se miris kože vašeg partnera? Izgleda da ste savršen par!

Ako vam se stvarno sviđa miris kože vašeg partnera bez parfema ili kolonjske vode, vjerojatno ste zaljubljeni, i to jako. To su zapravo samo feromoni na djelu! Odnosno znanostveno objašnjenje je to da nas podsvjesno privlači prirodni miris nekoga s kim želimo imati zdrave potomke.

Ali ovo je postalo popularno na TikToku u zadnje vrijeme nakon što su ljudi počeli (na smiješan način) objavljivati videe o tome kako su "ovisni" o prirodnom mirisu svog partnera. Komentari ispod tih videa variraju od "miris njegove kože doslovno me čini DIVLJOM" do "osjećam se kao u raju," tako da je očito da je ovo gotovo univerzalno iskustvo. Ali je li to konkretan dokaz da ste predodređeni biti zajedno zauvijek? I je li vaša veza osuđena na propast ako vam nije stalo do mirisa vašeg partnera?

Feromoni su djelomično još uvijek misterij. Oni su tvari izlučene unutar našeg tjelesnog mirisa koje privlače određene ljude na temelju genetske kompatibilnosti. Prema studiji iz 2021. godine objavljenoj u medicinskom časopisu Brain Sciences, mogli biste biti više privučeni mirisom i feromonima jedne osobe u odnosu na drugu zato što je DNK te osobe različit od vašeg na način koji je optimalan za razmnožavanje, piše Cosmopolitan. U suštini, ljudska bića podsvjesno privlače druga ljudska bića koja bi bila genetski dobar par za reprodukciju.

'Privlačnost prema tjelesnom mirisu odnosi se na procjenu partnera u smislu fizičkog zdravlja i tko bi vjerojatno mogao proizvesti zdravo potomstvo s vama', kaže terapeutkinja za seks i veze Sarah Levinson. Sve navedeno objašnjava zašto biste, znanstveno govoreći, mogli biti ovisni o tjelesnom mirisu vašeg partnera, ali to nije jedini razlog zbog kojeg osjećate potrebu njuškati njihove majice prije nego ih bacite u perilicu.

'Moguće je da ako ste zaljubljeni u nekoga, možete se također vezati za njihov miris, izgled i sve ostalo o njima. Tako da tada imate ovu povezanost između ljubavi i tog mirisa', dodaje Levinson.

Čak i ako vaš partner nije vaš idealan genetski par i dalje biste mogli biti opsjednuti mirisom jednostavno zato što vas podsjeća na njih. 'Jednom kad se vežemo za tu osobu, njihov tjelesni miris u suštini postaje pojačanje ili nagrada', kaže psihologinja Pamela Dalton. Partnerov miris je podsjetnik da ih volite, i može podsvjesno izazvati sjećanja, emocije i osjećaje ljubavi jer ga povezujete s njim.

Koliko je privlačnost prema feromonima zaista važna?

To nije siguran način da znate jeste li zaljubljeni, a definitivno nije jedina ili najvažnija stvar koju biste trebali uzeti u obzir kada odlučujete s kime ćete imati djecu. Genetska kompatibilnost ne znači potpunu kompatibilnost. Terapeutkinja za veze Cat Hoggard Wagley kaže: 'Ako tražite nešto stvarno neobavezno, tada su feromoni možda sve što bi vam u tom trenutku trebalo biti važno, ali ako tražite nešto dugoročno, važno je da se povežete s nekim tko se slaže s vašim vrijednostima.'

Što ako vam se ne sviđa miris vašeg partnera?

Ako iznenada preispitujete cijelu svoju vezu samo zato što nikada niste imali želju da napunite bočicu mirisom svog partnera i prskate ga po kući poput osvježivača zraka, ne brinite. To što vam nije stalo do partnerova mirisa ne znači da niste zaljubljeni ili da je vaša veza osuđena na propast.! Pronaći nekoga tko vam dobro miriše je lijepo, ali pronaći nekoga s kime ste kompatibilni u stvarima koje su najvažnije je puno veća stvar. 'Ako ste ravnodušni prema mirisu osobe, to vjerojatno neće biti presudno, jer kad imate priliku upoznati tu osobu, pronaći ćete druge pozitivne strane i povezanost između vas dvoje', kaže Dalton.

U redu, ali što ako vam se zapravo gadi?

Dok privlačnost prema mirisu kože vašeg partnera nije krajnji pokazatelj kompatibilnosti, postoje dokazi da odbojnost prema njemu može biti znak da stvari idu nizbrdo - posebno ako vam se prije sviđao njihov miris. 'Postoje dokazi da kada, iz bilo kojeg razloga, ta veza ne funkcionira, taj tjelesni miris više nije ugodan ili poželjan', kaže Dalton. 'Odjednom, zbog povezanosti s negativnim karakteristikama, tjelesni miris se mijenja. Vaš odgovor se mijenja.'

Prema istraživanju terapeutkinje za veze i profesorice psihologije Taylor Palmby, ovo je posebno istinito kod žena kada osjećaju da veza nije zdrava ili kada je blizu kraja. U istoj studiji Brain Sciences, istraživači su otkrili da 'izvještaji ukazuju na to da se ženama ne sviđa tjelesni miris njihovog partnera tijekom raspada veze'. Ova smanjena privlačnost prema tjelesnom mirisu povezana je s opadanjem vrijednosti partnera kao para - što znači da podsvjesno više ne vidite svog partnera kao dobrog para za vas.

