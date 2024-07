Žena tvrdi da će prekinuti sa svojim dečkom ako ne napravi ono što ona želi: 'Ima godinu dana da se dokaže'

Ne postoji ispravan ili pogrešan način za usmjeravanje veze kada je u pitanju podizanje stvari na višu razinu. Vi i vaš partner možete odlučiti da brak nije za vas i da nemate želju vjenčati se ili biste se mogli željeti vjenčati nekoliko godina nakon veze. Ali jedna žena gubi strpljenje sa svojim dečkom nakon šest godina njihove veze, budući da ju on još uvijek nije zaprosio - unatoč tome što joj je rekao da je to nešto što želi, piše Mirror.

24-godišnja žena rekla je da se par već ponaša kao da je u braku i da su već razgovarali o sklapanju braka, ali njezin partner nije napravio taj korak i zaprosio je. Tvrdila je da je prvi put rekao da će je zaprositi prije dvije godine kada je završila fakultet, a ona još uvijek čeka - pa mu je sada dala ultimatum.

"Sad dolazi do točke u kojoj mu govorim da me nije briga ni za što, samo bih htjela biti zaručena i vjenčati se za godinu ili više. On stalno kaže koliko se želi oženiti mnome i stvoriti budućnost u kojoj smo mala obitelj, ali svaki put kad ga pitam što ga sprječava, on samo kaže da ne zna. Mislila sam da je cijela nervoza oko prosidbe to što ne znaš kako bi tvoj partner reagirao, ali u ovom trenutku praktički molim za prosidbu. Zbog toga sam mu dala ultimatum ili da me zaprosi do kraja godine ili želim raskinuti", ispričala je.

Žena je pitala kolege korisnike Reddita je li pogriješila što je prijetila da će ostaviti svog dečka ako je ne zaprosi u sljedećih godinu dana - a ljudi na mreži bili su podijeljeni. Jedni su rekli da mora misliti na vlastitu sreću i činiti ono što je najbolje za nju, no drugi su tvrdili da je još mlada i da brak definitivno može pričekati.

Jedna je osoba napisala: "Je li ultimatum ikad upalio u ovakvim situacijama? Očigledno, postoji nešto što ga sprječava da te zaprosi. Mislim da bi dublji razgovor o tome zašto je to bio bolji način da se pristupi stvarima." "Dopušteno ti je prekinuti s bilo kim bilo kada i iz bilo kojeg razloga. Međutim, ako on nije spreman za brak, nije spreman za brak. To je doživotna obveza, to je više od običnog vjenčanja. Neki ljudi to shvaćaju vrlo ozbiljno, kao što bi i trebali: ne žurite, 24 godine je još uvijek jako malo", dodao je netko drugi.

"Zašto jednostavno ti njega ne zaprosiš? Ili će te on stvarno oženiti ili neće, prosidba će potaknuti rješavanje problema i dat će ti do znanja trebaš li krenuti dalje. Dopuštaš mu da izbjegne pitanje očekujući da prosidba može doći samo od njega", komentirao je treći korisnik.

