Amerikanac usporedio život u Hrvatskoj i Americi: 'Naučio sam da postoji drugačiji način na koji se može živjeti'

Amerikanac Matthew Olk preselio se u Hrvatsku zbog ljubavi, a sada na TikToku dijeli svoja zapažanja o razlikama između SAD-a i Hrvatske te o stvarima koje ga ovdje fasciniraju. U nedavnom videu, Matthew je izrazio zahvalnost što je napustio Ameriku i oslobodio se načina života kojem su ga učili.

‘Smiješim se kad shvatim da sve što sam postigao u poslovnom svijetu, diplomu iz financija i uspjeh, zapravo nije važno ovdje’, kaže Matthew, ‘U Americi su nas naučili da živimo na neki određeni način - probudi se, jedi, radi, jedi, radi, idi kući, malo se zabavi, opet jedi i spavaj. I onda opet sve to ispočetka. Kad si rođen u takvom sustavu, vjeruješ da je to jedini način na koji se živi. Počneš vjerovati i misliti da i ostatak svijeta živi tako. No to je pogrešno’.

‘Kad sam se preselio u Europu i upoznao Hrvatsku kulturu, naučio sam da postoji drugačiji način na koji se može živjeti. Znate, nijedna zemlja nije savršena. Međutim, Hrvatska, Italija i neke druge europske države svladale su umijeće življenja i uživanja u svakom trenutku. Ljudi ovdje ne dozvoljavaju da cijeli život budu robovi velikim korporacijama za koje rade, a da onda samo umru pet godina nakon što odu u mirovinu’, rekao je Matthew.

‘Kada sam iskusio ovu kulturu, shvatio sam da ne moram raditi po 12 ili 15 sati za tvrtke kojima nije stalo do mene’, dodao je. Zahvaljuje se što je imao priliku napustiti Ameriku i oženiti ženu koju voli, priznajući da nije svima ta mogućnost dostupna.

Kroz svoje videe, Matthew želi pomoći Amerikancima da shvate kako su programirani da žive u strahu i stalnoj potrazi za novcem, radeći previše sati tjedno samo zato što je to norma u njihovom društvu. Osvrnuo se i na važnost preispitivanja života koji su izgradili te ohrabrio ljude da preuzmu odgovornost za vlastite odluke kako bi stvorili bolju budućnost za sebe i svoje najbliže.

Njegovi videi izazvali su brojne pozitivne reakcije, s Hrvatima koji su ga dočekali toplim komentarima poput: ‘Dobro došao u Hrvatsku’ i ‘Nismo ni svjesni koliko lijepo živimo dok nam netko izvana ne kaže’. Amerikanci su također podržali njegove stavove, a mnogi su podijelili svoja iskustva o selidbi iz Amerike kako bi pronašli bolji način života u Europi.

U ranijem videu, Matthew je istaknuo kako vjeruje da bi svaki Amerikanac poželio ostati u Hrvatskoj nakon posjeta, jer su često razočarani političkom situacijom i podjelama u vlastitoj zemlji.

