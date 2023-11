Muškarac zaprosio djevojku, a ona se šokirala kada je saznala otkuda je prsten: 'Nisam mogla vjerovati!'

Svaka djevojka sanja o tome da će ju njezin muškarac zaprositi predivnim zaručničkim prstenom koji je kupio posebno za nju. No, jedna je žena ostala šokirana nakon što je saznala da ju je njezin dečko zaprosio prstenom koji je prethodno kupio bivšoj djevojci.

Objasnila je da ju je planirao zaprositi neko vrijeme, a ona je to također htjela. No, kada ga je pitala otkuda mu prsten uslijedilo je neugodno iznenađenje. "Bila sam presretna, ali kada sam saznala da već bio na nečijem prstu, šokirala sam se. Rekla sam da to nije u redu i sada razmišljam želim li se uopće udati za njega", priznala je.

Na Redditu je upitala korisnike je li ona u krivu i je li pretjerala. "Jesam li u krivu što sam bila uznemirena što je moj dečko pokušao ponovno koristiti zaručnički prsten koji je kupio za svoju bivšu, a onda ga planira meni dati?" pitala je, a mnogi su stali na njezinu stranu. "Ne. Moj tata je to pokušao s mojom mamom. Moja mama je rekla apsolutno ne i otišli su u lijepu draguljarnicu u gradu. Sada imam mamin prsten. Proslavili su 51 godinu braka prije nego što je tata preminuo. Nabavite vlastiti prsten kako biste započeli svoj brak kako treba", napisala je jedna osoba.

"Kakvo nepoštovanje. Vi ste mu nova djevojka i trebao je kupiti prsten koji je posebno dizajniran za vas", napisala je druga žena, dok je treća komentirala kako se više ne bi pristala udati za njega. "Niste u krivu. To je odvratno. Namjerno je odabran za drugu ženu. Nemojte prihvatiti prsten", glasio je još jedan komentar. Djevojke u grupi posramile su muškarca i ženi savjetovale da ga ostavi nakon njegovog, kako kažu, sramotnog poteza.

