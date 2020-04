`Vodoinstalater sam i otišao sam popraviti cijev klijentici. Završili smo u krevetu...`

Prevario sam djevojku s klijenticom kojoj sam otišao popraviti cijevi u stanu i djevojka mi to ne može oprostiti. Muškarac (33) otkrio je poznatoj terapeutkinji Deidre na portalu The Sun, da je nedavno prevario svoju djevojku kada je otišao na posao. Muškarac radi kao vodoinstalater i otišao je na intervenciju kod razvedene 36-godišnje klijentice usred noći koja je zvala zbog straha od poplave.

Bila je zadovoljna što ga vidi i što će joj netko pomoći u otklanjanju kvara prije nego u njenom domu nastane veća šteta. Tijekom njegova obavljanja posla, pokazala zanimanje za ono što radi. Uskoro su počeli razgovarati i to je sve vodilo jedno k drugom, prvo poljupcu, a zatim i seksu. Par je izmijenio brojeve telefona te su ostali u kontaktu, a zatim dogovorili novi susret i priča na plahtama se ponovila. I sve bi to, mnogima, bilo beznačajno, da muškarac nije osam godina u vezi sa 31-godišnjom majkom njihova 5- godišnja sina. Muškarac joj je zatajio što je napravio, no djevojka je pronašla poruke koje je izmijenio s klijenticom i u kojima je klijentici napisao čak i da je voli te je odlučila da mu neće i ne može oprostiti.

Video: Hrvati sve više povećavaju penis bez odlaska pod nož

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Muškarac je priznao da je napravio ogromnu pogrešku i želi svoju, no ona ne želi niti čuti. Deidre mu je pojasnila da svaka veza upadne u neku krizu, no to nije rješenje da partneri varaju okolo. Problem treba riješiti međusobno s partnerom prije nego postane prekasno.Pojasnila je i da je njegova djevojka itekako s razlogom jakote da ako želi ispraviti stvar, mora se itekako potruditi pokušati s njom razgovarati, pokazati joj koliko zaista žali zbog učinjenog i obećati i držati se toga da ništa slično više nikada neće niti pomisliti učiniti.